É hora de a Europa levar a sério sua defesa contra a Rússia e outras ameaças; leia a análise

THE NEW YORK TIMES — Desde o início da invasão do presidente Vladimir Putin à Ucrânia, a narrativa das autoridades americanas e europeias tem declarado que a Rússia, um Estado predatório, dedica-se a dominar seus vizinhos, constituindo uma grave ameaça militar para toda a Europa. As decisões de Finlândia e Suécia de aderir à Otan fortalecem essa proposição, e a aliança pareceu adotá-la por seu valor de face durante sua cúpula, esta semana, em Vilna, Lituânia.

O consenso no Ocidente era que Putin havia transformado o Exército russo em uma máquina de guerra formidável — uma percepção exemplificada pela seguinte manchete da Economist, no fim de 2020: “Forças militares da Rússia fulguram após uma década de reforma”.

Mas na realidade o desempenho do Exército russo na Ucrânia tem sido o oposto de fulgurante. Apesar de um investimento de US$ 650 bilhões para sua modernização a partir de 2010, as forças russas têm testemunhado perdas de equipamentos surpreendentemente pesadas, dezenas de milhares de baixas, falhas logísticas contínuas e operações confusas de armas combinadas.

O presidente Joe Biden fala durante uma coletiva de imprensa no último dia da cúpula da OTAN em Madri, quinta-feira, 30 de junho de 2022. Foto: Susan Walsh / AP

E ainda assim a Europa age como se não fosse capaz de repelir um ataque russo, continuando a se voltar para os Estados Unidos em busca de apoio militar. Na cúpula de Vilna, os aliados de Washington prometeram, da mesma forma que fizeram quase uma década atrás, aumentar seus gastos militares. Mas há diferenças em relação a essa quantia dever servir como teto ou piso, entre outras coisas.

É verdade que o registro das nações europeias em atender a diretriz estabelecida em 2014 pela Otan de destinar o equivalente a 2% de seus PIBs anuais para gastos militares e 20% de seu orçamento militar para aquisição de novos equipamentos, pesquisa e desenvolvimento tem sido inconsistente. De 2016 a 2022, apenas entre 4 e 10 países-membros da Otan, incluindo os EUA, atenderam a meta de 2%.

Esse incumprimento não decorre de uma falta de recursos, mas de vontade política: um déficit motivacional arraigado em sua dependência de décadas em relação aos EUA. Washington, de sua parte, tem cultivado esse tipo de vínculo para impulsionar os lucros de sua indústria armamentista e, tão importante quanto, reforçar a dependência europeia em relação ao poder americano.

A alegação de que as ricas e tecnologicamente avançadas nações europeias não são capazes de juntar forças para reunir poderio militar suficiente para dissuadir ou derrotar a Rússia abusa da credulidade. O 31.º e mais novo membro da Otan, a Finlândia, e o país seguinte a aderir, a Suécia, possuem Forças Armadas poderosas, e o Exército ucraniano — muito mais bem equipado, treinado e experiente em batalha do que antes de 2022 — quase certamente também acudiria em defesa da Europa na eventualidade de um ataque russo.

O poder militar dos EUA também seria um suplemento confiável. Mas, em última instância, a realidade é que os europeus não apenas possuem todos os recursos necessários para defender seu continente, mas têm também um interesse muito maior em fazê-lo do que os EUA. Conclamar a autossuficiência europeia não equivale a defender a abolição da Otan. É hora da Europa começar a levar a sério sua própria defesa.

Em dezesseis meses de guerra, a Rússia sem dúvida infligiu uma punição massiva à Ucrânia, destruindo aproximadamente US$ 138 bilhões (até janeiro) somente em infraestrutura, de acordo com a Escola de Economia de Kiev. (Quanto ao custo humano, até meados de junho 9.083 civis tinham sido mortos e 15.779 feridos, de acordo com a Organização de Nações Unidas.)

Eu visitei a Ucrânia em guerra em três ocasiões, incluindo lugares próximos às linhas de frente no leste e no sul, e pude testemunhar a destruição em primeira mão. Fotografias e reportagens não dão conta de capturar completamente sua magnitude.

Mas a Rússia não tem sido capaz de transformar sua vantagem massiva em contingente e armas em algo nem sequer parecido com uma vitória. Suas dificuldades sem dúvida aumentaram em virtude dos mais de US$ 46 bilhões em ajuda militar que a Ucrânia tem recebido dos EUA, juntamente com ajudas adicionais da Otan e de outros países.

Armas do Ocidente melhoram as chances da Ucrânia

Mas o Exército ucraniano repeliu a investida inicial contra Kiev antes dos armamentos americanos começarem a chegar em grande escala. As armas do Ocidente explicam em parte as dificuldades de Moscou, assim como o forte moral da Ucrânia e seu generalato mais acertado.

O restante da Europa, cujos recursos excedem muito os da Ucrânia, está numa posição ainda mais forte. Comparando-se Europa e Rússia segundo qualquer métrica usada tipicamente para aferir poder, a Europa se prova vastamente superior. Analisemos seus produtos internos brutos. No ano passado, o PIB da União Europeia alcançou US$ 16,6 trilhões, e o da Rússia, US$ 2,2 trilhões. Isso significa que a UE, mesmo sem o Reino Unido, tem uma economia mais de sete vezes maior que a russa.

E o que dizer da tecnologia, outro componente crítico para a guerra contemporânea? Aqui as coisas ficam mais complicadas, pois nenhuma estatística funciona para uma comparação precisa. Permitam-me, portanto, uma hipótese experimental não científica. Pensem nos eletrônicos de última geração, nos carros luxuosos ou em qualquer produto que envolva inteligência artificial que vocês usaram ou viram ultimamente. Eu imaginaria que poucos deles procedem da Rússia — ou nenhum.

Os registros sobre alguns dos principais equipamentos russos usados nos campos de batalha ucranianos explicita essa situação. Inspeções de destroços ou de unidades capturadas de alguns dos mais avançados foguetes, mísseis, defesas aéreas e até rádios comunicadores usados pela Rússia revelaram que todos os equipamentos dependiam de componentes essenciais fabricados nos EUA, na Europa, no Japão ou na Coreia do Sul.

Como a Europa se equipara à Rússia tratando-se de quantidades dos principais armamentos, como tanques, aeronaves, navios e artilharia? A Rússia lidera em algumas categorias críticas, mas em geral não com a vantagem numérica esmagadora necessária a uma força de ataque — tipicamente na razão de 3 para 1, a regra do polegar tem se provado válida.

E a Europa tem a economia e os meios tecnológicos para impulsionar sua indústria armamentista. O Reino Unido e países da Europa continental possuem fábricas de armas de classe mundial, incluindo gigantes como a britânica BAE Systems, as francesas Thales e Safran, a italiana Leonardo e a alemã Rheinmetall.

Concretizar o potencial para maior autossuficiência requererá investimentos substanciais e coordenação na produção europeia de armamentos — para evitar redundâncias e alcançar uma divisão de trabalho que maximize a vantagem comparativa.

E esses objetivos são bastante possíveis. Os europeus se provaram notavelmente bem-sucedidos em agir coletivamente para superar barreiras tradicionais de soberanias nacionais. Podemos considerar conquistas marcantes nesse sentido a adoção da moeda única por 20 dos 27 países da UE, a criação do Banco Central Europeu e o Acordo de Schengen, que aboliu controles fronteiriços dentro do bloco.

O Exército russo não é nenhum tigre de papel. Mas a lição correta a ser depreendida da guerra na Ucrânia é que os europeus são plenamente capazes de assumir a principal responsabilidade por sua própria defesa.

Trata-se de algo que eles devem fazer por puro autointeresse. Goste-se ou não, o foco das Forças Armadas americanas recairá cada vez mais sobre Ásia-Pacífico conforme este século avança.

Os aliados europeus dos EUA já concordaram em desempenhar um papel maior na segurança daquela região para ajudar Washington a se opor ao crescente poder de Pequim; mas deveriam colocar foco, em vez disso, em defender seu próprio continente. A Europa deveria abandonar a discussão de décadas com os americanos sobre um melhor compartilhamento de ônus e tratar seriamente de reposicionar seu próprio encargo. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO