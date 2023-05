Eleições na Turquia: opositor adota discurso contra refugiados sírios para tentar derrotar Erdogan

A Turquia vai às urnas no domingo, 28, para eleger seu novo presidente. Cerca de 64 milhões de turcos poderão escolher entre dois caminhos que se confundem com a própria história do país. De um lado, o presidente Recep Tayyip Erdogan, no poder há 20 anos, representa uma Turquia muçulmana, conservadora e orgulhosa de seu passado otomano. O desafiante, Kemal Kilicdaroglu, reúne as forças seculares, que, ao longo do século 20, dominaram o país, quando Kemal Ataturk refundou o país após a 1ª Guerra.

No primeiro turno da eleição, há duas semanas, Erdogan, com 49,2% dos votos e Kilicdaroglu, com 44,9%, já haviam polarizado a disputa, mas o presidente teve um resultado aquém do mínimo necessário para liquidar a fatura. A novidade do segundo turno é a radicalização do discurso anti-imigrante da oposição a Erdogan, de olho nos 5% dos votos que foram para o terceiro colocado na disputa, Sinan Ogan e devem ser decisivos em uma disputa voto a voto. O presidente, por sua vez, joga suas fichas na reconstrução de áreas afetadas pelo terremoto de fevereiro, que pode lhe dar o apoio necessário para a vitória.

Em tese, as posições de Ogan, que defende a expulsão de refugiados sírios da Turquia, tendem a favorecer Erdogan. Durante o segundo turno, o terceiro colocado até mesmo declarou apoio ao presidente. Mas, segundo especialistas, seus eleitores não constituem um bloco coeso e surpresas podem ocorrer.

Um homem passa por um outdoor do líder do partido turco CHP e candidato presidencial, Kemal Kilicdaroglu, ao centro, o prefeito de Istambul Ekrem Imamoglu, à esquerda, e o prefeito de Ancara, Mansur Yavas Foto: Emrah Gurel/AP

“Não é possível dizer que as probabilidades favorecem Kilicdaroglu, mas, tecnicamente, ele tem uma chance”, disse o professor Serhat Guvenc, da Universidade Kadir Has, em Istambul.

Para tentar atrair o voto anti-imigração, Kilicdaroglu encampou um discurso linha-dura contra os refugiados sírios nos últimos dias e prometeu mandar milhões deles de volta para Damasco se for eleito amanhã. Ele também prometeu uma política de tolerância zero com militantes curdos que lutam pela independência da região do Curdistão, no leste do país.

Na sexta-feira, Kilicdaroglu conseguiu o apoio de um dos aliados de Ogan, Umit Ozdag, da legenda de direita radical Partido da Vitória. Ambos concordaram, segundo Ozdag, num programa que mande os sírios de volta à Síria, desde que conforme as regras da comunidade internacional, com o objetivo de melhorar a economia e a segurança do país.

Segundo a ONU, até março deste ano, 3,2 milhões de sírios viviam em território turco, a maioria na fronteira entre os dois países. A maioria chegou ao país nos anos da guerra civil síria, quando o conflito entre Bashar Assad, militantes islâmicos e curdos expulsou milhões de pessoas do país.

Ao pragmatismo do opositor se somaram os apelos para que os 8 milhões de turcos que não foram às urnas no primeiro turno votem. Em seu discurso final de campanha, o candidato secular reforçou os dois caminhos distintos que ele e Erdogan representam.

“Estamos diante de uma luta pela sobrevivência da Turquia. A nossa escolha é entre a luz e as sombras”, disse ele. “Isto é muito mais do que uma eleição.”

Economia e fake news

A campanha de Erdogan tem se concentrado na reconstrução de áreas devastadas pelo terremoto, que destruiu cidades e deixou mais de 50 mil mortos na Turquia. Ele prometeu construir 319 mil casas dentro do ano. Nas eleições parlamentares, a aliança de Erdogan venceu 10 das 11 províncias da região afetadas pelo terremoto, apesar das críticas de que a resposta inicial ao desastre de seu governo foi lenta.

Para Gonul Tol, especialista em Turquia do Middle East Institute, em Washington, no entanto a crise econômica grave que atinge o país, com uma inflação fora de controle e alta do desemprego pode fazer com que a população prefira uma solução conhecida. Erdogan, hoje, para os turcos é sinônimo de estabilidade.

Apoiadores do presidente turco Recep Tayyip Erdogan participam de um evento de campanha em Istambul nesta sexta, 26 Foto: Erdem Sahin/EPA/EFE

“Em tempos de crises como esta, as pessoas geralmente se unem em torno do líder”, disse. “Os eleitores não têm fé suficiente na capacidade da oposição de consertar as coisas

Mas nos últimos dias de campanha o presidente tentou também vincular Kilicdaroglu a separatistas curdos, depois de o líder secular ter recebido apoio de partidos políticos do Curdistão. Segundo analistas, o movimento era esperado já que, ao longo de duas décadas no poder, Erdogan sempre recorreu à minoria étnica quando precisou de um bode expiatório político.

Durante um comício em Istambul, Erdogan transmitiu um vídeo falso que pretendia mostrar um comandante do PKK cantando a canção de campanha da oposição para centenas de milhares de seus apoiadores. Na segunda-feira, Erdogan dobrou a narrativa, insistindo que o PKK deu seu apoio a Kilicdaroglu, quer o vídeo seja “falsificado ou não”.

“A maioria dos analistas não conseguiu avaliar o impacto da campanha de Erdogan contra Kilicdaroglu”, disse Guvenc. “Isso obviamente tocou o eleitorado nacionalista-religioso médio na Turquia.” “A política hoje é construir e sustentar uma narrativa que obscurece a realidade”, acrescentou. “Erdogan e seu povo são muito bem-sucedidos na construção de narrativas que eclipsam as realidades.”