Edmundo González descarta pedir asilo após ordem de prisão na Venezuela

Um tribunal com competência em terrorismo ordenou na noite de segunda-feira, poucos minutos após um pedido do Ministério Público, a detenção do diplomata de 75 anos, que denuncia que a reeleição de Nicolás Maduro foi fraudulenta e afirma que venceu as eleições de 28 de julho com ampla vantagem.

Há mais de um mês na clandestinidade, González é procurado por crimes que incluem “desobediência às leis”, “conspiração”, “usurpação de funções” e “sabotagem”.