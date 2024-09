Eleição nos Estados Unidos: Trump aquece campanha em Estados-chave e Harris se prepara para debate

No comício em Mosinee, Wisconsin, o ex-presidente fez sua recorrente série de insultos, exageros e mentiras sem constrangimento, pintando um retrato apocalíptico dos Estados Unidos, uma nação que, para ele, é governada por uma ditadura de esquerda, “um regime de patifes”.

No lado democrata, a vice-presidente fez uma pausa em Pittsburgh, Pensilvânia, onde se prepara para o debate de terça-feira com um tom diferente do de seu adversário.