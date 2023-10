Em Gaza, brasileiros são alojados em escola; repatriação depende de liberação do Egito

O governo trabalha para retirar cerca de 20 brasileiros da Faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. A Operação Voltando em Paz já trouxe, com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), mais de 400 pessoas de Israel. No entanto, o processo de repatriação dos que estão em Gaza tem sido mais difícil, em razão do cerco ao território palestino feito exército israelense.

O Itamaraty informou nesta quinta-feira, 12, que a maior parte dos brasileiros identificados em Gaza está alojada em uma escola e são mulheres e crianças. A embaixada brasileira em Tel Aviv solicitou formalmente ao governo de Israel que o local não seja alvo de bombardeios. Enquanto isso, a diplomacia age para tentar retirá-los da região pela fronteira com o Egito, pela cidade de Rafah.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou ao telefone com o chanceler egípcio Sameh Shoukry nesta quarta-feira, 11, e pediu autorização para que os brasileiros façam o trânsito pelo País. De lá, eles seriam embarcados para o Brasil. O primeiro sinal foi positivo e agora o governo trabalha para viabilizar a retirada.

As identidades dos brasileiros foram entregues pela embaixada do Brasil no Cairo ao governo egípcio. Uma das preocupações das autoridades do Egito é que terroristas entrem no país junto com refugiados, por isso o assunto é delicado.

O Itamaraty informou que já contratou veículos para transporte dos brasileiros até a fronteira egípcia e aguarda a autorização do país.

A retirada de civis sitiados em Gaza pela fronteira com o Egito é um dos assuntos que o Brasil vai levar para a reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada para esta sexta-feira, 13, em Nova York. Os países vão discutir a viabilidade de se criar um corredor seguro para o deslocamento de civis.

Neste momento, a saída de pessoas de Gaza está completamente bloqueada, para qualquer destino, e Israel cortou o acesso a combustível e energia elétrica à região.

Para viabilizar o corredor humanitário pesam, no entanto, questões geopolíticas, como a tentativa do Egito de se manter distante do conflito entre Israel e o Hamas. A diplomacia brasileira tem sustentado que a prioridade neste momento é salvar vidas de civis e evitar uma escalada ainda maior da guerra.

Pessoas caminham entre os destroços dos ataques aéreos israelenses no campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, em 11 de outubro de 2023. Foto: Samar Abu Elouf/The New York Times

Ao Estadão, o Ministério das Relações Internacionais (Itamaraty) informou na manhã desta quinta-feira, 12, que os brasileiros em Gaza “estão bem alojados e em segurança”. Eles serão repatriados “logo que for autorizada a passagem pela fronteira com o Egito” – desde 2007, o Egito controla a fronteira sul de Gaza, por conta do bloqueio feito ao território palestino.

A Faixa de Gaza vem sendo bombardeada por aviões de guerra israelenses depois que o movimento terrorista Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel no último fim de semana. Israel também teme por novos ataques do grupo terrorista a qualquer momento.

Enquanto isso, mais brasileiros que estavam em Israel quando ocorreram os atentados terroristas, há seis dias, estão sendo retirados do País com o apoio da Força Aérea Brasileira. O segundo voo de repatriação, com 214 passageiros, pousou no Rio nesta madrugada.

Um terceiro voo de repatriação decolou de Tel Aviv nesta quinta-feira, 12, com 69 passageiros e um bebê e a previsão é que chegue em São Paulo na tarde desta sexta-feira. Outros dois voos estão programados para decolarem de Israel até domingo, 15.