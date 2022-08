Ele tem um jacaré como animal de assistência emocional - e eles dormem na mesma cama; veja vídeos

THE WASHINGTON POST - O animal de apoio emocional de Joseph Henney, WallyGator, vai com ele em quase todos os lugares, desde o supermercado até passeios no parque. Eles se abraçam e dormem na mesma cama. WallyGator é um jacaré.

“Quando ele vira o nariz para você, significa que ele espera um beijo”, disse Henney, de 69 anos, que atende por Joie (pronuncia-se “Joe”) e mora em Jonestown, Pensilvânia, a cerca de duas horas da Filadélfia. “Ele é super doce.”

Os dois assistem televisão juntos no sofá, e quando Henney o leva ao mercado, WallyGator dá abraços nos compradores – contanto que eles estejam bem em estar tão perto de um réptil de 40 quilos com a boca cheia de dentes afiados .

Joie Henney segura seu bichano, o WallyGator, no colo, depois de um passeio no pântano mais próximo Foto: Joie Henney / Arquivo Pessoal

“Wally definitivamente não é um crocodilo comum”, disse Henney, explicando que a maioria das pessoas em sua comunidade está familiarizada com seu jacaré de apoio emocional de 7 anos e 1,5 metro.

WallyGator tem seguidores no TikTok e no Instagram, e ganhou as manchetes na sexta-feira depois que Henney o levou ao Love Park, na Filadélfia. “Ele é um jacaré muito especial, mas eu não recomendaria que ninguém pegasse um”, disse ele. “Se você não sabe o que está fazendo, vai ser mordido.”

O relacionamento incomum de Henney com WallyGator começou em 2015, disse ele, quando um amigo ligou da Flórida e perguntou se ele poderia levar alguns jacarés encontrados em uma lagoa em Orlando.

Henney ganha a vida com marcenaria, mas sempre gostou de cuidar de répteis como passatempo, disse ele.

Não é ilegal ter jacarés na Pensilvânia, e Henney ajudou a realocar jacarés, cobras e iguanas indesejados para santuários de vida selvagem como hobby por cerca de 30 anos. Ele mantém seus répteis de resgate em sua casa em recintos internos separados que ele comprou para esse fim. Ele então encontra santuários ou zoológicos que os levarão, disse ele.

Ele geralmente é chamado para resgatar jacarés quando as pessoas aceitam filhotes de crocodilos como animais de estimação, mas eles inevitavelmente se transformam em animais grandes que podem ser difíceis de lidar, disse ele. Afinal, os crocodilos e jacarés não mudaram muito desde o tempo dos dinossauros.

Henney disse a seu amigo da Flórida que poderia acolher três jacarés juvenis. Depois de um tempo, ele enviou dois dos jacarés para refúgios de répteis em Nova York e Nova Jersey, disse ele. Mas ele decidiu manter WallyGator, que tinha 14 meses na época. “Eu me relacionei com ele e me comprometi a cuidar dele”, disse Henney.

Não tenham um jacaré em casa, crianças

“Um dos problemas quando alguém recebe um jacaré como animal de estimação é que eles não percebem que estão em uma longa jornada”, disse ele, observando que os répteis podem viver 80 anos ou mais em cativeiro.

Eles respiram ar e geralmente vivem em água doce, mas sua pele não precisa ficar molhada para sobreviver. Não é comum as pessoas quererem jacarés como animais de estimação, embora isso aconteça mais do que a maioria das pessoas imagina, disse ele. “Quando chegam a um metro, ninguém os quer”, disse Henney. “Eles podem morder e são extremamente difíceis de lidar.”

WallyGator acompanha Joie Henney em uma entrega de doações de alimentos para uma instituição de caridade local no verão passado Foto: Joie Henney / Arquivo Pessoal

Especialistas em vida selvagem concordam: os jacarés geralmente não são bons animais de estimação e são ilegais em muitos estados. Os animais também podem ser mortais. No mês passado, uma mulher de 80 anos da Flórida foi morta ao cair em um lago de um campo de golfe e foi atacada por dois jacarés.

“A pressão na mandíbula da mordida de um jacaré é incrivelmente forte, e suas caudas poderosas podem chicoteá-lo”, disse Raul Diaz, herpetologista e biólogo do desenvolvimento evolutivo que leciona na California State University em Los Angeles.

Eles também são predadores que estão programados para acreditar que outras criaturas querem comê-los, então eles ficam na defensiva desde o início, disse ele. “Definitivamente, assumo que [Henney] é uma exceção quando se trata de cuidar de um jacaré – ele fez um bom trabalho”, disse Diaz. “Mas a maioria das pessoas não tem tanto tempo para se dedicar aos cuidados de um jacaré de estimação.”

Os grandes répteis requerem uma dieta especial e enriquecimento, como troncos ou plantas vivas para se esconder e correr ou pulverizar água para prosperar sob os cuidados humanos. Eles nunca devem ser manuseados por pessoas que não são treinadas, disse Matt Evans, curador assistente de herpetologia do Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute em D.C.

“Se você estiver interessado em trabalhar com jacarés, seja voluntário em seu zoológico ou centro natural local ou envolva-se com a ciência cidadã”, disse Evans.

O fofo gosta de pipoca com queijo

Henney lida com jacarés com cautela há anos e disse que percebeu desde o primeiro dia que WallyGator era diferente.

Ele disse que ficou surpreso quando WallyGator, então com 20 centímetros de comprimento, não tentou mordê-lo quando o segurou ou o alimentou com pernas de frango e ratos mortos.

“Ele não comia ratos vivos e realmente mostrou um amor por pipoca com queijo”, disse Henney. “Achei que fosse diferente, mas ainda era muito cauteloso perto dele.”

Ele se sentiu confortável o suficiente em torno de WallyGator, no entanto, para não mantê-lo em um recinto, disse ele.

“Eu lido com jacarés há anos e aprendi a lê-los”, disse ele. “Um jacaré não vai atacá-lo sem motivo. Sempre sou cuidadoso, mas senti que era bom deixar [WallyGator] vagar livremente pela casa.”

Não demorou muito, ele disse, antes que WallyGator começasse a segui-lo pela casa como um cachorrinho curioso. Ele disse que seu colega de quarto de couro demonstrava afeto ficando perto dele e sendo dócil. “Ele gostou de ser segurado e eu pensei: ‘Uau, este é um jacaré super legal e amigável’”, disse Henney.

Então, em 2017, vários membros da família de Henney morreram, deixando-o triste e de luto. Foi quando ele e seu animal de estimação incomum realmente se uniram.

“Eu estava deprimido e WallyGator começou a fazer coisas bobas para me animar”, disse Henney. “Quando eu estava no sofá, ele puxava meu cobertor para o chão.” Logo, WallyGator estava no sofá com ele.

Roubar as capas tornou-se um passatempo favorito, junto com aconchegar-se e assistir “Gator Boys” na TV. WallyGator também gosta de relaxar em sua “lagoa portátil” de 300 galões na sala de estar, disse Henney, e os dois costumam dar um mergulho juntos na piscina de um amigo.

Henney disse que WallyGator o ajudou emocionalmente, pois ele enfrentou um diagnóstico recente de câncer de próstata e semanas de tratamentos com radiação. Ele, é claro, levou seu amigo de sangue frio com ele às sessões.

Foi o médico que receitou

Tempos atrás, quando disse ao médico o quanto as travessuras de WallyGator ajudaram muito a reduzir sua depressão, Henney ficou chocado quando o médico deu uma ideia:

E se ele registrasse WallyGator como um animal de assistência emocional? “Eu disse: ‘Você perdeu a cabeça? Um jacaré é o animal mais temido do mundo’”, lembrou Henney.

Mas ele foi para casa naquele dia com uma carta do médico, afirmando que WallyGator se qualificava como um animal de assistência emocional.

Henney preencheu um formulário no site da U.S. Service Animals e, uma vez aprovado, ele recebeu um certificado, que WallyGator precisa renovar todos os anos.

As pessoas ficaram surpresas quando souberam que o jacaré de Henney havia se juntado às fileiras de animais de apoio emocional mais convencionais, como pavões e burros pavão. Ele é conhecido por vesti-lo com um smoking e óculos de sol, e às vezes até um chapéu.

Henney está concorrendo a mais uma distinção para WallyGator: America’s Favorite Pet - o animal de estimação favorito dos EUA, um concurso anual tradicionalmente para cães e gatos. Este ano, a competição foi aberta para incluir animais de todos os tipos. O vencedor recebe US$ 10.000 e a rodada final de votação terminará em 27 de outubro.

Henney agora leva seu jacaré para festas, jogos de futebol e para escolas e acampamentos de verão para apresentações educacionais sobre répteis. WallyGator não tem um cinto em volta da boca, mas nunca mordeu ninguém, disse Henney.

“Para onde quer que eu o leve, sempre peço permissão primeiro”, disse Henney. “Isso é muito importante com um jacaré.”

Ele disse que nunca iria querer levar WallyGator em um voo. “Ele andou de ônibus uma vez”, disse Henney. “Isso foi o suficiente.” “Algumas pessoas têm medo de jacarés”, acrescentou. “Eu não gostaria de assustar ninguém.”

Isso não foi um problema com Michael Helfrich, o prefeito de York. WallyGator o encontrou na Prefeitura no início deste ano.

E os idosos que moram no SpiriTrust Lutheran, uma comunidade de aposentados em York, ficam encantados quando veem o jacaré andando pelo corredor em seu colete vermelho brilhante de apoio.

WallyGator visitou o local várias vezes, e a maioria dos moradores está ansiosa para acariciá-lo e fazer perguntas, disse Henney. Alguns poucos corajosos pediram para segurar o réptil.

“WallyGator é legal ao toque, mas tem a personalidade mais relaxada que já vi”, disse Hannah Tedesco, um dos monitores no centro.

Ela convidou Henney e seu jacaré para retornarem ao lar de idosos em 15 de novembro. “A primeira vez que vi WallyGator, parei no meio do caminho”, disse Tedesco. “Não é todo dia que você vê um jacaré na coleira.”

WallyGator continua a crescer e acumular centenas de quilos. Henney disse que come duas coxas de frango e ratos a cada três dias, junto com um saco de pipoca com queijo.

Henney disse que é uma aposta segura que seu jacaré de estimação sobreviverá a ele, então ele tem um acordo com um amigo para garantir que WallyGator passe o resto de seus dias em conforto reptiliano.

Ele espera que WallyGator não precise se mudar em breve. “Durante um verão quente, ele é muito legal para se dormir junto”, disse ele.