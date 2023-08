Em busca do amor: Coreia do Sul promove encontros às cegas para tentar driblar queda de natalidade

THE NEW YORK TIMES — O salão de baile do hotel estava repleto de balões cor de rosa, a trilha sonora era de canções românticas, e 100 solteiros e solteiras estavam reunidos em uma noitada regada a vinho para se conhecer e — tomara — encontrar o amor.

Antes de Mia Kim perceber, cinco horas tinham se passado entre esses 50 homens e 50 mulheres no evento organizado numa cidade vizinha a Seul. O bar do after-hour ficava aberto ainda até 1h. Mas Kim, de 37 anos, funcionária de uma empresa de software próxima à capital da Coreia do Sul, afirmou que a noite ainda “parecia curta demais”.

A própria prefeitura desempenhou o papel de agência casamenteira.

Um evento de encontro às cegas organizado pela prefeitura da cidade de Seongnam, na Coreia do Sul, em um esforço do governo local para colocar os solteiros no caminho de ter uma família e, possivelmente, melhorar a taxa de natalidade cada vez menor do país. Foto: John Yoon/NY T

Cada vez mais cidades em toda a Coreia do Sul estão patrocinando eventos de encontros às cegas, como este, desesperadas para estimular jovens adultos a se casar e formar família, conforme o país registra as menores taxas de fertilidade no planeta pelo terceiro ano consecutivo.

As municipalidades afirmam que o problema é os jovens simplesmente não quererem se casar nem ter bebês no país, em que apenas 2% dos nascimentos ocorrem fora de casamentos.

“Uma atitude negativa em relação ao casamento continua a predominar na sociedade sul-coreana”, afirmou o prefeito de Seongnam, Shin Sang-jin, a cidade vizinha de Seul que sediou o evento de encontros de casais. “Eu considero função do governo criar as condições para as pessoas que querem se casar encontrar seus parceiros.”

Continua após a publicidade

Custos

Muitos jovens sul-coreanos, contudo, afirmam que os obstáculos verdadeiros para aumentar a taxa de natalidade são os custos estarrecedores da criação dos filhos, os altos preços dos imóveis e as longas jornadas de trabalho — e que esses eventos de encontros às cegas fazem pouco para resolver esses problemas. As mulheres, em particular, afirmam que se desencorajam em razão da discriminação generalizada contra mães que trabalham.

Outras pessoas afirmam que, ao tentar agir como agência casamenteira, o governo se intromete demais nas escolhas reprodutivas dos cidadãos.

Mas os encontros às cegas têm se provado populares. Seongnam recebeu mais de mil inscrições para um evento com apenas cem lugares este mês. E os participantes rasgaram elogios à festa.

Jovens jogam videogame no evento de encontro as cegas da cidade de Seongnam, Coreia do Sul Foto: John Yoon/NY T

Ainda que a proporção de pessoas que se casam tenha declinado em todo o mundo, na Coreia do Sul este índice despencou especialmente. Nos Estados Unidos, houve 6 casamentos a cada 1 mil habitantes em 2021; contra 3,8 a cada 1 mil habitantes na Coreia do Sul.

Menos nascimentos acompanharam esta estatística na Coreia do Sul. Em 2022, a taxa de fertilidade do país — que indica o número médio de crianças nascidas em relação às mulheres em idade reprodutiva — declinou pelo sétimo ano consecutivo, para 0,78, fazendo as autoridades buscar maneiras de evitar uma crise populacional. Especialistas em políticas afirmam que o esforço tem sido insuficiente, e os planos de algumas autoridades não funcionaram.

Continua após a publicidade

Mesmo enquanto a fatia de sul-coreanos interessados em ter filhos encolhe, as autoridades esperam que o interesse em eventos de encontros de casais organizados pelo governo continue. Seongnam, uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes, alocou cerca de US$ 192 mil de seu orçamento para eventos desse tipo e planeja organizar vários outros ainda este ano.

“Nós gostamos de ver os jovens sorrindo, enrubescendo e sentindo-se animados”, afirmou Kang Mi-jeong, chefe da equipe da prefeitura encarregada de buscar soluções para a baixa taxa de fertilidade, que organizou o evento.

Cidades de outros países com taxas de natalidade baixas, como China e Japão, também têm colocado em prática programas do tipo. Na Coreia do Sul, muitas cidades pequenas têm patrocinado eventos similares há anos, com foco em pessoas com idades entre 27 e 39 anos que vivem ou trabalham em suas comunidades.

O resultado tem sido ambíguo. Jinju, uma cidade do sudeste da Coreia do Sul, produziu 11 casais ao longo de 12 anos organizando encontros às cegas. Na industrial Gumi, no centro do país, 13 casais que se conheceram por meio desses eventos se casaram desde 2016. Em ambas as cidades, as autoridades afirmaram não saber quantos filhos os casais produzidos pelos eventos tiveram.

A cidade costeira de Sacheon, no sul, tem organizado encontros de solteiros há três anos. Apesar dos eventos não terem produzido nenhum casamento, as autoridades afirmaram que não passou tempo suficiente ainda para que os casais se unam em matrimônio.

Os eventos casamenteiros organizados pelas municipalidades chegaram à região da Grande Seul pela primeira vez em Seongnam. Autoridades da prefeitura da capital afirmaram que também estão considerando organizar um encontro às cegas. Inicialmente, elas apoiaram a proposta, mas revisaram sua posição em razão de críticas disseminadas nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Jovens jogam “Pedra, Papel e Tesoura” no encontro as cegas organizado pela prefeitura da cidade de Seongnam, Coreia do Sul Foto: John Yoon/The NY T

“Eu acho que isso não ajudará nem um pouco a resolver a taxa de natalidade em queda”, afirmou a universitária Jeon Seolhee, de 27 anos, que frequenta uma faculdade próxima a Seul. “Para as mulheres jovens”, continuou Jeon, “a preocupação é que ter filhos possa interromper sua carreira”. Ela disse que tem namorado, mas que não decidiu se pretende ter filhos.

Alguns jovens sul-coreanos também criticam o projeto, qualificando-o como algo forçado e intrusivo. “Parece um pouco artificial”, afirmou Park Soomin, de 30 anos, que trabalha em uma empresa de mídia em Incheon, outra cidade próxima a Seul. “É estranho o governo tentar intervir em relações pessoais.”

Pesquisadores que estudam o declínio populacional sul-coreano afirmam que reduzir jornadas laborais, cultivar ambientes favoráveis à amizade em locais de trabalho e fomentar igualdade de gênero nas famílias seria mais eficaz do que eventos casamenteiros para solucionar as causas da taxa de fertilidade baixa, de acordo com Jung Jae Hoon, professor de serviço social da Universidade Feminina de Seul.

Em Seongnam, as autoridades afirmaram que o programa de encontros às cegas não foi projetado como uma solução definitiva para a crise demográfica da cidade. Mas elas acreditaram que os eventos atenderia uma necessidade social. Das 200 pessoas que chegaram sozinhas, 78 saíram como casais, disseram elas.

“Homens e mulheres jovens podem não estar em relacionamentos, mas estão entediados”, afirmou Lee Myung-gil, um coach de relacionamentos amorosos que ajudou a organizar o evento de encontros às cegas em Seongnam, “e dizem que se sentem sós nos fins de semana”.

O corretor de imóveis Hwang Dabin, de 33 anos, que trabalha em Seongnam, afirmou que se interessou em comparecer a um evento de encontro de casais organizado pela prefeitura porque a pandemia acabou com sua vida social. E acrescentou que está solteiro há seis anos. “Eu fiquei feliz quando soube que o evento seria presencial”, disse ele, contando que conheceu uma mulher no encontro. Algumas semanas depois, ele afirmou que ainda conversava com ela.

Continua após a publicidade

Kim não encontrou namorado, mas disse que não se decepcionou. Pessoas que foram ao mesmo evento que ela estavam organizando um encontro por conta própria. Ela planejava aparecer — e não estava preocupada se acharia alguém ou não. “Agora eu estou tentando ser feliz simplesmente me divertindo com uma galera gente boa”, afirmou ela. “Conexões não acontecem à força.” / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO