Dono de oficina é condenado nos EUA por pagar funcionário com 91,5 mil moedas cobertas de óleo

O dono de uma oficina mecânica da Geórgia, nos Estados Unidos, foi condenado a pagar quase US$ 40 mil (cerca de R$ 191 mil) em salários atrasados adicionais e danos a seus funcionários depois de, em 2021, ter pago a um ex-empregado 91,5 mil moedas cobertas de óleo. Na época, o empregador jogou o dinheiro com resíduos, que totalizava US$ 915 (cerca de R$ 4,4 mil), na garagem do funcionário.

Os advogados de Miles Walker, proprietário da mecânica A OK Walker Autoworks, concordaram com o valor estipulado pelo tribunal para encerrar uma ação civil movida pelo Departamento do Trabalho dos EUA, que acusou Walker de retaliações contra o ex-funcionário Andreas Flaten, em 2021.

Depois que Flaten apresentou uma queixa à agência dizendo Walker devia a ele um pagamento final de US$ 915, o empregador despejou essa quantia em moedas de um centavo cobertas de óleo na garagem de Flaten. A montanha de trocos ainda veio com um contracheque assinado com um palavrão.

O Departamento do Trabalho disse que uma investigação mais aprofundada descobriu que a empresa de Walker também violou as disposições de horas extras estabelecidas pela lei. O juiz, no dia 16 de junho, assinou uma ordem de consentimento em que Walker concordou em pagar quase US$ 8,7 mil a mais para Flaten em horas extras e danos devidos. Outros oito trabalhadores devem receber valores entre US$ 14.640 e US$ 513 no próximo ano.

“O tribunal enviou uma mensagem clara aos empregadores, como Miles Walker, que sujeitam os funcionários a práticas salariais injustas e intimidação e retaliação diretas”, disse Tremelle Howard, advogada regional do Departamento do Trabalho em Atlanta, em comunicado.

Pilha de moedas na entrada da garagem de Andreas Flaten, coberta por óleo automotivo. Quando Flaten exigiu seu contracheque final, a oficina mecânica onde ele trabalhava entregou 91.500 centavos. Foto: Olivia Oxley via The New York Times

O advogado de Walker, Ryan Farmer, disse que o conflito com Flaten não reflete o “verdadeiro caráter de empresário” do seu cliente. “Senhor Walker é como muitos outros proprietários de pequenas empresas na América - ele acorda todos os dias fazendo tudo o que pode para colocar comida na mesa “, disse Farmer em um comunicado por e-mail na terça-feira, 20. “Infelizmente, decisões carregadas de emoção podem voltar e morder você no traseiro.”/AP