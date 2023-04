Duas pessoas morrem em ataque de míssil ucraniano a vilarejo na Rússia, diz governo

MOSCOU - Duas pessoas morreram em um ataque de míssil ucraniano a uma cidade russa próxima à fronteira entre Rússia e Ucrânia, disseram as autoridades locais neste domingo, 30. Os mísseis atingiram a vila de Suzemka, localizada na região de Bryansk, a poucos quilômetros do norte ucraniano.

“Como resultado do ataque infligido por nacionalistas ucranianos, infelizmente, dois civis morreram”, informou o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, em mensagem publicada no Telegram. “Segundo informações preliminares, um edifício residencial ficou completamente destruído”, acrescentou. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o fogo se espalhando no local atingido.

⚡️The Armed Forces of Ukraine shelled the village of Suzemka in the Bryansk region, Russia. pic.twitter.com/xQkqvuevHl — War Monitor (@WarMonitors) April 29, 2023

As hostilidades se intensificaram nesta semana entre os dois lados. A Rússia lançou um ataque maciço em vários territórios ucranianos na última sexta-feira, 28, matando ao menos 22 pessoas. As ofensivas ocorreram em Kiev, Dnipro, Kramatorsk, Uman e outras cidades.

Segundo o governo ucraniano, mais de 20 mísseis de cruzeiro e dois drones foram disparados contra a Ucrânia. A Força Aérea ainda conseguiu interceptar outros 11 mísseis. O presidente Volodmir Zelenski prometeu uma resposta ao “terror russso.”

Neste sábado, 29, as autoridades russas acusaram a Ucrânia de bombardear um depósito de petróleo na península anexada da Crimeia, bem como municípios em áreas ocupadas e dentro do território russo. Mikhail Razvozhayev, o governador instalado em Moscou da cidade portuária de Sebastopol, na península do Mar Negro, informou que o ataque foi causado por drones.

Kiev disse ainda nesta semana que quase concluiu os preparativos para uma contra-ofensiva com a qual deseja expulsar as tropas de Moscou das áreas que controla no leste e no sul do país. /AFP