Psicóloga ajuda a curar feridas ocultas de vítimas de militares russos na Ucrânia

THE WASHINGTON POST - Duas mulheres empurram um carrinho pela rua, cada uma segurando um de seus guidões. Ao redor delas, tudo era verde e colorido, sinal da chegada da primavera. Mas na mente de uma das mulheres, o episódio mais sombrio de sua vida se repete: seu marido, correndo para comprar fórmula infantil e fraldas, e nunca mais voltando para casa.

Ele foi um das centenas neste subúrbio que em tempos de paz foi idílico, mas não sobreviveu à ocupação brutal de um mês por soldados russos em março. Seu corpo foi encontrado por vizinhos em uma clareira na floresta a poucos quarteirões de seu apartamento.

A outra mulher, Nataliia Zaretska, se diz “especialista em consertar pessoas quebradas”. Enquanto as autoridades locais restauram os serviços públicos, enterram corpos das valas comuns e repintam as paredes cheias de buracos de bala e salpicadas de sangue, Zaretska está reconstruindo os cidadãos de Bucha de dentro para fora.

Natalia Zaretska posa para uma foto em uma praça em Bucha, na Ucrânia. Foto: Kasia Strek/Panos Pictures for The Washington Post

Para alguém que lidou com dezenas de casos das pessoas psicologicamente marcadas desta cidade, Zaretska, de 47 anos, é notavelmente otimista. Ela está quase sempre sorrindo – e sempre usando sua bandana verde camuflada. Mas quase todos os dias da semana, ela está em Bucha, curando feridas escondidas.

“Esta foi uma situação especialmente difícil. O que as pessoas aqui vivenciaram foi muito intenso, por um longo período, e as casas e a cidade natal das pessoas se tornaram um lugar de cativeiro brutal”, disse ela. “Estou ajudando-os a nomear o que aconteceu com eles e o que eles estão passando.”

O que a maioria está passando, diz Zaretska, é um alto grau do que ela chama de compressão – não trauma. É uma condição de imenso estresse que, ela acredita, pode ser aliviada por meio de conversas radicalmente honestas, tanto em configurações individuais quanto em grupo. Em Bucha, ela estima que 1 em cada 3 das cerca de 4 mil pessoas que viveram a ocupação precisam de apoio psicológico urgente.

Zaretska, que tem mestrado em psicologia e recebeu licença dos militares ucranianos, já trabalhou intensamente com 50 dos moradores. Há uma centena na fila para ser atendido.

Alta demanda

Há menos de 10 psicólogos atualmente trabalhando em Bucha e suas cidades e vilarejos vizinhos - tão poucos que todos estão trabalhando juntos para garantir que a cada dia pelo menos um possa estar nas três principais cidades que compõem o distrito de Bucha. Cada um está trabalhando com um número de casos alto.

Nos primeiros dias após a retirada dos russos, esse tipo de apoio não estava disponível. Mas os funcionários do centro de serviços públicos de Bucha rapidamente perceberam que, embora as pessoas estivessem necessitadas de ajuda com questões práticas, muitas precisavam urgentemente de apoio psicológico.

“As pessoas vieram aqui para chorar, gritar ou apenas ter alguém com quem conversar”, disse Oksana Mikhailchuk, administradora-chefe do centro. “Todo mundo aqui tem algum tipo de trauma – inclusive eu.”

Mikhailchuk disse que tem pesadelos à noite, em que está correndo, tentando escapar, e as balas parecem estar voando no ar ao seu redor.

Mesmo a vida dos que estão acordados em Bucha tem uma aparência de pesadelo nos dias de hoje, apesar dos esforços hercúleos para limpar a destruição que os russos deixaram. Para aqueles que testemunharam os horrores da ocupação, que viu Bucha transformada em uma arena para crimes, este é um lugar assombrado agora, dizem os pacientes a Zaretska.

Para Mikhailchuk e outros, o aconselhamento de Zaretska proporcionou melhoras. “Estávamos céticos. Na Ucrânia, não confiamos realmente em psicólogos”, disse Mikhailchuk. “Mas o que Nataliia faz funciona. Eu mesmo experimentei. Ela ajuda as pessoas a respirar. Ajuda-os a se libertar.”

Há menos de uma década, Zaretska trabalhava em gestão de crises financeiras e consultoria tributária. Ela se juntou ao governo após a revolução da Ucrânia em 2014, inspirada a se tornar uma funcionária pública e colocar seu diploma de psicologia para trabalhar. Os colegas perceberam seu brilhantismo e ela rapidamente conquistou um grande cargo: chefe do Gabinete do Comissário do Presidente da Ucrânia para a Reabilitação de Combatentes, onde se concentrou em ex-prisioneiros de guerra.

Nos meses anteriores à invasão da Rússia, ela se juntou à defesa territorial da Ucrânia, que é uma mistura de reservas militares e civis que servem nas forças armadas. Uma vez que os russos deixaram Bucha e a escala das atrocidades que cometeram lá veio à tona, ela se ofereceu para ajudar a oferecer a resposta da cidade à sua crise de saúde mental.

Zaretska acabou aconselhando seus cidadãos e funcionários. O que a maioria está procurando, ela disse, não é conforto ou simpatia, mas uma resposta para uma pergunta difícil: por que a Rússia fez isso comigo? Pelo que?

Larisa Savenko, de 72 anos, do lado de fora de sua casa em Bucha, destruída pelas forças russas, em 3 de abril de 2022. Foto: The Washington Post by Heidi Levine Foto: The Washington Post by Heidi Levine

“Acredito que a verdade é o melhor tratamento”, disse ela, depois de sair de uma reunião com um funcionário da cidade que lhe fez essa pergunta. Sua resposta – sua versão da verdade – é que cidadãos e soldados russos foram desumanizados pelo regime do presidente Vladimir Putin, que os convenceu por meio de propaganda incessante e controle de informações de que os ucranianos são nazistas insubordinados que devem ser punidos.

Ela diz aos pacientes que “a Rússia é um império. Seu povo não é livre. O governo deles usa o medo como instrumento.”

“Temos uma piada”, disse ela, sorrindo apesar do tema sombrio da conversa. “Dizemos que Goebbels se viraria no túmulo de inveja pelo poder do controle psicológico da Rússia sobre seu povo.”

Para descomprimir, disse Zaretska, o pessoal de Bucha tem de ver o quão forte eles são, quão bons eles são, quão livres eles são – que o que eles passaram não foi sem sentido ou inexplicável, e não os desumanizou, mas sim o oposto.

Ela não está propondo verdade e reconciliação, mas verdade e transcendência.

“Bucha foi severamente espancada, e o espancamento é uma das formas mais eficazes de tortura porque fica progressivamente pior depois de feito. Mas aqueles que sobrevivem podem voltar mais fortes”, disse ela. “Suportar o cativeiro e curar suas feridas é o maior triunfo.”