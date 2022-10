Duplo assassinato em bar gay assusta a Eslováquia enquanto presidente denuncia ódio

Um duplo assassinato em um bar gay na capital da Eslováquia abalou os nervos do país do leste europeu, levando a chefe de Estado a denunciar um clima político que, segundo ela, alimenta o ódio. A presidente Zuzana Caputova chamou o assassinato de dois homens em Bratislava na quarta-feira, 12, de um crime de ódio contra a comunidade LGBTQ da Eslováquia, produto de “declarações estúpidas e irresponsáveis de políticos”, escreveu ela em um post no Facebook.

“Nós, políticos, somos responsáveis por cada palavra que pronunciamos, mas muitos aqui imprudentemente preenchem o espaço com ódio”, disse a presidente.

Centenas de manifestantes se reuniram na capital na noite de quinta-feira, 13, para homenagear as vítimas e pedir ao governo que promova a inclusão, muitos denunciando políticos - incluindo os da coalizão governista - por adotarem uma retórica cada vez mais hostil em relação às pessoas e minorias LGBTQ.

A polícia está investigando o assassinato em um estabelecimento badalado aos pés do Castelo de Bratislava, na cidade velha da capital, como um possível crime de ódio. O suposto agressor, um homem de 19 anos, foi encontrado morto na quinta-feira na capital, informou a polícia. Mensagens nas redes sociais mostram que ele postou conteúdo cheio de ódio e planejou o crime desde 2019.

Pessoas em luto colocam velas e flores em um memorial improvisado no centro de Bratislava. Foto: Vladimir Simicek/AFP

O suspeito, que a polícia não identificou, havia publicado uma foto do bar em uma rede social em agosto e esperou do lado de fora do estabelecimento antes de atirar nas vítimas, testemunhas disseram à mídia local.

Zuzana não identificou políticos individuais em seu cargo - e quase todos os líderes do partido, incluindo o primeiro-ministro Eduard Heger, condenaram o assassinato como um crime brutal e inaceitável.

Mas ela não é a primeira a notar a natureza grosseira da política eslovaca, onde os partidos de extrema-direita obtiveram ganhos e os ataques verbais contra as minorias se tornaram mais comuns.

A mídia eslovaca informou que o suspeito do assassinato era filho de um ex-candidato de um partido de extrema-direita, o Homeland. Outro partido, o Republic, que quer proibir as escolas de ensinar sobre homossexualidade, tem apoio público suficiente para entrar no parlamento nas próximas eleições. Um partido populista de direita que faz parte da coalizão de Heger, We Are Family (Heger, somos uma família), fez campanha em uma plataforma contra a imigração e os direitos LGBTQ.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu o crime em um post no Twitter pedindo a proteção aos direitos da comunidade LGBTQ.

My thoughts are with the families of the victims of the shooting in Bratislava.



These abhorrent murders are a threat to our societies built on respect and tolerance.



The EU is committed to helping fight hate crime and speech in all form.



We must protect the LGBTIQ community. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2022

“Esses assassinatos abomináveis são uma ameaça às nossas sociedades construídas sobre respeito e tolerância”, disse von der Leyen. “A UE está empenhada em ajudar a combater o crime de ódio e o discurso em todas as formas.”

O tom combustível na política eslovaca foi acompanhado por avanços de elementos marginais. O partido no poder, que tem sido assediado por constantes lutas internas, aprovou a legislação em junho com votos do Partido Popular de extrema-direita, que tem laços com grupos neonazistas e celebra o líder fascista da Segunda Guerra Mundial da Eslováquia, Jozef Tiso.

Igor Matovic, ministro das Finanças e líder do partido no poder, elogiou a maioria “pró-família”, mesmo negando cooperar com extremistas. O ex-primeiro-ministro Robert Fico também ocasionalmente contou com votos da extrema direita.

Não é a primeira vez que a nação de 5,5 milhões fica chocada com um assassinato. O assassinato do jornalista investigativo Jan Kuciak em 2018 desencadeou indignação com a corrupção e o crime organizado no país, que derrubou o governo e estimulou pedidos de reforma. / The Washington Post