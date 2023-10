Eleição na Argentina pode ser definida já no 1º turno? Veja o que mostram as últimas pesquisas

O libertário Javier Milei despontou como favorito à Casa Rosada e lidera as pesquisas para eleição na Argentina. O quadro das intenções de voto dá como certo que o economista chegará ao 2º turno. A pergunta que fica é: será necessário? Ou a disputa já pode ser resolvida no domingo, 22 de outubro?

O cenário é improvável, mas não está totalmente descartado. Isso porque, na Argentina, é possível vencer a eleição em 1º turno com 40% dos votos, desde que a diferença para o segundo colocado seja de pelo menos dez pontos percentuais.

No melhor cenário para Javier Milei, ele aparece bem perto disso. A pesquisa da consultoria RDT publicada no Clarin aponta que o libertário poderia passar dos 38% enquanto o ministro da Economia, Sergio Massa, teria 27%, seguido pela ex-ministra Patricia Bullrich, com 23%. O levantamento foi feito entre os dias 28 de setembro e 03 de outubro como uma margem de erro de 3 pontos percentuais.

Candidato à presidência Javier Milei fala com a imprensa na Argentina. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/

Mas nem todas as pesquisas são tão positivas assim para Javier Milei. Uma compilação de 12 pesquisas feita pelo La Nacion mostra que o libertário oscila de 25% a 35% a depender do levantamento. Enquanto Massa pode ir de 26% a 32% e Bullrich varia de 21% a 28%.

De modo geral, elas indicam sim que o libertário deve sair na frente, mas para disputar o segundo turno com Sergio Massa, que em alguns casos aparece praticamente empatado com o libertário. É o que indica, por exemplo, a CB consultoria, que prevê Milei com 29,9% seguido por Massa, com 29,1%. Considerando apenas os votos válidos, eles teriam 33,2% e 32,3%, respectivamente. Patricia Bullrich, por sua vez, aparece com cerca de 24% (descartados os nulos e indecisos).

O cenário é idêntico ao projetado pelo Celag, o Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que aposta no mesmo percentual para os dois primeiros colocados. A única diferença é a projeção para a terceira colocada, que chegaria a 28%.

Já a empresa brasileira Atlas Intel mostra que o atual ministro da Economia Sergio Massa sairia na frente com cerca de 30% dos votos, seguido por Milei (26%) e Bullrich (24%). Esse é o melhor cenário para o candidato do peronismo, que aparece em primeiro lugar apesar da impopularidade do governo Alberto Fernández.

As possibilidades para Patricia Bullrich

A representante da direita tradicional aparece quase sempre em terceiro lugar nas pesquisas. Mas há quem aponte a possibilidade de um segundo turno entre os dois principais candidatos da oposição, deixando o peronismo fora de um eventual segundo turno. É o que mostra a DC consultores, que prevê Milei com 35%, Bullrich com 28% e Massa com 26%.

Se a pesquisa estiver certa, a eleição de 22 de outubro seria praticamente uma repetição das PASO, as primárias argentinas, consideradas uma espécie de termômetro.

Na votação de agosto, a Liberdade Avança de Milei — até então considerada terceira força política — surpreendeu e ficou com 30% dos votos (bem acima do que previam as pesquisas que davam uma médica de 20% dos votos para ele). A coalizão de oposição Juntos pela Mudança teve 28% enquanto os governistas do União pela Pátria ficaram em terceiro lugar com 27%.

A questão é que naquele momento, os eleitores do Juntos Pela Mudança estavam escolhendo quem seria o candidato da coalizão entre a ex-ministra e o prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ou seja, esses 28% correspondem a soma dos pré-candidatos Bullrich (17%) e Larreta (11%).

“O problema que tem o Juntos pela Mudança é que, depois das PASO, os eleitores de Larreta não foram todos para Bullrich, eles se dividiram. Ela ficou com algo em torno de 55% enquanto o resto foi praticamente em partes iguais para Milei e para o grupo governista”, explica a cientista política Paola Zuban ao citar a pesquisa feita pela sua empresa de consultoria a Zuban Córdoba, depois das primárias.

Previsões para o segundo turno

Se o cenário para o primeiro turno ainda é incerto, no eventual segundo turno a vantagem de Milei parece mais sólida. Um levantamento feito pelo Clarin mostra que, em todas as pesquisas, ele venceria Sergio Massa se estivessem só os dois nas urnas no dia 19 de novembro. A diferença poderia variar entre 2% e 20%.

Quando os eleitores se deparam com um eventual segundo turno entre Milei e Bullrich, o libertário tem vantagem em nove pesquisas. A ex-ministra aparece na frente em três.

Também foi testada a possibilidade de dar zebra e o governador de Córdoba Juan Schiaretti (que teve menos de 4% dos votos nas PASO) disputar o segundo turno. A pesquisa da Atlas foi a única que testou esse cenário e, segundo ela, Schiaretti venceria o favorito Javier Milei com oito pontos de vantagem.

Todos esses números, no entanto, devem ser analisados com cautela. Isso porque, o os indecisos, brancos e nulos para o eventual segundo turno ainda são muitos — até 20% a depender da pesquisa. No pleito que tem a taxa de participação como fator considerado decisivo, é preciso ficar atento no que essa parcela do eleitorado vai decidir até novembro.