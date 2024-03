Trump diz que alguns imigrantes ‘não são pessoas’ e prevê um ‘banho de sangue’ se perder eleição

THE NEW YORK TIMES - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald J. Trump, em um evento no sábado supostamente destinado a impulsionar seu candidato preferido nas primárias republicanas para o Senado de Ohio, fez um discurso que não seguia uma linha, no qual usou uma linguagem desumanizante para descrever os imigrantes, manteve um fluxo constante de insultos e vulgaridades e previu que os Estados Unidos nunca teriam outras eleições se ele não ganhasse na disputa que acontecerá em novembro.

PUBLICIDADE Com o seu confronto nas eleições gerais contra o presidente Joe Biden à vista, Trump mais uma vez reforçou a visão apocalíptica do país que animou a sua terceira campanha presidencial e energizou a sua base durante as primárias republicanas. A visão sombria ressurgiu ao longo de seu discurso. Ao discutir a economia dos EUA e a sua indústria automobilística, Trump prometeu impor tarifas sobre carros fabricados no exterior se ganhasse em novembro. Ele acrescentou: “Agora, se eu não for eleito, será um banho de sangue para todos – isso será o mínimo. Será um banho de sangue para o país.”

Durante quase 90 minutos do lado de fora do Aeroporto Internacional de Dayton, em Vandalia, Ohio, Trump fez uma fala discursiva, repleta de ataques e retórica cáustica. Ele disse diversas vezes que estava tendo dificuldade para ler o teleprompter.

O ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato republicano nas eleições dos EUA de 2024, Donald Trump. (AP Photo/Mike Stewart, File)

Linguagem desumanizadora para falar de imigrantes

O ex-presidente abriu seu discurso elogiando as pessoas que cumprem penas relacionadas ao motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Trump, que enfrenta acusações criminais relacionadas com os seus esforços para anular a derrota eleitoral, chamou-os de “reféns” e “patriotas inacreditáveis”, elogiou o espírito deles e prometeu ajudá-los se for eleito em novembro. Ele também repetiu as suas falsas alegações de que as eleições de 2020 foram roubadas, que foram desacreditadas por uma montanha de provas.

Se não vencesse as eleições presidenciais deste ano, Trump disse: “Não creio que teremos outra eleição, ou certamente não teremos uma eleição que seja significativa”.

Trump também alimentou temores sobre o influxo de imigrantes que chegam aos Estados Unidos pela fronteira sul. Tal como fez durante a sua campanha bem-sucedida em 2016, Trump usou uma linguagem incendiária e desumanizadora para apresentar muitos imigrantes como ameaças aos cidadãos americanos.

Publicidade

Afirmou, sem provas, que outros países estavam a esvaziar as suas prisões de “jovens” e a enviá-los através da fronteira. “Não sei se você os chama de ‘pessoas’, em alguns casos”, disse ele. “Eles não são pessoas, na minha opinião.” Mais tarde, ele se referiu a eles como “animais”.

Os funcionários fronteiriços, incluindo alguns que trabalharam na administração Trump, afirmam que a maioria dos imigrantes que atravessam a fronteira são membros de famílias vulneráveis que fogem da violência e da pobreza, e os dados disponíveis não apoiam a ideia de que os migrantes estão a estimular o aumento da criminalidade.

Trump mencionou Bernie Moreno, seu candidato preferido ao Senado em Ohio, apenas com moderação. Embora tenha o apoio de Trump, Moreno tem lutado para se separar em uma acalorada disputa nas primárias republicanas para enfrentar o senador Sherrod Brown, democrata de Ohio, neste outono. Trump foi redirecionado de uma viagem planejada ao Arizona para aparecer com Moreno como um empurrão de última hora.

“Presidente idiota” e “filho da mãe burro”

Trump fez comentários vulgares e depreciativos sobre vários democratas, incluindo aqueles que ele frequentemente visa, como Biden e Fani Willis, o promotor de Atlanta que supervisiona seu caso criminal na Geórgia, bem como aqueles amplamente vistos como possíveis futuros candidatos presidenciais. como o governador Gavin Newsom da Califórnia e o governador J.B. Pritzker de Illinois.

PUBLICIDADE Trump chamou Biden de “presidente idiota” várias vezes e a certa altura se referiu a ele como um “filho da mãe burro” antes de parar. Ele também comparou o primeiro nome da mulher de Willis a uma vulgaridade, chamou . Newsom de “escória de Gavin New” e criticou a aparência física de Pritzker. As palavras duras de Trump não foram reservadas aos políticos nacionais: ele mirou brevemente um dos principais oponentes de Moreno, Matt Dolan, um rico senador do Estado de Ohio que tem aumentado nas pesquisas recentes. Voltando aos comentários preparados, Trump disse que não conhecia Dolan, mas o descreveu como “tentando se tornar o próximo Mitt Romney”. “Minha atitude é que qualquer pessoa que mude o nome de Cleveland Indians para Cleveland Guardians não deveria ser senador”, disse Trump, referindo-se ao time profissional de beisebol no qual a família de Dolan detém participação majoritária.

Publicidade

Presidente Joe Biden e ex-presidente Donald Trump, que devem se enfrentar na eleição americana de novembro de 2024 novamente. (AP Photo, File)

“Não consigo ler esse maldito teleprompter”

Quando Moreno foi brevemente chamado de volta ao palco no final dos comentários de Trump, ele elogiou o ex-presidente como um “bom homem”. Mas Moreno não lembrou explicitamente à multidão que o apoiasse em sua candidatura ao Senado na terça-feira. Trump, por sua vez, disse que Moreno era um “cara fantástico”.

Os discursos de campanha de Trump geralmente oscilam entre comentários programados e digressões aparentemente improvisadas. No sábado, ele reconheceu ter dificuldades para ler o teleprompter enquanto tentava citar estatísticas sobre a inflação.