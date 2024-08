Nova pesquisa indica que Kamala amplia vantagem sobre Trump entre mulheres e latinos

No quadro geral, Kamala ampliou a vantagem numérica sobre Trump para 45% a 41%, embora o cenário continue sendo de empate técnico, no limite de margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Na pesquisa Reuters/Ipsos do mês passado, a diferença da democrata para o republicano era de um ponto percentual.

O seu desempenho foi ainda melhor considerando as mulheres e os latinos. Nessa parcela do eleitorado, ela lidera por 49% a 36% — são 13 pontos percentuais de vantagem, acima dos nove pontos que tinha entre as mulheres e dos seis pontos que tinha entre os latinos nas últimas pesquisas. Trump, por outro lado, está na frente entre homens e brancos.