Eleito para combater pobreza, López Obrador amplia desigualdade no México

O único serviço do governo que Naucalpán, na periferia da Cidade do México, podia confiar era a escola fundamental que funcionava em um vagão de trem abandonado. Era uma tábua de salvação para os moradores que, em sua maioria, vivem no que sobrou de uma estação ferroviária.

Todas as manhãs, as famílias que ocupam os vagões em Naucalpán despertavam seus filhos para um dia inteiro de escola – parte de um programa federal para auxiliar pais e mães que trabalham longas horas –, excedendo as jornadas escolares de meio dia adotadas pela maioria das instituições de ensino fundamental.

Mas a jornada escolar estendida acabou, uma das baixas provocadas pelo foco do governo em reformar o sistema de assistência social – reformulação que, segundo economistas, castiga os mais pobres e prejudica o crescimento da 15.ª maior economia do mundo.

Depois de uma consistente vitória em 2018, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometeu aos desfavorecidos que colocaria fim ao descaso, divulgando o slogan “primeiro os pobres”. O partido que ele fundou, Morena, foi lançado uma década atrás com a plataforma de reduzir a desigualdade e empoderar os milhões de mexicanos marginalizados que a maioria dos partidos negligenciava.

Má administração

Mas na metade de seu mandato de seis anos, a situação das classes mais desfavorecidas piorou e economistas afirmam que isso não se deve apenas aos efeitos da pandemia, mas é resultado também da má administração de programas sociais e da economia.

Estudantes da escola Adolfo Lopez Mateos montada em vagão de trem em Naucalpan, periferia da Cidade do México

Para Alicia Guadarrama Monroy, que vive com duas filhas e os netos em Naucalpán, as horas que as crianças passavam a mais na escola se traduziam em mais tempo para os adultos trabalharem. Mas a jornada escolar agora acaba ao meio-dia, e uma de suas filhas sempre é obrigada a ficar em casa para tomar conta das crianças, privando a família de um salário muito necessário.

Além de Naucalpán, centenas de milhares de pais e mães em todo o México passaram a enfrentar dificuldades depois que o governo acabou com o programa de jornadas escolares ampliadas. O gabinete de López Obrador não respondeu a pedidos de comentário.

O México foi uma das poucas grandes economias globais que não aumentou o gasto para mitigar as crises causadas pela pandemia, dando ênfase em cumprir o orçamento em vez de se endividar para prover ajuda aos mais vulneráveis.

Mas os efeitos da pandemia somados à falta de assistência do governo levaram 3,8 milhões de mexicanos à pobreza até o fim de 2020. Hoje, 44% dos mexicanos – cerca de 56 milhões de pessoas – enfrentam dificuldades para atender suas necessidades básicas, segundo dados recentes do governo.

Êxodo escolar

Aproximadamente 5,2 milhões de estudantes largaram a escola durante a pandemia, o que corresponde a 14% de todas as crianças em idade escolar no México. Muitas ainda podem voltar – algumas deixaram a escola para trabalhar com os pais em razão da necessidade econômica.

A inflação também reduziu a recuperação econômica, levando a um aumento de 7,99% nos preços ao consumidor no período de um ano que se encerrou em junho – o maior índice em 21 anos – e reduzindo o poder de compra em relação a itens básicos da alimentação dos mexicanos, como tortillas e óleo de cozinha.

Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador

“A atividade econômica ainda está abaixo do nível anterior à pandemia no México, que provavelmente é o único país latino-americano em que isso ocorre”, afirmou Alberto Ramos, diretor de pesquisa econômica para América Latina do Goldman Sachs.

Apesar do aumento da pobreza, López Obrador continua um dos líderes mundiais mais populares, com taxas de aprovação em torno de 65%. O apoio ao presidente mexicano intriga analistas políticos.

Mas, para os economistas, a resposta é simples: o governo cortou programas de assistência social e colocou dinheiro nas mãos dos cidadãos sem maiores comprometimentos. Apesar de muitos economistas apoiarem transferências diretas de renda, o novo sistema acabou com o critério com base nas necessidades dos cidadãos adotado pelos programas anteriores, ocasionando preocupações sobre esse dinheiro não estar indo para quem realmente necessita ou não estar sendo gasto de forma eficaz.

Logo após assumir, López Obrador cancelou o Prospera, um programa de 20 anos que dava dinheiro a mães pobres que, em troca, tinham de manter seus filhos na escola e levá-los regularmente ao médico. O Banco Mundial elogiou a transparência do programa e sua capacidade de melhorar as condições socioeconômicas das pessoas.

Mas, sob o novo programa social, essas obrigatoriedades foram eliminadas, e o dinheiro é distribuído para os mexicanos sem levar em conta sua renda. Novos programas ampliaram pensões do governo até para os ricos, deram cursos técnicos para jovens desempregados e estão pagando agricultores pelo plantio de árvores.

Dinheiro

“López Obrador não gosta de nada que não carregue sua marca”, afirmou Valeria Moy, diretora do Instituto Mexicano para a Competitividade. “Agora, a assistência consiste em transferências de dinheiro. Não há objetivos nem metas. É impossível garantir que o dinheiro está sendo gasto por famílias que buscam melhorar suas condições, garantir que estejam mandando as crianças para a escola – ou, em vez disso, estejam comprando uma TV.”

López Obrador, que suspeita do serviço público e se enfurece com a corrupção que assolou governos anteriores, argumentou que os programas de transferência direta fizeram mais para ajudar os mexicanos do que os planos anteriores de assistência social.

Mas os novos programas estão chegando a menos famílias pobres no México, apesar de o governo estar gastando mais. O presidente, segundo os economistas, tem uma visão ultrapassada sobre a economia e é criticado por destinar US$ 25 bilhões a grandes projetos de infraestrutura que não são considerados fundamentais. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO