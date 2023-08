Donald Trump pretende se apresentar na Georgia para ser fichado nesta quinta-feira

O ex-presidente Donald Trump confirmou que vai comparecer à prisão do condado de Fulton na quinta-feira, 24, para ouvir as acusações que pesam contra ele na Georgia. O ex-presidente foi denunciado por tentar reverter a derrota para Joe Biden no estado na última eleição. A fiança para evitar a prisão foi estabelecida em US$ 200 mil, o equivalente a quase R$ 1 milhão.

A informação foi confirmada por ele na própria rede, a Truth Social. “Vou a Atlanta, Georgia, na quinta para ser PRESO” disse o ex-presidente, que tem negado todas as denúncias dos quatro casos em que é réu.

Ex-presidente Donald Trump escoltado em tribunal de Nova York, 04 de abril de 2023. Foto: AP Photo/Mary Altaffer

O líder republicano também responde pelos documentos secretos encontrados na mansão de Mar-a-Lago, Flórida, e por acusações de fraude fiscal na suposta compra de silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. Esses dois processos têm julgamentos marcados para 2024, durante as prévias republicanas, que tem Donald Trump como grande favorito, segundo as pesquisas de intenção de intenção de voto.

O ex-presidente também é réu em uma ação federal que envolve as eleições de 2020. A equipe liderada pelo promotor especial Jack Smith, que conduziu a investigação e denúncia formal contra Trump, solicitou que o julgamento tenha início em janeiro, mas a data ainda não foi confirmada.

No caso da Georgia, a promotora Fani Willis pediu que Trump seja julgado a partir do dia 04 de março de 2024, mas a defesa pediu adiamento para 2026. Ainda não há uma decisão sobre o início do julgamento.

Essa última denúncia inclui 18 aliados do ex-presidente. Ao todo são mais de 40 acusações que pesam contra os réus. Só Trump teria cometido 13 crimes, incluindo a violação da chamada lei RICO (sigla em inglês para Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, equivalente a uma lei contra organizações criminosas).

Para este crime, o tribunal pede uma fiança de US$ 80 mil, enquanto para cada um dos outros 12, é estipulada uma fiança de US$ 10 mil, totalizando US$ 200 mil.

Policial da Georgia na entrada da prisão de condado de Fulton, Georgia, 22 de agosto de 2023. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Todos os réus no caso têm até sexta-feira para se entregar voluntariamente na prisão do condado de Fulton. O primeiro, Scott Hall — acusado de conspirar para acessar ilegalmente informações de eleitores e máquinas de contagem de votos— compareceu na terça-feira. No caso dele, a fiança foi fixada em US$ 100 mil dólares.

Hall passou horas dentro de uma área restrita no dia em que sistemas de votação foram violados, mostraram as imagens de câmeras de segurança do centro eleitoral. Esse seria um dos esforços de Trump e seus aliados para reverter o resultado na Georgia, estado de tradição republicana onde Biden foi eleito por uma pequena margem em 2020.

Os promotores listaram também o esquema que envolve uma lista alternativa de eleitores do Colégio Eleitoral que certificariam falsamente a vitória de Trump. Além da ligação gravada em que o líder republicano sugeriu a autoridade eleitoral do estado, Brad Raffensperger, que “encontrasse” os votos necessários para reverter a derrota./EFE