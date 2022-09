Em pronunciamento, Putin acusa ocidente de querer destruir a Rússia e decreta ‘mobilização parcial’

Em pronunciamento televisionado, o presidente russo Vladimir Putin ordenou nesta quarta-feira, 21, a primeira mobilização do país desde a Segunda Guerra Mundial. No anúncio, ele alerta o Ocidente que, se a “chantagem nuclear” continuar, Moscou responderia com todo o seu vasto arsenal.

“Se a integridade territorial de nosso país estiver ameaçada, usaremos todos os meios disponíveis para proteger nosso povo - isso não é um blefe”, disse Putin. Ele também afirmou que a Rússia usará todos os recursos à sua disposição para defender o que chamou de “seu povo”.

Presidente russo, Vladimir Putin, em pronunciamento televisionado

O presidente russo acusou o Ocidente de ultrapassar todos os limites de agressão à Rússia e que o apoio ocidental às forças da Ucrânia é uma forma de transformar o povo ucraniano em “bucha de canhão” e impedir a paz entre os países

Dentre as medidas anunciadas, estão o financiamento da produção de armas e conferir status legal aos voluntários combatendo no Donbass. Os eventos de mobilização militar devem começar ainda nesta quarta.

O presidente afirmou que o objetivo era “libertar” a região do Donbass, no leste da Ucrânia, e que a maioria das pessoas na região não queria retornar ao que ele chamou de “jugo” da Ucrânia. Ele disse ainda apoiar as pessoas que propõem referendos nas áreas sob controle russo sobre a possibilidade de anexação dos territórios.