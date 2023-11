Eleições na Argentina: Urnas fecham e argentinos aguardam definição do próximo presidente

Às 18h deste domingo, 19, as seções eleitorais da Argentina foram fechadas. De acordo com o jornal Clarín, os primeiros resultados serão divulgados das 21h, quando mais de 70% das urnas já estarão apuradas.

Os argentinos foram às urnas para escolher seu próximo presidente na votação entre o candidato da coalizão La Libertad Avanza, Javier Milei, e Sergio Massa, o atual ministro da Economia, que representa a coalizão governista Unión por la Patria.

A votação ocorreu com normalidade e espera-se uma participação de mais do 70% da população.

Seção eleitoral em Buenos Aires, Argentina, em 19 de novembro de 2023. Foto: Matias Delacroix / AP

A poucas horas da definição do nome que liderará a Casa Rosada nos próximos anos, a expectativa dos apoiadores de Milei e Massa aumenta. Enquanto isso, o ministro da Economia deve acompanhar o resultado no Complexo C, na região de Chacarita da capital do país — mesmo local que serviu de base para a equipe do político nas eleições anteriores. Milei fica no Hotel Libertad, onde passou a residir nas últimas semanas.

Espera-se uma ampla mobilização de apoiadores de Milei e Massa em ambos locais, assim como a visita de diversos políticos das respectivas bases aliadas.

Mais cedo, Milei enviou áudios aos seus fiscais eleitorais solicitando sua permanência nas seções eleitorais até que as cédulas sejam fechadas e assinadas.