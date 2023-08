Eleitores na Guatemala começam a votar em votação crucial para a democracia

Os eleitores na Guatemala começaram a votar neste domingo, 20, para eleger um novo presidente depois de uma campanha prejudicada por tentativas de prejudicar a candidatura de Bernardo Arevalo, o inesperado favorito de centro-esquerda que ganhou notoriedade com uma retórica contra a corrupção.

Os centros de votação abriram às 07h no horário local (10h no horário de Brasília) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convocou os cidadãos “a exercerem livremente o direito de votar, participar e escolher”.

Bernardo Arévalo, do partido Semilla, gera esperança de mudança em um país com problemas relacionados a pobreza, violência e corrupção, que induzem milhares de guatemaltecos a emigrar todos os anos. Mas ele é visto com apreensão pela elite política e empresarial que comanda o país, que é acusada de corrupção.

O candidato a presidência da Guatemala Bernardo Arévalo, do partido Semilla, vota neste domingo, 20, na Cidade da Guatemala Foto: Moises Castillo / AP

Sua rival é a ex-primeira-dama Sandra Torres, também social-democrata do partido União Nacional da Esperança (UNE), que em sua terceira votação conta com o apoio silencioso do presidente direitista Alejandro Giammattei e da elite empresarial aliada ao governo.

Torres questionou o processo de contagem dos votos: pediu ao tribunal que garantisse a “transparência” do voto e denunciou no sábado, 19, alegadas ações “intrusivas” e “racistas” de observadores da União Europeia.

O STF acatou o pedido e ordenou ao TSE que “tomasse providências para garantir a entrada (correta) dos dados no sistema informatizado” e permitisse que os procuradores de cada partido tirassem fotos das atas das mesas de votação.

A candidata a presidência da Guatemala e ex-primeira-dama do país Sandra Torres tira uma foto com apoiadores Foto: Moises Castillo / AP

“As forças tradicionais optaram por Torres, já que Arévalo é visto como um risco para a continuidade do sistema”, disse à AFP o analista Bernardo Matute, diretor do centro Gobernálisis.

“Arévalo realmente chega ao segundo turno por causa de um desconforto com o establishment”, explicou o analista independente Edgar Ortiz.

Uma pesquisa na quarta-feira deu 50% das intenções de voto para Arévalo e 32% para Torres.

‘A vontade do povo’

A Suprema Corte da Guatemala anulou na sexta-feira, 18, a ordem de um juiz para desqualificar o partido Semilla de Arévalo.

Mas a Organização dos Estados Americanos (OEA) expressou sua “preocupação” com os planos da promotoria de prender os líderes do Semilla após o segundo turno.

Já os Estados Unidos disseram esperar que o segundo turno seja “livre, justo, transparente e pacífico”. “O verdadeiro poder da democracia vem de respeitar a vontade do povo”, disse o chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, Brian Nichols.

‘Quem ganhou, ganhou’

“Peço que o resultado seja respeitado porque quem ganhou ganhou e quem perdeu perdeu”, afirmou à AFP Mario Gómez, trabalhador autônomo de 69 anos, após votar no início da manhã na escola de Campo Verde. , ao sul da capital.

“A maioria, acredito que 80%, tem clareza sobre em quem votar para que a corrupção acabe”, disse Luisa González, uma dona de casa de 46 anos.

Sociólogo de 64 anos, Arévalo é filho do primeiro presidente eleito democraticamente na Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), e promete seguir o caminho do pai com uma forte agenda social e de mudança.

Além da cruzada contra o partido Semilla, o Ministério Público vem realizando uma campanha contra jornalistas e oficiais de justiça que lutam contra a corrupção há alguns anos, e prendeu ou exilou vários deles.

Bernardo Arévalo, do partido Semilla, acena para apoiadores após votar na Cidade da Guatemala Foto: Moises Castillo / AP

“Apesar da fragilidade de seu Estado e da debilidade de seu governo, a Guatemala pode abrir uma nova oportunidade democrática com transparência e inclusão, sem discriminação, superando o discurso de ódio”, disse à AFP o reitor da Universidade para a Paz da Costa Rica, Francisco Rojas.

Venezuela

Em um país fortemente conservador e religioso, Arévalo e Torres descartaram a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou do aborto, que só é permitido se houver risco para a mãe.

No entanto, a ex-primeira-dama de 67 anos afirma que seu rival é um ateu - embora ele seja católico como ela - que quer legalizar o aborto, a união entre pessoas do mesmo sexo e as drogas. Ele também chamou os seguidores do partido Semilla de “ocos” (homossexuais).

Torres também afirmou que Arévalo planeja fazer expropriações e que fará da Guatemala “uma Venezuela e uma Cuba”.

Arévalo defendeu-se das declarações de Torres, afirmando que ela “é a candidata da mentira e da desinformação”.

Cerca de 9,4 milhões de guatemaltecos têm o poder de escolher o sucessor de Giammattei, que deve entregar o comando do país no dia 14 de janeiro de 2024.

Os quase 3,5 mil centros de votação encerrarão a votação às 18h00 (21h no horário de Brasília)./AFP