Elon Musk mantém conversas secretas com Vladimir Putin desde 2022, afirma ‘WSJ’

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e um dos principais apoiadores da campanha de Donald Trump, mantém contato regular com o presidente russo, Vladimir Putin, desde o final de 2022, revelou nesta quinta-feira, 24, o jornal Wall Street Journal. A aproximação entre Musk e Putin pode sinalizar um potencial reengajamento diplomático dos EUA com a Rússia sob a presidência de Trump, destaca o jornal, mas também levanta preocupações sobre a proteção de informações de segurança nacional dos EUA.

Funcionários dos EUA, da Rússia e de outros países europeus afirmaram ao WSJ que as conversas variam de assuntos pessoais à geopolítica. Segundo a reportagem, um dos episódios mais marcantes dessas conversas envolveu um pedido de Putin para que Musk não ativasse o serviço de internet via satélite Starlink sobre Taiwan, como um favor ao líder chinês Xi Jinping, aliado do presidente russo.

Elon Musk, um dos principais apoiadores de Trump, mantém conversas secretas com Putin desde 2022, segundo 'Wall Street Journal'. Foto: Sean Simmers/AP

PUBLICIDADE Musk, que é cotado para assumir algum cargo no governo de Trump caso o republicano vença, é proprietário da SpaceX, a principal lançadora de foguetes para o Pentágono e a NASA. Por conta disso, tem acesso a informações confidenciais dos Estados Unidos, o que faz com que o suposto contato com Putin crie preocupações entre autoridades americanas sobre a proteção de informações sensíveis, dado o papel de Putin como um dos principais adversários dos EUA. De acordo com a apuração, a partir de 2022, Musk estabeleceu um diálogo contínuo com autoridades russas de alto escalão, incluindo Sergei Kiriyenko, primeiro vice-chefe de gabinete de Putin, que é acusado pelo Departamento de Justiça americana de espalhar desinformação para enfraquecer o apoio americano à Ucrânia.

Logo após o início da guerra, Musk chegou a desejar força para a Ucrânia e também doou terminais Starlink para Kiev. Mas mais recentemente, autoridades ucranianas disseram que as forças russas começaram a usar o Starlink para ampliar o alcance de seus drones.

Funcionários do Pentágono, segundo a reportagem, disseram que os militares estavam trabalhando com a Ucrânia e o Starlink para resolver o problema.

Procurado pelo WSJ, Musk não atendeu aos pedidos de comentários. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a única comunicação que a Rússia teve com bilionário foi por meio de uma ligação telefônica em que ele e Putin discutiram “espaço e tecnologias atuais e futuras”. Além disso, ele disse que nem Putin nem os funcionários do Kremlin mantinham conversas regulares com Musk.

Em 2022, Musk disse no antigo Twitter que ele já tinha conversado com Putin uma vez em abril de 2021, sobre espaço. Mas este não seria o primeiro contato dele com a Rússia. Conforme destaca o WSJ, a biografia de Walter Isaacson sobre Musk conta que o bilionário viajou a Moscou em 2002 para negociar a compra de foguetes para seu incipiente programa espacial, mas desmaiou durante um almoço regado a vodka.

Em setembro de 2023, Putin descreveu Musk como uma “pessoa extraordinária” e um homem de negócios, cuja empresa SpaceX “se tornou um ator importante na indústria do transporte espacial”. O russo também já fez declarações de que prefere uma vitória de Trump a Kamala, visto que o republicano ameaça diminuir o apoio à Ucrânia caso vença.

Em sua campanha, Trump tem se gabado com frequência de que seria capaz de negociar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia em 24 horas depois de eleito, antes mesmo de tomar posse, embora não dê detalhes de como seria tal plano de paz.