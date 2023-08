Drone espião dos EUA é interceptado pela Rússia sobre o mar Negro

A Força Aérea russa enviou neste sábado um caça Su-30 para interceptar um drone espião americano MQ-9A Reaper sobre o Mar Negro, informou o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado.

“A tripulação do caça russo identificou o alvo aéreo como sendo um drone espião MQ-9A Reaper da Força Aérea dos Estados Unidos”, detalhou o departamento chefiado por Sergey Shoigu.

“Após a aproximação do caça russo, o drone espião estrangeiro fez uma curva e voou para longe da fronteira estatal da Rússia. O avião russo regressou à sua base depois de evitar a violação da fronteira do Estado russo”, acrescentou a defesa.

Esta imagem, divulgada pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD), mostra um avião de combate russo voando próximo a um drone MQ-9 Reaper dos EUA, em 23 de julho de 2023. Foto: Departamento de Defesa dos EUA / AFP

De acordo com o comando militar, “o voo do caça russo foi efetuado em estrita conformidade com as regras internacionais de utilização do espaço aéreo sobre águas neutras”.

Em março, dois caças russos abateram um drone americano sobre o Mar Negro, considerado uma “provocação” dos EUA ao “violar os limites da zona temporária de restrição do espaço aéreo” estabelecida pela Rússia em torno da Crimeia.

Mais recentemente, no início de julho, aviões russos “assediaram” drones espiões americanos no espaço aéreo sírio durante dois dias consecutivos, com manobras que colocaram em risco a segurança dos drones. /EFE