Drone controlado por IA vence campeões humanos pela primeira vez

Um drone autônomo, pilotado por Inteligência Artificial, superou pela primeira vez campeões de corridas, segundo um estudo publicado na revista Nature nesta quarta-feira, 30. O feito abre caminho para uma otimização dos sistemas que são usados tanto nos drones em si como nos robôs industriais.

A corrida foi disputada em um circuito de 75 metros com sete portais que deveriam ser atravessados em uma ordem pré-determinada, com máquinas que alcançam facilmente os 100 km/h e acelerações que deixariam um piloto da Fórmula 1 para trás.

Três campeões de corrida de drones foram recrutados pelo Grupo de Robótica e Percepção da Universidade de Zurique para enfrentar a Inteligência Artificial. Eles foram equipados com capacetes que transmitiam imagens do drone que pilotavam e tiveram uma semana para se preparar.

Foto divulgada pela Universidade de Zurique mostra o circuito da competição entre drone autônomo controlado por IA e pilotos humanos Foto: LEONARD BAUERSFELD / UNIVERSIDADE DE ZURIQUE/ AFP

A Inteligência Artificial, no entanto, ganhou a maioria das corridas contra cada um deles e completou a volta mais rápida do circuito. Esta é a primeira vez que “um robô autônomo móvel alcançou um rendimento de nível de campeão mundial em um esporte competitivo no mundo real”, afirma o estudo.

Alguns drones teriam alcançado um nível “especialista”, mas com a ajuda de um sistema externo de captura de movimento para otimizar sua trajetória. Esta era uma vantagem “injusta” para a equipe de Zurique que apresenta o Swift, um sistema completamente autônomo que leva a bordo do drone unicamente seus sensores e potência de cálculo.

“Swift corrige seu rumo em tempo real, enviando 100 novas ordens por segundo para o drone”, explica à AFP o doutorando Elia Kaufmann, principal autor do estudo.

O segredo do Swift se baseia em uma técnica chamada de aprendizagem de reforço profundo (deep reinforcement learning, em inglês), que combina o processamento de uma grande quantidade de dados com a observação de regras que recompensam os progressos da máquina.

Humanos foram mais prudentes para evitar acidentes

O sistema testou milhões de trajetórias, combinando a percepção de seu entorno e sua progressão até o portal seguinte. “Swift treinou o equivalente a um mês de tempo real, mas em aceleração, ou seja, em uma hora em um computador”, explicou Kaufmann.

A máquina tem algumas vantagens, como a central que proporciona informações, como a aceleração, algo que o piloto humano não poderia sentir a menos que embarcasse no drone. Outra vantagem é o tempo de reação a uma ordem: cinco vezes mais rápido que a resposta do cérebro.

Foto mostra drones controlados por Inteligência Artificial em competição com pilotos humanos, Zurique, 30 de agosto de 2023. Foto: LEONARD BAUERSFELD / UNIVERSIDADE DE ZURIQUE/ AFP

Já os humanos têm uma vantagem em ambientes mais desafiadores. A máquina sempre vai ao máximo e corre “muitos riscos” enquanto os pilotos reduziam a velocidade para evitar acidentes, aponta o estudo. As pessoas também se saem melhor quando há mudanças na luza, algo que o Swift tem dificuldades em administrar.

O impacto destes trabalhos se estende além das corridas de drones, afirma Guido de Croon, especialista no tema e professor da Universidade Tecnológica de Delft, Holanda, em um comentário que acompanha o estudo na Nature. Segundo ele, os avanços neste âmbito são de grande interesse para os militares, mas “há uma gama muito mais ampla de aplicações”.

Para Elia Kaufmann, que hoje trabalha como engenheiro em uma empresa de drones destinados à indústria, o desafio é responder a “uma autonomia de voo muito limitada” que é inerente a esse tipo de máquina. Nesse sentido, o trabalho dos pesquisadores do sistema Swift pode ajudar já que permite mudar o planejamento de ações em tempo real sem necessidade de recalcular a trajetória, o que tem como resultado uma navegação mais eficiente./AFP