Egito apresenta plano de US$ 53 bi para reconstruir Gaza em oposição à ‘Riviera’ de Trump

O Egito apresentou nesta terça-feira, 4, um plano pós-guerra de US$ 53 bilhões (R$ 310 bilhões) para a Faixa de Gaza, que permitirá que seus aproximadamente 2 milhões de palestinos permaneçam no território, em alternativa à ideia de Donald Trump, de despovoar a área e transformá-la em um destino turístico. A proposta, apresentada numa cúpula no Cairo, foi aprovada por líderes árabes, além do grupo terrorista Hamas.

Em seu discurso de abertura na cúpula da Liga Árabe no Cairo, o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, disse que o plano egípcio afirma que os palestinos "permanecerão em suas terras" e o território será administrado por um comitê de tecnocratas palestinos. Em uma publicação nas redes sociais após a cúpula, el-Sissi afirmou: "Recebemos com bons olhos quaisquer propostas ou ideias da comunidade internacional para garantir o sucesso desse plano, que precisa ser implementado em paralelo com um plano maior para a paz."

Líderes árabes realizaram uma cúpula de emergência em Cairo para discutir propostas alternativas ao plano de Trump de retirar 2 milhões de palestinos de Gaza. Foto: Gabinete de Imprensa da Presidência Egípcia via AP

Ele acrescentou que espera trabalhar com Trump, outras nações árabes e a comunidade internacional “para adotar um plano que vise um acordo abrangente e justo para a Questão Palestina”. Sissi disse que seu plano foi aprovado pelos líderes árabes.

O Hamas também saudou o resultado da cúpula, afirmando que ele marca uma nova fase de alinhamento árabe e islâmico. “Aceitamos o plano de reconstrução de Gaza adotado no comunicado final da cúpula e pedimos que sejam garantidos todos os recursos necessários para que seja um sucesso”, declarou o grupo terrorista em comunicado.

Israel critica plano

A Casa Branca acolheu as contribuições dos países árabes, mas insistiu que o Hamas não pode continuar governando o território.

“O presidente Trump deixou claro que o Hamas não pode continuar governando Gaza”, disse Brian Hughes, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. “Embora o presidente mantenha sua visão ousada para uma Gaza pós-guerra, ele recebe com interesse as contribuições de nossos parceiros árabes na região. Está claro que suas propostas levaram a região à mesa de negociações em vez de permitir que essa questão se transformasse em uma crise ainda maior.”

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, declarou na plataforma X que o plano egípcio “não leva em conta as realidades da situação” e criticou o comunicado conjunto da cúpula por não mencionar o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra, nem condenar o grupo militante.

O plano, segundo ele, continua “enraizado em perspectivas ultrapassadas.” Marmorstein reiterou o apoio de Israel ao plano de Trump para reassentar a população de Gaza em outro lugar, descrevendo-o como “uma oportunidade para os habitantes de Gaza terem liberdade de escolha com base em sua vontade própria.”

Trump chocou a região no mês passado ao sugerir que os cerca de 2 milhões de palestinos de Gaza fossem reassentados em outros países. Ele afirmou que os Estados Unidos assumiriam a propriedade do território e o transformariam em uma “Riviera do Oriente Médio.” Netanyahu abraçou a proposta, que foi amplamente rejeitada por palestinos, países árabes e especialistas em direitos humanos, que alertaram que a medida provavelmente violaria o direito internacional.

O plano do Egito

O plano do Egito prevê a reconstrução de Gaza até 2030 sem remover sua população. A primeira fase propõe iniciar a remoção de artefatos explosivos não detonados e limpar mais de 50 milhões de toneladas de escombros deixados pelos bombardeios e ofensivas militares israelenses.

O chefe da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, afirmou que o comunicado final da cúpula solicita ao Conselho de Segurança da ONU o envio de uma força internacional de manutenção da paz para Gaza e a Cisjordânia ocupada.

“A paz é a opção estratégica dos árabes”, declarou em entrevista coletiva, acrescentando que o comunicado rejeitou a transferência de palestinos e endossou o plano de reconstrução do Egito. “O plano egípcio cria um caminho para um novo contexto de segurança e política em Gaza.”

O plano do Egito prevê a reconstrução de Gaza até 2030 sem remover sua população. Foto: Jehad Alshrafi/AP

O documento também prevê que o Egito sediará uma conferência internacional em cooperação com a ONU para a reconstrução de Gaza, e que será criado um fundo fiduciário supervisionado pelo Banco Mundial para receber compromissos financeiros destinados à recuperação e reconstrução inicial.

De acordo com um rascunho de 112 páginas do plano, obtido pela Associated Press, centenas de milhares de unidades habitacionais temporárias seriam erguidas para a população de Gaza durante o período de reconstrução. Os escombros seriam reciclados, com parte deles utilizada para expandir a faixa costeira de Gaza no Mediterrâneo.

Nos anos seguintes, o plano prevê uma reformulação completa do território, construindo habitações e áreas urbanas “sustentáveis, ecológicas e caminháveis”, com energia renovável. Ele também propõe a renovação das terras agrícolas, a criação de zonas industriais e grandes áreas de parques. Além disso, prevê a abertura de um aeroporto, um porto pesqueiro e um porto comercial.

Israel prometeu manter o controle de segurança de longo prazo sobre ambos os territórios, que capturou na Guerra do Oriente Médio de 1967 e que os palestinos reivindicam para seu futuro Estado. O governo israelense e a maior parte da sua classe política se opõem à criação de um Estado palestino.