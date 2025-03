Musk discutiu com Marco Rubio e dois secretários de Trump em reunião de gabinete

WASHINGTON - Marco Rubio ficou furioso. Ali estava ele, o secretário de Estado, na Sala do Gabinete da Casa Branca, sentado ao lado do presidente, e ouvindo uma ladainha de ataques do homem mais rico do mundo.

Sentado do lado diagonalmente oposto da mesa elíptica de mogno, Elon Musk estava soltando os cachorros para cima de Rubio, acusando-o de não cortar sua equipe.

Você não demitiu “ninguém”, Musk disse a Rubio, acrescentando com desdém que talvez a única pessoa que ele havia demitido fosse um membro da equipe de seu Departamento de Eficiência Governamental.

Elon Musk sai da Casa Branca em direção ao Capitólio para acompanhar discurso de Donald Trump. Chefe do Despertamento de Eficiência Governamental entrou em atrito com secretários na reunião de gabinete. Foto: Pete Marovich/The New York Times

PUBLICIDADE Privadamente, Rubio estava furioso com Musk há semanas, desde que a equipe dele no DOGE efetivamente fechou uma agência inteira que, supostamente, estaria sob o controle de Rubio: a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Mas, na reunião extraordinária do gabinete diante do presidente e cerca de 20 outros, cujos detalhes não foram relatados antes, Rubio decidiu responder. Musk não estava sendo sincero, disse Rubio. E quanto aos mais de 1.500 funcionários do Departamento de Estado que se aposentaram antecipadamente em programas de demissão voluntária? Eles não contavam como demissões? Ele perguntou, sarcasticamente, se Musk queria que ele recontratasse todas essas pessoas só para poder proporcionar um espetáculo de demiti-las novamente. Então ele expôs seus planos detalhados para reorganizar o Departamento de Estado.

Musk não ficou impressionado. Ele disse a Rubio que ele ficava “bem na TV”, com a clara implicação de que ele não serviria para muito mais. Durante tudo isso, o presidente recostou-se na cadeira, de braços cruzados, como se estivesse acompanhando uma partida de tênis.

Depois que a discussão se arrastou por um tempo desconfortável, Trump finalmente interveio para defender Rubio por fazer um “ótimo trabalho”. Rubio tem muito com o que lidar, disse o presidente. Ele é muito ocupado, está sempre viajando e na TV, e tem uma agência para administrar. Então, todos precisam trabalhar juntos.

Marco Rubio na chegada ao Capitólio para discurso de Donald Trump. Secretário de Estado discutiu com Elon Musk em reunião de gabinete. Foto: Haiyun Jiang/The New York Times

A reunião foi um potencial ponto de inflexão após as primeiras semanas frenéticas do segundo mandato de Trump. Ela produziu a primeira indicação significativa de que Trump está disposto a impor alguns limites a Musk, cujos esforços se tornaram objeto de vários processos e geraram preocupações de legisladores republicanos, alguns dos quais reclamaram diretamente ao presidente.

Publicidade

Funcionários do gabinete quase uniformemente gostam do conceito do que Musk se propôs a fazer — reduzir o desperdício, as fraudes e os abusos no governo — mas ficaram frustrados com a abordagem digna de uma motosserra para virar o governo de ponta cabeça e a falta de uma coordenação consistente.

A reunião de quinta feira, que foi abruptamente agendada na noite de quarta feira, foi um sinal de que Trump está ciente das crescentes reclamações. Ele tentou oferecer algo a ambos os lados, elogiando Musk e seus secretários de gabinete (pelo menos um deles, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que teve encontros tensos relacionados à equipe de Musk, estava ausente). O presidente deixou claro que ainda apoiava a missão do DOGE. Mas agora era a hora, ele disse, de ser um pouco mais refinado na abordagem.

De agora em diante, ele disse, os secretários estariam no comando; a equipe de Musk apenas aconselharia.

Não está claro qual será o impacto da reunião no longo prazo. Musk continua sendo o maior apoiador financeiro político de Trump — só nessa semana, seu comitê de ação política exibiu US$ 1 milhão em anúncios que diziam: “Obrigado, Presidente Trump” — e o controle de Musk do site de rede social X deixou membros da equipe do governo e secretários de gabinete com medo de que ele os atacasse em público.

Publicidade

Donald Trump e Elon Musk explicam planos do governo para cortar gastos. Operação liderada pelo bilionário tem irritado secretários do governo. Foto: Eric Lee/The New York Times

Mas, no mínimo, a sessão expôs as tensões dentro da equipe de Trump, e as notícias dos confrontos acirrados se espalharam rapidamente por altos escalões de agências do gabinete depois que ela terminou. Este relato é baseado em entrevistas com cinco pessoas com conhecimento dos eventos. Em uma publicação nas redes sociais após a reunião, Trump disse que a próxima fase de seu plano de cortar a força de trabalho federal seria conduzida com um “bisturi” em vez de um “machado” — uma referência clara à abordagem de terra arrasada de Musk. Musk, que usou terno e gravata na reunião de quinta feira em vez de sua habitual camiseta depois que Trump o provocou publicamente quanto à sua aparência desleixada, defendeu-se dizendo que tem três empresas com uma capitalização de mercado de dezenas de bilhões de dólares, e que seus resultados falam por si.

Mas ele logo entrou em choque com membros do gabinete.

Publicidade

Poucos momentos antes da explosão com Rubio, Musk e o secretário de transportes, Sean Duffy, conversaram sobre o estado do equipamento da Administração Federal de Aviação para rastrear aviões e que tipo de conserto é necessário. Howard Lutnick, o secretário de comércio, interveio para apoiar Musk.

Duffy disse que a jovem equipe do DOGE estava tentando demitir controladores de tráfego aéreo. O que eu deveria fazer? Duffy disse. Tenho vários acidentes de avião para lidar agora, e seu pessoal quer que eu demita controladores de tráfego aéreo?

Destroços de avião são retirados do rio Potomac após colisão com helicóptero nos arredores de Washington. Demissão de controladores de tráfego aéreo foi motivo de briga em reunião de gabinete. Foto: Al Drago/The New York Times

Musk disse a Duffy que sua afirmação era uma “mentira”. Duffy insistiu que não era; ele tinha ouvido isso deles diretamente. Musk, perguntando quem tinha sido demitido, disse: Dê-me seus nomes. Diga-me seus nomes.

Duffy disse que não havia nomes, porque ele os impediu de serem demitidos. Em outro momento, Musk insistiu que as pessoas contratadas em programas de diversidade, equidade e inclusão estavam trabalhando em torres de controle. Duffy reagiu e Musk não acrescentou detalhes, mas disse durante a longa troca de farpas que Duffy tinha seu número de telefone e deveria ligar para ele se tivesse alguma questão a levantar.

Publicidade

A troca terminou com Trump dizendo a Duffy que ele tinha que contratar pessoas do MIT como controladores de tráfego aéreo. Esses controladores de tráfego aéreo precisam ser “gênios”, disse ele.

O secretário de assuntos de veteranos, Doug Collins, tem lidado com um dos desafios politicamente mais sensíveis de todos os secretários de gabinete. Os cortes de Musk afetarão milhares de veteranos — um eleitorado poderoso e uma parte essencial da base de Trump. Collins ressaltou que eles não deveriam apostar em cortes profundos que levariam à demissão de muitos na agência. Eles precisavam encarar a questão estrategicamente. Trump concordou com Collins, dizendo que eles deveriam manter os funcionários inteligentes e se livrar dos maus.

Em resposta a um pedido de comentário do New York Times, Karoline Leavitt, assessora de imprensa da Casa Branca, disse em uma declaração: “Como o presidente Trump disse, foi uma reunião ótima e produtiva entre os membros de sua equipe para discutir medidas de corte de custos e pessoal em todo o governo federal. Todos estão trabalhando como uma equipe para ajudar o presidente Trump a cumprir sua promessa de tornar nosso governo mais eficiente”.

Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado, respondeu: “O secretário Rubio considerou a reunião uma discussão aberta e produtiva com uma equipe dinâmica que está unida para atingir o mesmo objetivo: tornar os EUA grandes novamente”.

Publicidade

Um porta-voz do Departamento de Assuntos de Veteranos disse: “Como o presidente Trump disse, é importante aumentar a eficiência e reduzir a burocracia, mantendo os melhores e mais produtivos funcionários federais. O DVA está trabalhando com o DOGE e o resto do governo para fazer exatamente isso”.

Um funcionário do Departamento de Transporte não quis comentar.

Sindicalistas protestam contra Elon Musk e o seu Departamento de Eficiência Governamental. Foto: Valerie Plesch/The New York Times

Musk, que mais tarde afirmou no X que a reunião do gabinete foi “muito produtiva”, parecia muito menos entusiasmado dentro da sala. Ele se defendeu agressivamente, lembrando aos secretários do gabinete que ele havia construído várias empresas bilionárias do zero e sabia algo sobre contratar pessoas boas.

A maioria dos membros do gabinete não entrou na briga. A raiva de Musk direcionada a Rubio em particular pareceu pegar as pessoas na sala de surpresa, disse uma pessoa com conhecimento da reunião. Outra pessoa disse que as respostas cáusticas de Musk a Duffy e Rubio pareciam dissuadir outros membros do gabinete, muitos dos quais reclamaram privadamente sobre o DOGE, de falar.

Publicidade

Mas ainda não se sabe quanto tempo esse novo arranjo vai durar. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL