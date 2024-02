Egito avisa que ofensiva de Israel em Rafah pode romper acordo de paz de 45 anos entre os 2 países

THE NEW YORK TIMES - A pressão sobre o Egito está aumentando. Mais da metade da população de Gaza está espremida em tendas em Rafah, uma pequena cidade do enclave palestino ao longo da fronteira com o Egito, que não tem mais para onde ir devido à campanha militar de Israel.

O primeiro-ministro do país, Binyamin Netanyahu, afirmou que o próximo foco militar das Forças de Defesa de Israel (FDI) será a cidade que recebeu milhares de deslocados do norte e do centro da Faixa de Gaza. Segundo Tel-Aviv, Rafah abriga terroristas do Hamas e infraestrutura do grupo terrorista. O destino dos civis palestinos que estão em Rafah não está claro. Cairo está relutante em abrir as suas fronteiras para dar um refúgio aos civis palestinos, como fez com populações de outras nacionalidades que fugiram de conflitos na região. O Egito alertou Israel que qualquer movimento que fizesse com que os habitantes de Gaza entrassem em seu território poderia pôr em risco o tratado de paz entre os dois países que foi feito em 1979, há 45 anos.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, participa de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da França, Stephane Sejourne Foto: Gil Cohen-Magen/AFP

Durante os conflitos anteriores na região, o Egito acolheu refugiados da Síria, Iêmen e do vizinho Sudão. Mas nesta guerra reagiu de forma muito diferente à situação dos seus vizinhos árabes, estimulado por uma mistura de alarme sobre a sua própria segurança e medo de que o deslocamento de palestinos pudesse se tornar permanente e minar as aspirações palestinas à criação de um Estado.

Os líderes egípcios também estão cautelosos por receio de que o grupo terrorista Hamas poderia aumentar a sua influencia no país, uma vez que o governo do Egito tenta evitar grupos islâmicos terroristas e uma insurgência local.

A guerra começou em 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense, mataram 1.200 pessoas e sequestraram 240. Após o ataque, as tropas israelenses iniciaram uma ofensiva na Faixa de Gaza, envolvendo bombardeios aéreos e uma ofensiva terrestre, que deixou mais de 28 mil mortos segundo dados do ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Netanyahu apontou que a cidade de Rafah é um dos “últimos redutos remanescentes do Hamas”.

Violação do tratado de paz

As autoridades egípcias pediram a seus homólogos ocidentais a dizerem a Israel que consideram que qualquer medida israelense que force os palestinos a se deslocarem para o território do país pode ser vista como uma violação que suspenderia o tratado de paz de 1979, segundo um importante diplomata egípcio afirmou ao The New York Times.

O governo egípcio repetiu esse aviso ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na quarta-feira, 7, quando Blinken estava no Cairo para se encontrar com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.

Blinken disse que o Egito deixou claro que estava preparado para militarizar a sua fronteira, possivelmente com tanques, se os palestinos começarem a ser empurrados para o Sinai.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, participa de uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sissi, no Cairo, Egito Foto: Mark Schiefelbein / AP

Embora os egípcios nunca tenham se aproximado tanto de Israel em mais de quatro décadas de paz, o seu tratado tem sido um dos mais estáveis em uma região turbulenta. O Egito se beneficiou da cooperação em segurança e do generoso apoio americano – incluindo mais de US$ 1 bilhão em ajuda anual. E, apesar das tensões crescentes, as autoridades egípcias e israelenses continuam se comunicando.

Fronteira com Gaza

O Egito é o único vizinho de Gaza, além de Israel, e desde que Israel invadiu o território palestino em outubro, Cairo ajudou cerca de 1.700 palestinos gravemente feridos a deixar Gaza para tratamento em hospitais egípcios. Mas o país rejeita categoricamente qualquer afluxo maior de refugiados palestinianos para solo egípcio.

“Há uma diferença entre acolher refugiados e concordar com o deslocamento forçado de um povo”, disse Hani Labib, um comentarista pró-governo no Egito, na terça-feira, 6, em um talk show noturno.

A sensibilidade remonta a 1948, quando milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos das suas casas após a criação do Estado de Israel. Muitos palestinos e outros árabes referem-se a este capítulo da história como Nakba, palavra árabe para catástrofe.

Para muitas pessoas no Egito, Israel forçar os habitantes de Gaza a abandonar as suas casas durante esta guerra equivaleria a uma segunda Nakba.

Palestinos observam prédio destruído por bombardeio israelense em Rafah, Faixa de Gaza Foto: Hatem Ali/AP

No início da guerra, Israel promoveu discussões diplomáticas para que os habitantes de Gaza se mudassem para o Sinai, mas as autoridades israelitas deixaram de defender formalmente esta ideia desde novembro.

Ainda assim, comentários dos ministros de extrema direita do governo israelense que endossam a expulsão de palestinos de Gaza e os apelos abertos de alguns cidadãos israelenses para a construção de assentamentos judaicos em Gaza alimentaram os temores de que os civis palestinos poderiam ser expulsos para o Egito.

Segurança interna afetada

Cairo também teme o que os refugiados palestinos no Sinai significariam para a segurança do Egito. Refugiados inquietos poderiam lançar ataques contra Israel, convidando uma retaliação israelense ao Egito. O Egito também teme a propagação do Hamas no seu território devido às suas origens como uma ramificação da Irmandade Muçulmana, uma organização política islâmica egípcia. A Irmandade chegou ao poder em eleições livres após a revolta da Primavera Árabe no Egito em 2011. O regime de Al-Sisi derrubou a Irmandade em um golpe em 2013, caracterizando o grupo como terrorista. Em um outro sinal da crescente divergência entre Cairo e Tel-Aviv, Israel quer controlar a estreita zona tampão que separa Gaza da Península do Sinai, no Egito. Netanyahu disse que Israel deve controlar a zona, conhecida como Corredor Filadélfia, e analistas afirmam que o Egito está preocupado que Israel deseje controlar o corredor para expulsar palestinos para o Egito. Os líderes israelenses citaram preocupações de segurança, dizendo que o Hamas contrabandeia armas através da zona fronteiriça entre Gaza e Egito.

Um muro separa o Egito da Faixa de Gaza. O país é o único vizinho do enclave palestino além de Israel Foto: Fatima Shbair/Associated Press

Mas há anos o Egito destruiu os principais túneis de contrabando do seu território para Gaza, inundou-os com água do mar e destruiu os edifícios que forneciam cobertura às pessoas que utilizavam os túneis. Cairo argumenta que fez a sua parte para cortar as rotas de contrabando.

Os responsáveis militares e de inteligência israelense concluíram que uma quantidade significativa de armamento do Hamas não provém de contrabando, mas sim de munições não detonadas disparadas por Israel contra Gaza e recicladas pelo Hamas, bem como de armas roubadas de bases israelenses, de acordo com uma investigação recente do The New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.