Com 100% das urnas fechadas e apurações em andamento por todo o país, os Estados Unidos começam a fazer um balanço com os primeiros resultados das eleições de meio de mandato (conhecidas como “midterms”) deste ano, e o que elas podem antecipar sobre os rumos dos partidos e do eleitorado americano para as eleições presidenciais de 2024.

Enquanto o Partido Republicano caminha com larga vantagem para manter a maioria na Câmara, o Partido Democrata é favorito para manter o controle do Senado, em uma disputa ainda apertada, mas distante da “onda vermelha” que os rivais republicanos alardearam por semanas antes das eleições. A vantagem democrata de momento no Senado é mais estreita, e está mais sujeita a uma reviravolta.

Em paralelo às eleições legislativas, importantes disputas estaduais também projetam e enfraquecem lideranças partidárias locais no cenário nacional. As vitórias dos republicanos Ron DeSantis (Flórida) e Greg Abbott (Texas) fortaleceram figuras fora do espectro trumpista do partido, enquanto as derrotas de Beto O’Rourke (Texas) e Stacey Abrams (Geórgia) impediram uma renovação democrata.

Resultados das eleições de meio de mandato mostram a divisão nos EUA. Foto: Gregg Newton/ AFP

Veja os principais resultados e tendências das midterms até o momento:

Partido Republicano confirma favoritismo e renova controle da Câmara

Embora a esperada “onda vermelha” não tenha se confirmado nas urnas, o Partido Republicano está confirmando com margem segura o favoritismo na disputa pela Câmara dos Deputados. De acordo com as projeções da Associated Press, agência responsável pelas principais medições e projetar vitórias com base nos resultados parciais das apurações nos Estados, os republicanos haviam conquistado 199 assentos na Câmara, chegando perto dos 218 necessários para renovar a maioria na Casa, enquanto o Partido Democrata havia confirmado apenas 172.

Disputa pelo Senado segue aberta, mas com favoritismo Democrata

As projeções de momento também apontam que o Partido Democrata deve conseguir manter uma ligeira maioria no Senado, no que seria uma importante vitória para que o presidente Joe Biden não tenha que enfrentar dois anos de mandato com um Congresso totalmente travado por seus adversários. Por volta das 11h desta quarta-feira, resultados parciais apontavam que os democratas tinham confirmado 48 cadeiras ― a mais importante delas, até o momento, conquistada na Pensilvânia, anteriormente sob domínio republicano ― e mantinha a dianteira no Arizona e na Geórgia (este último, por uma margem mínima, de cerca de 30 mil votos).

Pessoas caminham perto do Capitólio, em Washington, no dia da votação nos EUA. Foto: Mariam Zuhaib/ AP

Segundo as mesmas projeções, os republicanos têm 47 assentos, liderando as disputas ainda abertas no Alaska, Nevada e Wisconsin, os dois últimos com vantagens inferiores a 100 votos. Embora o resultado de momento indique que os dois partidos alcançarão 50 cadeiras cada, o desempate na Câmara Alta do Congresso americano é feito pela vice-presidente, Kamala Harris, o que coloca os democratas em vantagem.

Trumpismo parece ter limitado o avanço do Partido Republicano

Tradicionalmente, o partido que ocupa a Presidência costuma perder um número significativo de assentos no Congresso nas eleições de meio de mandato nos EUA. Neste ano, porém, a manutenção de uma das casas do Legislativo pelos democratas está sendo associada, em certa medida, aos oponentes republicanos. Líderes do Partido Republicano tentaram apontar quadros mais centristas para concorrer ao Senado durante as primárias, mas as exigências de Donald Trump para que os candidatos se mostrassem fieis à narrativa da Grande Mentira (que prega que houve fraude eleitoral nas eleições presidenciais de 2021), impediram que muitos desses nomes chegassem à disputa direta com os democratas.

O ex-presidente Donald Trump participa de comício ao lado do candidato ao governo de New Hampshire, Doug Mastriano; candidato republicano foi derrotado nesta terça. Foto: Dustin Franz/ Bloomberg - 05/11/2022

Antes mesmo da eleição, o senador Mitch McConnell, líder da minoria no Senado, havia demonstrado preocupação com a “qualidade” dos indicados de seu partido, enquanto os democratas tentaram incentivar, em algumas disputas primárias, os eleitores republicanos a votarem em candidatos menos moderados.

A abordagem funcionou em vários casos. Na Pensilvânia, Josh Shapiro, bateu o republicano Doug Mastriano, um republicano pró-Trump. Don Bolduc, outro republicano que usou as mentiras sobre as eleições, perdeu a disputa para o Senado em New Hampshire.

Ron DeSantis conquista reeleição na Flórida e ganha força para 2024

Se o resultado das urnas traz consigo uma carga negativa para o ex-presidente, adversários dentro do Partido Republicano comemoram a própria ascensão no cenário nacional. O mais beneficiado, provavelmente, é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que conquistou a reeleição de forma dominante e já foi incluído por analistas americanos na lista de presidenciáveis do partido em 2024.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, é celebrado após ter a reeleição confirmada nesta terça-feira, 8. Foto: Giorgio Viera/ AFP

Representante de uma ala conservadora do partido que defende a “guerra cultural” da direita para combater a esquerda, mas não “subordinada” a Donald Trump, Ron DeSantis cresceu em popularidade em um Estado que já foi considerado um dos campos de disputa mais abertos do país, reelegendo-se com uma margem superior à sua eleição passada. A vitória deste ano foi tão retumbante que ele virou o Condado de Miami-Dade, que não votava em um republicano a governador havia duas décadas.

Democratas não conseguem emplacar nomes em ascensão nas eleições regionais

A vitória moral do Partido Democrata ao evitar uma perda completa de controle do Congresso não esconde o insucesso da legenda em confirmar o que seriam importantes vitórias regionais, tidas como importantes para projetar uma renovação para os próximos anos. Nomes em ascensão no partido, como Beto O’Rourke (Texas) e Stacey Abrams (Geórgia) foram derrotados pelos adversários republicanos nas respectivas disputas pelos governos estaduais.

As perdas foram minimizadas, na avaliação democrata, pela capacidade do partido em mobilizar os eleitores a irem às urnas - em uma eleição de meio de mandato típica, a participação cai cerca de 20 pontos porcentuais em relação a um ano presidencial. Uma pesquisa preliminar da empresa de dados democrata Catalist sugere que este ano se parece com 2018, quando o comparecimento bateu recorde em reação a Donald Trump./ AP, NYT e WPOST