Elon Musk alerta para possível ‘extinção’ de italianos por diminuição de nascimentos no país

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e CEO da Tesla, demonstrou preocupação com o futuro da população da Itália, afirmando que o país “não teria mais um povo” se a atual taxa de natalidade do país for mantida.

Musk falou sobre a possibilidade de “extinção” dos italianos na última terça-feira, 24, em uma troca de mensagens com seus seguidores no Twitter, após uma publicação própria, em que lançou o debate sobre a questão demográfica.

“A Itália não terá um povo se essas tendências continuarem”, respondeu Musk a um usuário aparentemente italiano, que compartilhou um gráfico que apontava uma queda no número de nascimentos no país nas últimas décadas.

Italy will have no people if these trends continue — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022

De acordo com o instituto Istat, citado pela agência americana Bloomberg, a Itália registrou a menor taxa de natalidade de sua história no ano passado, com pouco mais de um nascimento por mulher.

A troca de mensagens com os seguidores sobre temas populacionais começou a partir de uma outra publicação de Musk, em que ele reproduziu um trecho de uma matéria do jornal Wall Street Journal, que apontava que a taxa de natalidade nos EUA estaria abaixo do “nível sustentável” da população há cerca de 50 anos -- de acordo com a matéria, o padrão sustentável seria de 2,1 filhos por mulher.

USA birth rate has been below min sustainable levels for ~50 years pic.twitter.com/v5PSLbvEAE — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022

Na interação com os internautas, Musk ainda publicou uma lista do Banco Mundial com os países com menor taxa de natalidade no mundo e comentou sobre as situações específicas da Coreia do Sul e Hong Kong, últimos colocados no ranking.

“Coreia do Sul e Hong Kong estão experimentando o colapso populacional mais rápido. Observe que 2,1 filhos por mulher é a taxa de reposição”, disse em resposta a um usuário, referindo-se ao gráfico que aponta taxas de natalidade de 0,84 e 0,87 nos países asiáticos, respectivamente.

South Korea and Hong Kong are experiencing the fastest population collapse. Note, 2.1 kids per woman is replacement rate. — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022

Em outras publicações, Musk afirmou que “o colapso populacional é a maior ameaça à civilização” e disse ser uma “rara exceção” entre ricos com muitos filhos: “A maioria das pessoas que conheço tem zero ou um filho”.

Contrary to what many think, the richer someone is, the fewer kids they have.



I am a rare exception. Most people I know have zero or one kid. — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022