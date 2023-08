Equador: Pesquisa de boca de urna indica Luisa González, candidata de esquerda, como favorita

ENVIADO ESPECIAL A QUITO - Luisa González, candidata de esquerda partido Revolución Ciudadana, é a favorita para vencer as eleições presidenciais no Equador. O país encerrou neste domingo, 20, um a campanha tensa para escolher presidente e congressistas, em meio a um grande desdobramento militar devido ao recente assassinato de um candidato presidencial e à violência das gangues do narcotráfico.

Dados de boca de urna de empresas credenciadas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), no Equador, publicaram suas estimativas para os resultados preliminares do primeiro turno das eleições presidenciais. Os resultados indicam que González, candidata que faz parte do movimento chamado de “correísmo”, do ex-presidente do Equador, Rafael Correa, é a favorita para vencer, com 32,81% da estimativa de votos. Se confirmada, a vitória é uma guinada para o país, que era governado por Guillermo Lasso, de direita.

Segue a apuração parcial dos votos de boca de urna:

Luisa González, do movimento Revolução Cidadã, com 32,81%.

Daniel Noboa, da aliança ADN, com 20,46%

Jan Topic, da aliança Por un país sin Miedo, com 18,29%.

Christian Zurita, da Construye, com 13,69%.

Otto Sonnenholzner, da aliança Actuemos, com 7,78$

Yaku Pérez, da aliança Claro que se puede, com 4,93%.

Bolívar Armijos, do movimento Amigo, com 1,1%.

Xavier Hervas, do RETO, com 0,93%.

A autoridade eleitoral tem até 23 de setembro para fornecer os resultados definitivos de uma eleição marcada por um esquema de segurança sem precedentes para os candidatos, que votaram usando coletes à prova de balas e capacetes em meio a um estado de exceção.

A candidata a presidencia do Equador Luisa González acena para apoiadores após votar em Guayaquil, Equador

Presidenciáveis

O rosto do falecido Villavicencio, ex-jornalista centrista que ocupava o quinto lugar nas pesquisas antes de ser assassinado, apareceu nas cédulas junto com outros sete candidatos, pois já estavam impressas quando ele foi assassinado. Ele foi substituído na chapa pelo jornalista Christian Zurita, seu melhor amigo que também foi ameaçado e parceiro em investigações que expuseram grandes escândalos de corrupção. Uma delas levou à condenação do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) a oito anos de prisão.

Ameaçado de morte na véspera, Zurita, 53 anos, também votou usando um colete à prova de balas e capacete em Quito, rodeado por um impressionante dispositivo de segurança.

“São momentos difíceis e tenebrosos para o país”, declarou após votar. /COM AFP