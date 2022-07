Em meio a crise política, Parlamento do Sri Lanka elege primeiro-ministro como presidente

COLOMBO - O ex-primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, presidente interino do Sri Lanka foi eleito nesta quarta-feira, 20, pelo Parlamento como presidente para substituir Gotabaya Rajapaksa, que renunciou no dia 14 de julho depois de fugir do país em meio a uma forte crise política e econômica.

De acordo com os resultados oficiais, Wickremesinghe, que foi primeiro-ministro seis vezes, recebeu 134 votos, contra 82 de seu principal rival Dullas Alahapperuma e apenas três do esquerdista Anura Dissanayake.

“Agora, o tempo para nossas divisões acabou. Estou pronto para conversar com todos vocês”, disse o novo presidente do Sri Lanka.

Durante a votação no Parlamento, cingaleses realizaram um protesto pacífico exigindo a deposição do primeiro-ministro e presidente interino Ranil Wickremesinghe. Foto: Eranga Jayawardena/ AP

O político vai liderar o país até 2024, completando assim o mandato do deposto Gotabaya Rajapaksa, à frente de um governo que deve retomar as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um possível resgate financeiro.

O político inicialmente concordou com o cargo de primeiro-ministro do governo Rajapaksa para substituir o irmão do ex-líder, Mahinda Rajapaksa, que foi forçado a deixar o cargo em 9 de maio passado, quando seus seguidores atacaram manifestantes em Colombo.

Trajetória

Wickremesinghe, de 73 anos, é um político com vasta experiência em assuntos diplomáticos e internacionais. Ele liderou as negociações cruciais do pacote de resgate com o Fundo Monetário Internacional e teve o apoio de membros da fragmentada coalizão de governo.

No cenário atual do país, ele é criticado pela população, que o vê como um resquício do governo Rajapaksa.

Protestos pós-eleição

Wickremesinghe foi apoiado na votação de hoje pelo de uma facção do Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), do deposto presidente, embora sua candidatura tenha irritado manifestantes que pedem a sua demissão desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro, e ameaçaram protestos se provarem o escolhido.

Manifestantes contrários ao governo queimam uma efígie do presidente interino Ranil Wickremesinghe em Colombo, Sri Lanka. Foto: Atul Loke/The New York Times

“O país inteiro não queria que Ranil fosse eleito, porque ele é uma pessoa que foi rejeitada. Não chegou ao Parlamento graças à voto dos cingaleses, mas porque Gotabaya Rajapaksa queria dar uma chance”, explicou à Efe Rifas Mohamed Farook, um dos manifestantes do acampamento Galle Park em Colombo, epicentro dos protestos.

“Agora a maioria (dos manifestantes) pensa que não podemos marchar, temos que protestar mais até ele sair”, disse Farook.

O país insular sofre com a falta de medicamentos há meses, alimentos e combustível, causados em parte pela grande endividamento, políticas governamentais errôneas e o impacto os ataques da Páscoa e a pandemia no turismo.

Esta situação deu origem a protestos em toda a ilha, desde o final de março, quando milhares de pessoas começaram a sair para as ruas para pedir a demissão de Rajapaksa. No dia 9 julho culminou com a irrupção das residências oficiais de Rajapaksa e Wickremesinghe, forçando o presidente a abandonar o cargo e o país. /AFP, EFE e NYT