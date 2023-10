Drones atacam alvos americanos no Iêmen e na Síria após visita de Biden a Israel

GAZA - O presidente dos EUA, Joe Biden, assumiu um risco político ao hipotecar seu apoio incondicional a Israel na quarta-feira, em visita ao premiê israelense, Benjamin Netanyahu. Nesta quinta-feira,19, os EUA sentiram o que muitos acreditam ser a primeira consequência de seu envolvimento na guerra. Um navio americano no Iêmen e duas bases militares, na Síria e no Iraque, foram atacados por drones.

Em Gaza, Israel voltou a bombardear ontem Khan Yunis, no sul do enclave palestino, perto de Rafah, onde muitos brasileiros aguardam o resgate. A região é para onde os militares israelenses aconselharam que os palestinos fossem para fugir das bombas lançadas na Cidade de Gaza, no norte.

O Exército de Israel admitiu os bombardeios, mas garante que os alvos são terroristas do Hamas, que se escondem entre a população civil. No sul do enclave, do lado egípcio da fronteira, mais de 200 caminhões carregando 3 mil toneladas de ajuda humanitária estão parados, aguardando liberação para entrar na Faixa de Gaza.

Esta imagem fornecida pela Marinha dos EUA mostra o USS Carney no Mar Mediterrâneo em 23 de outubro de 2018. Um navio de guerra dos EUA abateu três mísseis de cruzeiro e vários drones. Foto: Ryan U. Kledzik via AP

A Casa Branca confirmou ontem que 20 caminhões devem entrar hoje no território pela passagem de Rafah. O Egito, no entanto, fala em adiar a entrada até amanhã, porque ainda seriam necessários reparos na estrada que dá acesso a Gaza, que foi destruída pelos bombardeios de Israel.

Embora o acordo tenha sido um avanço, o fluxo da ajuda ainda está muito aquém da necessidade dos palestinos. O subsecretário da ONU, Martin Griffiths, diz que seriam preciso 100 caminhões por dia para que o nível de ajuda volte ao mesmo patamar de antes da guerra começar.

Enquanto diplomatas dos EUA coordenam com Egito e Israel a entrada de ajuda em Gaza, as tropas dos EUA entraram em prontidão no Oriente Médio. Ontem, o contratorpedeiro USS Carney foi atacado por duas dúzias de drones quando operava na costa do Iêmen. A embarcação interceptou vários projéteis que haviam sido disparados, segundo o Pentágono, na direção de Israel.

No sul da Síria, dois drones dispararam contra a base de Al-Tanf, onde militares americanos operam em missão de treinamento de militantes para combater o Estado Islâmico. Um oficial dos EUA afirmou que uma aeronave foi derrubada, mas outra explodiu, causando pequenos ferimentos em soldados.

Ativistas da oposição síria também disseram ontem que um outro ataque com drones foi conduzido contra uma instalação petrolífera no leste do país, onde estão estacionadas tropas americanas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que monitora a guerra civil, confirmou que cinco explosões foram registradas no campo de gás de Conoco.

No Iraque, dois drones atingiram a base aérea de Al-Asad, no oeste do país, usada pelas forças dos EUA, e outro drone teve atacou uma base no norte iraquiano. O Comando Central dos EUA informou que alguns soldados ficaram feridos. Milícias iraquianas, apoiadas pelo Irã, seriam responsáveis pelas operações.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, avisou ontem às tropas terrestres para estarem prontas para entrar em Gaza, embora não tenha dito quando a invasão começará. Em encontro com a infantaria na fronteira com o enclave palestino, Gallant ordenou que os soldados “se organizassem e ficassem prontos” para uma ordem de invasão. “Quem vê Gaza de longe agora, verá em breve de dentro”, disse.