Eleições nos EUA: Trump se nega a assinar compromisso democrático em primária de Illinois

CHICAGO, EUA - O ex-presidente e pré-candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, se recusou a assinar um juramento previsto na documentação para as primárias do Estado de Illinois contrário à deposição antidemocrática de um governo eleito. A decisão do republicano foi revelada pelo jornal Chicago Sun-Times e ocorre em meio ao aniversário de três anos da invasão ao Capitólio, quando partidários do ex-presidente tentaram impedir pela força a certificação da vitória do presidente Joe Biden nas eleições de 2020.

O juramento faz parte da inscrição para as primárias em Illinois, marcadas para março, mas não é obrigatório. Segundo autoridades eleitorais do Estado, o compromisso é considerado uma tradição, geralmente acatado por todos os pré-candidatos.

Trump assinou o documento durante as suas campanhas presidenciais de 2016 e 2020, ainda que não tenha falado publicamente sobre isso. Um porta-voz da campanha de Trump não se pronunciou imediatamente no sábado sobre o caso.

Trump participa de evento de campanha em Iowa Foto: Andrew Harnik / AP

Derrubada do governo pela força

O juramento de lealdade remonta à era McCarthy dos anos 50, quando tais promessas se tornaram populares entre os legisladores receosos da potencial infiltração do comunismo nos Estados Unidos. O juramento pede aos candidatos que jurem não estar filiados em organizações comunistas ou em qualquer “agência política, partido, organização ou governo estrangeiro que defenda o derrube do governo constitucional pela força”.

O juramento continua consagrado na lei do Illinois, mas foi considerado inconstitucional por razões de liberdade de expressão em tribunais federais.

Outros candidatos, incluindo o Presidente Joe Biden, do Partido Democrata, e o governador republicano da Florida, Ron DeSantis, apresentaram juramentos assinados juntamente com a papelada de campanha.

No sábado, o ex-presidente repetiu a falsa alegação que serviu de base para os esforços que ele e seus aliados empreenderam para anular a eleição de 2020, dizendo que “foi uma fraude”. As alegações centradas nas ações de Trump no rescaldo da eleição estão no centro de algumas das acusações criminais que ele enfrenta na Justiça.

Invasão ao Capitólio completou 3 anos no fim de semana Foto: Jose Luis Magana / AP/Arquivo

Favoritismo na primária

Trump é o principal candidato republicano, mas enfrenta quatro acusações relacionadas com os seus negócios e com o seu papel no dia 6 de janeiro.

O Ex-presidente também está enfrentando outros desafios relacionados à sua eleição - incluindo uma decisão da Suprema Corte do Colorado de removê-lo da votação das primárias de 2024 depois de decidir que ele havia se envolvido em insurreição contra o governo. Outros Estados, como o Maine, tomaram decisões semelhantes pendentes. A Suprema Corte vai julgar a decisão do Colorado em 8 de fevereiro.

Na quinta-feira - no mesmo dia em que Trump apresentou sua petição - cinco eleitores de Illinois apresentaram uma petição para remover o ex-presidente da votação das primárias republicanas do Estado. / W. POST