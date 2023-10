DEIR AL-BALAH (Faixa de Gaza) — Egito, Israel e Estados Unidos concordaram em permitir que estrangeiros em Gaza passem pelo posto de fronteira de Rafah para o Egito, informou um alto funcionário do governo egípcio.

O funcionário disse neste sábado, 14, que Israel concordou em evitar ataques em áreas pelas quais os estrangeiros passariam ao sair do território palestino sitiado. Ele afirmou que o Qatar também esteve envolvido nas negociações e que os participantes também receberam aprovação dos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica.

Palestinos deixam suas casas no sul de Gaza após Israel emitir alerta de retirada Foto: Ibraheem Abu Mustafa / REUTERS

Um segundo funcionário no lado egípcio do posto de fronteira de Rafah disse que receberam “instruções” para reabri-lo no sábado à tarde para estrangeiros vindos de Gaza. O primeiro funcionário disse que as negociações ainda estavam em andamento para permitir a entrega de ajuda humanitária a Gaza através do posto de fronteira.

Ambos os funcionários falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizados a informar a mídia. Após o início da série de ataques terroristas do Hamas, Israel ordenou uma retirada em massa de palestinos no norte da Faixa de Gaza./AP