Drones, submersíveis, mísseis: Hamas pode surpreender Israel com arsenal secreto, dizem analistas

No final de 2016, o engenheiro aeroespacial Mohamed Zouari estava sentado em seu carro em uma cidade litorânea da Tunísia quando um caminhão parou na sua frente, bloqueando seu caminho. Dois homens mascarados se aproximaram do homem assustado e apontaram pistolas com silenciadores longos. Eles dispararam 20 tiros e fugiram em alta velocidade, segundo a polícia, deixando o moribundo Zouari sangrando no banco da frente.

Foi um ataque profissional, e as suspeitas recaíram rapidamente sobre o serviço de inteligência israelense, o Mossad. Os israelenses tinham motivos para querer Zouari: ele era publicamente conhecido como construtor de drones armados para o grupo terrorista Hamas. No momento de sua morte, Zouari, treinado no Irã, estava concluindo sua obra-prima, um drone submersível que poderia ser equipado com explosivos para atacar plataformas de petróleo, instalações portuárias e navios no mar.





O assassinato encerrou a carreira do fabricante de armas do Hamas, mas a invenção premiada de Zouari sobreviveu, pelo menos em seu projeto. As forças israelenses detectaram e destruíram um drone submersível semelhante em 2021, quando o Hamas tentou lançar a embarcação de uma praia em Gaza. Especialistas militares afirmam que é quase certo que o Hamas tenha mais como esse, dentro de arsenais ocultos que também podem incluir outras armas avançadas que o Hamas vem trabalhando há anos para adquirir.

Foguetes do Hamas são interceptados pelo Domo de Ferro, sistema de defesa aérea israelense. Foto: YURI CORTEZ / AFP

À medida que a intensidade da guerra em Gaza aumenta, também aumentam as chances de o Hamas revelar uma surpresa mortal, de acordo com analistas que estudam as capacidades militares do grupo. Um dia após o ataque de 7 de outubro contra Israel, o Hamas anunciou que havia usado 35 drones autodetonantes - todos eles baseados nos primeiros projetos de armas de Zouari - no ataque que eles apelidaram de Operação Inundação de Al-Aqsa.

Sabe-se também que os armamentistas do grupo adquiriram tecnologia para uma série de novas armas, desde minas potentes e bombas de beira de estrada até munições guiadas com precisão. Algumas foram desenvolvidas por engenheiros do Hamas fora de Gaza, na maioria dos casos com assistência técnica do Irã.

A maioria das armas usadas em 7 de outubro já havia sido vista anteriormente. Mas os especialistas temem que o Hamas possa estar mantendo um arsenal tecnologicamente mais avançado em reserva, preferindo usar essas armas como resposta a um ataque terrestre israelense que seus líderes certamente sabiam que viria.

“É bem provável que o Hamas tenha capacidades que ainda não vimos, mas que poderemos ver mais tarde”, disse Fabian Hinz, especialista em mísseis e analista de defesa do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, um think tank britânico. Se o Hamas seguir a mesma cartilha de seu aliado Hezbollah - o grupo militante apoiado pelo Irã que entrou em guerra com Israel em 2006 - ele poderá tentar atrair as forças israelenses e depois atacar inesperadamente, talvez contra alvos distantes da linha de frente, disse Hinz.

“A ideia é chegar a um nível mais alto de escalada”, disse ele, “e então tirar o coelho da cartola”.

Foto tirada de Sderot, no sul de Israel, mostra bombardeio israelense na Faixa de Gaza. Foto: JACK GUEZ / AFP

Um oficial das Forças de Defesa de Israel se recusou a especular sobre as armas que poderiam ser utilizadas contra os israelenses em um ataque terrestre em Gaza, dizendo apenas: “Temos sistemas de proteção”.

A nova e surpreendente capacidade do Hezbollah na guerra de 2006 foi um míssil anti-navio. As agências de inteligência israelenses não tinham visto nenhuma evidência de que o Hezbollah fosse capaz de atingir embarcações navais a quilômetros da costa até 12 de julho daquele ano, quando, nas primeiras horas de intensos combates, um míssil do Hezbollah atingiu o INS Hanit, o carro-chefe da Marinha israelense, matando quatro tripulantes.

Se o Hamas estiver planejando uma surpresa semelhante, é bem possível que seja um drone submarino semelhante ao que Zouari estava desenvolvendo para o Hamas há mais de sete anos, de acordo com Hinz e outros analistas. Ou poderia ser um míssil de grande porte equipado com um sistema de orientação de precisão, o que permitiria ao grupo atingir com precisão infraestruturas vitais ou bases militares a muitos quilômetros de distância. Até o momento, os milhares de foguetes e mísseis do Hamas disparados contra Israel não possuem pacotes de orientação sofisticados, segundo as autoridades israelenses, embora muitos especialistas acreditem que o grupo militante tenha adquirido a tecnologia essencial do Irã ou do Hezbollah anos atrás.

Enquanto isso, as tropas e os veículos terrestres israelenses poderiam encontrar variações mais potentes das bombas mortais de beira de estrada que os grupos apoiados pelo Irã vêm trabalhando há quase duas décadas para aperfeiçoar. No início deste ano, relatórios de inteligência dos EUA que vazaram descreveram como especialistas iranianos estavam treinando militantes baseados na Síria na criação de uma bomba perfurante que poderia cortar o revestimento de aço de um tanque de batalha a 75 pés de distância.

“Israel investiu em blindagem pesada para seus veículos, mas se você tiver uma bomba enterrada de 500 ou 1.000 libras na estrada, ela pode virar um veículo blindado ou levantar um tanque do chão”, disse Michael Eisenstadt, diretor de estudos militares e de segurança do Washington Institute for Near East Policy. “Isso sem mencionar o impacto da onda de explosão sobre a tripulação - mesmo que ela sobreviva.”

A poderosa bomba descrita nos relatórios de inteligência dos EUA era um penetrador de formação explosiva, ou EFP, uma versão mais potente dos dispositivos explosivos improvisados usados por insurgentes apoiados pelo Irã em dezenas de ataques letais contra comboios militares americanos durante a ocupação dos EUA no Iraque.

Um documento que fazia parte do conjunto de materiais confidenciais que vazou na plataforma de mensagens Discord dizia que a unidade de elite da Força Quds do Irã estava supervisionando os testes de um desses explosivos, que supostamente destruiu um tanque em um teste bem-sucedido realizado no final de janeiro em Dumayr, a leste de Damasco, capital da Síria. Uma tentativa aparente de usar esses dispositivos contra as forças dos EUA na Síria foi aparentemente frustrada no final de fevereiro, quando três bombas foram apreendidas por combatentes curdos aliados dos EUA.

As capacidades aprimoradas do Hamas em uma série de sistemas de armas resultam, em grande parte, do apoio fornecido pelo Irã, disseram atuais e antigos funcionários da inteligência dos EUA. Embora não haja provas concretas até o momento de que Teerã tenha dirigido ou aprovado os ataques de 7 de outubro, sabe-se que as autoridades iranianas forneceram treinamento e conhecimento de alta tecnologia ao Hamas e seus aliados como parte do apoio militar estimado em US$ 100 milhões dado aos grupos palestinos.

Durante anos, o Irã forneceu protótipos de foguetes, mísseis e drones usados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina, uma facção menor com sede em Gaza que se juntou ao Hamas na luta contra os israelenses. Ele também ajudou o Hezbollah a colocar em campo dezenas de milhares de foguetes e mísseis, muitos deles equipados com sistemas de orientação que devem permitir que atinjam alvos distantes com precisão. Armas semelhantes ajudaram os rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen a atingir diretamente refinarias de petróleo e aeroportos civis na Arábia Saudita nos últimos anos. Na quinta-feira, um destróier da Marinha dos EUA no Mar Vermelho abateu mísseis e drones Houthi que, segundo autoridades do Pentágono, podem ter sido direcionados a alvos em Israel.

Usando a tecnologia iraniana, o Hamas construiu fábricas subterrâneas capazes de produzir foguetes e drones em massa. Os principais componentes, como explosivos e circuitos eletrônicos, são contrabandeados para o enclave por meio de túneis ou lançados de barco na costa de Gaza, segundo autoridades americanas e israelenses.

Embora seja difícil contrabandear objetos relativamente grandes, como mísseis, os componentes necessários para converter foguetes “burros” em armas de precisão guiadas são pequenos, de acordo com Hinz, um dos vários analistas que avaliam que o Hamas provavelmente possui essas armas. “Você nem precisaria de uma mochila para contrabandear os componentes. Você poderia colocá-los em uma bolsa de mão elegante”, disse ele.

Construir um drone subaquático é um desafio maior, mas o Hamas demonstrou estar tecnologicamente à altura da tarefa. O projeto básico foi elaborado anos atrás por Zouari, o engenheiro aeroespacial que trabalhou para o Hamas dentro de Gaza antes de retornar à sua cidade natal, Sfax, na costa da Tunísia, para construir o protótipo.

A perspectiva de drones voando pelas águas costeiras para explodir portos e navios israelenses parece ter assustado as autoridades israelenses, levando-as a agir. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo envio da equipe de assassinos que matou o engenheiro a poucos passos de sua casa em 2016, mas as autoridades israelenses não refutaram as alegações do Hamas que ligavam o assassinato ao Mossad. Solicitado por repórteres israelenses a comentar sobre o incidente, Avigdor Liberman, ministro da Defesa do país na época, disse que Israel faria o que fosse necessário para “proteger nossos interesses”. Dois cidadãos bósnios foram presos posteriormente em conexão com o crime, embora os tribunais tenham até agora recusado o pedido da Tunísia para a extradição dos suspeitos.

A descoberta pelas forças israelenses de um drone subaquático do Hamas em 2021 provou que o trabalho no projeto continuou. A embarcação, destruída por um avião de guerra israelense quando estava sendo lançada de uma praia de Gaza, era capaz de transportar cerca de 66 libras de altos explosivos, disse um porta-voz da IDF.

Essas descobertas desafiaram a noção de alguns israelenses de que sua tecnologia superior os manterá seguros. As primeiras investigações sobre as falhas da inteligência israelense em 7 de outubro sugerem que os israelenses tiveram uma falsa sensação de segurança por acreditarem que a ameaça do Hamas havia sido amplamente contida por uma elaborada rede defensiva de muros de fronteira, sensores eletrônicos e sistemas antimísseis, como o Iron Dome. No entanto, o Hamas conseguiu pegar desprevenidos os órgãos militares e de defesa do país.

“Essa é a guerra assimétrica do século XXI”, disse Lenny Ben-David, ex-vice-chefe de missão da Embaixada de Israel em Washington e autor de vários relatórios sobre o Hamas e suas capacidades militares. “O que aprendemos é que continuaremos a nos surpreender com as coisas.”