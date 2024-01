Em audiência, Trump critica juiz e promotora

THE NEW YORK TIMES, NOVA YORK - Donald Trump fez ele próprio o encerramento de sua defesa no último dia de seu julgamento por fraude em Nova York, atacando a procuradora Letitia James e insultando o juiz Arthur Engoron, antes de se declarar “um homem inocente”.

“Ela (Letitia) odeia Trump e usa Trump para ser eleita”, disse o ex-presidente sobre a procuradora, em referência ao fato de o procurador do Estado ser um cargo eletivo nos EUA e se colocando na terceira pessoa.

Trump também disparou contra o juiz, o acusando de agir politicamente. “Você tem sua própria agenda, eu entendo”, disse, diante do olhar fixo do magistrado, visivelmente irritado. “Você não consegue me ouvir por mais de um minuto.”

O ex-presidente Donald Trump fala depois que sua equipe de defesa terminou de apresentar os argumentos finais na Suprema Corte de Nova York, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, em Nova York. Foto: Seth Wenig / AP

Foi quando Engoron instruiu o advogado do ex-presidente: “Controle o seu cliente”. Em vão. Trump continuou por mais alguns minutos, encerrando meses de um julgamento que ameaça os negócios de sua família.

A promotoria acusa o ex-presidente de inflar seu patrimônio para obter empréstimos favoráveis e reduzir o valor dos mesmos imóveis para pagar menos imposto. Se condenado, Trump pode pagar uma multa de US$ 370 milhões. A sentença será determinada por Engoron – não há um júri. Ele já decidiu que Trump é culpado, mas ainda não determinou quanto ele terá de pagar.