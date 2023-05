Dubai vira point de super-ricos russos para compra de artigos de luxo

Nos arredores de Dubai, Sohrab Fani lucra com os efeitos da resposta do Ocidente à guerra na Ucrânia. Dono de uma loja de aquecedores de banco de carro, ele aumentou as vendas após o conflito eclodir e os Estados Unidos e a Europa sancionarem a Rússia. Montadoras americanas, japonesas e europeias saíram do mercado russo, e a Rússia recorreu aos Emirados Árabes Unidos para continuar comprando carros de luxo.

Fani estava com doze mil almofadas de aquecimento no depósito há anos, segundo contou. Mas como os carros vendidos em Dubai tendem a ser feitos para clima quente, lojas de acessórios como a dele passaram a ser procuradas cada vez mais para adaptar os veículos para o inverno. “Na Rússia. eles têm sanções. Aqui não tem. Aqui tem negócio”, disse o lojista.

Mais de um ano após a guerra ter início, as sanções ocidentais prejudicaram a economia da Rússia, mas não a paralisaram. A rede do comércio global se ajustou a nova realidade, dando permissão para Putin cumprir uma de suas promessas antes do conflito: a de que a guerra não interromperia drasticamente o consumo de ricos da Rússia.

Imagem de março deste ano mostra Sohrab Fani, proprietário de uma loja de aquecedores de bancos de carro em Dubai. Negócios de Fani aumentaram após sanções contra Rússia Foto: Andrea DiCenzo/NYT

A Rússia ainda importa produtos ocidentais de luxo graças a uma rede global de intermediários. Em Moscou, os iPhones mais novos estão disponíveis para entrega no mesmo dia com um preço menor que o de varejo na Europa. As lojas de departamento ainda têm marcas Gucci, Prada e Burberry nos estoques. Sites de vendas de automóveis listam Land Rovers, Audis e BMWs.

A maioria dessas marcas anunciaram a saída da Rússia no ano passado. Nem todos seus produtos violam as sanções ocidentais, mas o comércio se tornou muito difícil diante da impopularidade da guerra, pressão de funcionários e restrições a exportações de semicondutores e transações financeiras.

Mas a demanda russa por itens de luxo continua forte e negociadores de Dubai e de outras partes do mundo atendem a ela. “Os riscos sempre permanecem ricos”, disse Ecaterina Condratiuc, diretora de comunicações de um showroom de carros de luxo em Dubai que enviou recentemente um Porche Cayenne Turbo GT no valor de US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão) para uma concessionária russa. A guerra não os afetou.

Em Dubai, os clientes percorrem os diversos showrooms a procura de carros ocidentais – o Dodge Ram é um dos favoritos – para comprá-los em dinheiro e enviar para a Rússia. Alguns são russos ricos que compram os veículos para si próprios; outros são pequenos empresários que procuram revender os carros e fazer uma grana. Também há os casos das concessionárias russas que tendo perdido afiliações oficiais com marcas ocidentais organizam as próprias importações, às vezes de centenas de carros por vez.

Segundo a empresa de análise russa Autostat, as importações indiretas representaram 12% dos 626.300 novos carros de passageiros vendidos na Rússia em 2022.

Equipamentos eletrônicos

Equipamentos eletrônicos também seguem rotas tortuosas para chegar ao mercado russo. Em Deira, antigo bairro comercial de Dubai, os vendedores de eletrônicos lutam para recrutar funcionários que falam russo. “É um segredo conhecido”, disse o proprietário de uma dessas lojas. “A concorrência para a Rússia está muito acirrada agora.”

O proprietário, que pediu para ser chamado apenas de Tura, seu sobrenome, afirmou que centenas de smartphones e notebooks foram despachados para a Rússia no ano passado, nas vésperas das festas de fim de ano. Um cliente chegou a pedir 15 mil iPhones, mas aparentemente encontrou um negócio melhor e não fechou a compra.

Loja de equipamentos eletrônicos no distrito de Deira, em Dubai, em imagem de março. Comércio com a Rússia se intensificou após a guerra na Ucrânia Foto: Andrea DiCenzo/The New York Times

Em uma loja de eletrônicos próxima a de Tura, o afegão Abdullah Ahmadzai disse que chegou a Dubai há menos de um ano e aprendeu russo o suficiente para negociar com clientes do país de Putin. Do outro lado da rua, um vendedor do Tajiquistão, uma ex-república soviética, afirmou que ele e um colega encontraram emprego rapidamente em uma loja de smartphones, notebooks e drones. “Todas as lojas procuram por pessoas que falam russo”, disse. “Tivemos sorte.”

Medidas do Kremlin após sanções

Depois da saída das empresas ocidentais da Rússia, o Kremlin incentivou importações não autorizadas dos produtos de outros países. O Ministério do Comércio da Rússia publicou uma lista de dezenas de empresas cujos produtos podem ser importados sem o consentimento dos fabricantes, incluindo Apple, Audi, Volvo e Yamaha. “Quem quiser trazer quaisquer bens de luxo poderá fazer”, disse Putin em maio do ano passado.

Um relatório russo estimou que as “importações paralelas” de notebooks, smartphones e tablets totalizaram US$ 1,5 bilhão (R$ 7,4 bilhões) no ano passado. Ao mesmo tempo, carros e eletrônicos chineses inundaram o mercado russo. “Você pode trazer o que quiser desde que tenha dinheiro”, disse Piotr Bakanov, um jornalista russo especializado em automóveis. “Todo mundo que não é preguiçoso está trazendo carros.”

As novas rotas comerciais passam em grande parte por países que mantêm relações amistosas com Moscou. Analistas e autoridades ocidentais apontaram Turquia, China e ex-repúblicas soviéticas, como Armênia e Cazaquistão, como países que redirecionam produtos ocidentais para a Rússia. Eles dizem que o Kremlin aproveita essas importações não apenas para apaziguar uma população acostumada a smartphones e automóveis estrangeiros, mas também para obter microchips para armas usadas na Ucrânia.

Imagem de março mostra mercado de carros em Dubai. Vendas dos automóveis para serem revendidos na Rússia aumentaram Foto: Andrea DiCenzo/The New York Times

Bakanov, como outros blogueiros e jornalistas de automóveis, entrou no negócio sozinho. Ele publica anúncios de veículos através do Telegram e se oferece para importar carros “sob encomenda, de qualquer parte do mundo”. Segundo ele, as peças de automóveis estrangeiras também chegam em importações paralelas. Atualmente, algumas estão disponíveis na Rússia por preços mais baixos que antes da guerra, quando eram vendidas por revendedores autorizados.

As alternativas para compra após as sanções se espalharam tanto que publicações automotivas russas fazem revisões regulares dos carros feitos para os mercados estrangeiros, além das vendas.

Em março, Serguei Kashkarov fechava um dos seus últimos negócios no banco de carona de um Toyota cinza exibido no mercado de automóveis de Dubai. A venda era de seis carros Mitsubishi para uma concessionária de Novosibirsk, cidade localizada na Sibéria. Os automóveis seriam transportados de balsa e caminhão, via Irã e Cazaquistão.

Kashkarov se mudou da Sibéria para Dubai em 2021 e, após a invasão na Ucrânia, estabeleceu-se como corretor que conecta os fornecedores de Dubai com os revendedores russos. “Tenho muito trabalho e não estou reclamando”, disse ele.

Mudança no padrão de negócios

As estatísticas comerciais internacionais evidenciam a mudança no padrão de negócios. No ano passado, as exportações de veículos da União Europeia para a Rússia foram de 1 bilhão de euros, ante 5 bilhões em 2021. Por outro lado, o bloco europeu quase quadruplicou os negócios com o Cazaquistão no período, chegando a 700 milhões de euros. Exportações para os Emirados Árabes Unidos também aumentaram cerca de 40%, para 2,4 bilhões de euros. A Armênia relata que suas importações de carros mais do que quintuplicaram para US$ 712 milhões (R$ 3,5 bilhões) no ano passado.

As montadoras ocidentais geralmente negam saber que seus carros vão para a Rússia em grande quantidade ou do aumento de vendas através de Dubai. “Não vimos nada disso”, disse Jim Rowan, o principal executivo da Volvo.

Segundo autoridades do setor, as montadoras teriam problemas para rastrear as vendas de veículos por meio de intermediários e autoridades americanas responsáveis pela imposição das restrições se concentraram mais em bens que podem ser usados na guerra.