Quando o ditador filipino Ferdinand Marcos desembarcou no Havaí em 1986 depois de ser derrubado na revolução do “Poder do Povo” de Manila, ele e sua comitiva trouxeram consigo tudo o que restava para saquear.

Eles vieram com US$ 300.000 em barras de ouro, títulos ao portador no valor de outros US$ 150.000, inúmeros fios de pérolas, uma pulseira de joias de US$ 12.000 e 22 engradados de pesos filipinos recém-cunhados, na época avaliados em cerca de US$ 1 milhão. Além disso, havia documentos – um tesouro de 2.000 páginas descrevendo a extensão dos saques em massa de Marcos, incluindo a propriedade oculta de pelo menos quatro arranha-céus de Manhattan e propriedades em Long Island e New Jersey.

Uma das propriedades de New Jersey, em Cherry Hill, era onde seu filho, homônimo e próximo presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., morava enquanto estudava na Universidade da Pensilvânia.

Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. durante comício na cidade de Quezon, em 13 de abril; filho de ex-ditador será o próximo presidente das Filipinas.

Esses documentos se tornaram o roteiro para mim e meu então colega do The Washington Post, Dale Russakoff, na tentativa de desvendar o labirinto confuso de empresas de fachada e holdings que controlavam as centenas de milhões de dólares - alguns chegam a US$ 10 bilhões - que Marcos e sua esposa, Imelda, roubaram das Filipinas ao longo de duas décadas brutais.

A corrupção em massa era apenas uma parte de seu legado sórdido. Houve lei marcial, suspensão do devido processo legal, prisão generalizada de líderes da oposição e dissidentes, tortura, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais conhecidas como “salvagings”.

Quando me mudei para Manila no final de 1986 para abrir a sucursal do The Washington Post lá, encontrei uma nova democracia lutando para criar raízes e um povo ainda tentando lidar com o trauma dos anos Marcos. Um punhado de seus partidários de camisas vermelhas obstinados aparecia para um protesto semanal perto da Embaixada dos EUA, exigindo o retorno do ditador do exílio. Alguns de seus comparsas mantiveram posições de influência. Mas os filipinos pareciam prontos para abraçar seus direitos democráticos e seguir em frente depois do desgoverno de Marcos.

Então, quando voltei ao país uma década depois, foi com um pouco de choque que encontrei uma espécie de nostalgia reacendida pelo velho homem forte.

Homem mostra tatuagem com os rostos do ditador Ferdinand Marcos, do filho Ferdinand Marcos Jr. e do presidente Rodrigo Duterte.

A economia estava crescendo, o investimento estrangeiro estava chegando, as instituições democráticas haviam sido restauradas e o país havia conseguido uma transição pacífica de poder. A presidente, Corazon Aquino, cujo movimento “Poder Popular” derrubou Marcos em 1986, foi substituída por Fidel Ramos, o ex-comandante das Forças Armadas que já havia liderado o motim militar que permitiu o sucesso dos protestos populares.

Mas o país ainda estava atolado na pobreza abjeta, a corrupção continuava desenfreada e as promessas de reforma agrária e uma distribuição mais equitativa da riqueza se mostraram vazias. Pouco da riqueza roubada de Marcos foi devolvida.

Correspondentes estrangeiros como eu estavam elogiando a transição bem-sucedida do país da ditadura para a democracia. Para muitos filipinos comuns, porém, muito pouco havia mudado – e muitos estavam preocupados em ter o suficiente para comer, e já ansiavam pelos bons velhos tempos, quando as coisas pareciam melhores.

A nostalgia equivocada, juntamente com a amnésia, parece ser o que levou uma maioria considerável de eleitores filipinos a recorrer e votaram em massa no filho de Marcos, conhecido como “Bongbong” Marcos, para o que agora equivale a uma restauração familiar. Com a maioria dos votos contados na manhã de terça-feira, ele tinha uma vantagem de dois para um sobre seu rival mais próximo, de acordo com resultados não oficiais.

Ferdinand Marcos Jr. e Sara Duterte, filha do presidente Rodrigo Duterte, juntos em último comício antes das eleições, em 7 de maio.

A maioria dos jovens eleitores de hoje não tem memória viva dos horrores da era da lei marcial ou do enorme saque nacional dos recursos do país. O que lhes dizem seus pais ou avós, ou o que veem nas contas de mídia social do candidato, é que as Filipinas, sob Marcos, viveram uma era de ouro.

Eu não deveria estar surpreso. Já vi esse filme antes.

Na Indonésia, Prabowo Subianto - o ex-genro do falecido autocrata presidente Suharto - era o chefe da unidade de forças especiais do chamado exército Kopassus, que estava implicado em abusos dos direitos humanos, incluindo sequestro e tortura. Ele agora é o ministro da Defesa do país e franco favorito para as próximas eleições presidenciais em 2024. Na última eleição, em 2019, ele terminou em segundo lugar com 44,5% dos votos, apesar de seu passado conturbado e de ter sido banido dos Estados Unidos por 20 anos.

No Egito, a Primavera Árabe derrubou o ditador Hosni Mubarak. Não muito tempo depois, amigos egípcios estavam reclamando comigo sobre o crime desenfreado e o caos sob seu breve sucessor, Mohamed Morsi. E o colapso da União Soviética brevemente transformou a Rússia em uma democracia turbulenta e confusa sob Boris Yeltsin. Mas os russos de hoje se lembram apenas do caos econômico, do colapso da moeda e da ascensão dos oligarcas que saquearam os despojos do Estado.

Apoiadores de Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. comemoram o resultado das eleições presidenciais das Filipinas.

Começando como correspondente estrangeiro, muitas vezes vi revoltas populares trazendo a democracia como o fim da história. O que aprendi é que, para muitas pessoas, a democracia significa pouco se não trouxer mudanças significativas em suas vidas cotidianas.

Em tempos econômicos difíceis, a nostalgia e a amnésia podem ser motivadores mais poderosos do que a preocupação com instituições democráticas e barreiras. Foi isso que impulsionou Bongbong Marcos à sua liderança esmagadora na disputa presidencial nas Filipinas.

Os americanos preocupados com o retorno de Donald Trump devem tomar nota dessas lições.

* Keith B. Richburg é diretor do Centro de Jornalismo e Estudos de Mídia da Universidade de Hong Kong, e ex-correspondente do The Washington Post