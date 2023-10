Eleições na Argentina: Javier Milei usa samba em português composto por bolsonarista na campanha

O candidato à presidência da Argentina Javier Milei usou um samba em português como jingle em seu último evento de campanha, na quarta-feira, 18.

“É o Milei, é o Milei, eu antes eu não sabia, mas agora eu sei. É o Milei, é o Milei, presidente da Argentina todos sabem que é o Milei.”, diz a letra da música. O vídeo com o trecho do jingle foi divulgado em redes sociais nos últimos dias.

A composição e interpretação são do músico Edmar Marques da Silva, conhecido como Boca Nervosa, sambista apoiador do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

Boca Nervosa publicou a música em seu perfil no TikTok e no Spotify. A letra diz, ainda: “Nossos hermanos vêm sofrendo com a inflação, há tempos que o país vem numa má gestão, com eles no poder é só corrupção, mas eis que surge uma solução”.

Ao blog da jornalista Malu Gaspar, n’O Globo, o sambista disse que “soube pela internet” que Milei usou sua música na campanha e que “não recebeu um centavo” por isso.

A Argentina elege neste domingo, 22, o novo presidente, que assumirá um país em crise, onde a inflação galopante chega a quase 140% no ano, o dólar segue em disparada e a pobreza atinge 40% da população. Diante da crise e da frustração dos argentinos, o libertário despontou como o favorito para assumir a Casa Rosada.

Milei se declara um candidato “antissistema” e tem discurso contra instituições, como sua ideia de “dinamitar o Banco Central”.