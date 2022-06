Embaixador da Colômbia nos Estados Unidos renuncia após vitória de Petro

O embaixador da Colômbia nos Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, renunciou ao cargo na noite deste domingo, 19, horas depois de o esquerdista Gustavo Petro ser eleito presidente do país no segundo turno das eleições.

Pinzón, no cargo há 11 meses, apresentou o pedido de demissão ao presidente Iván Duque em uma carta onde manifesta que permanecerá à frente da embaixada em Washington até próximo 6 de agosto, um dia antes da posse de Petro.

O presidente eleito da Colômbia Gustavo Petro foi eleito neste domingo para mandato até 2026 Foto: Carlos Ortega/EFE

“Trabalhei com vários presidentes e governos, mas o meu serviço sempre foi ao nosso extraordinário povo colombiano, sempre pondo a Colômbia acima de tudo. Neste sentido, por meio deste comunicado apresento minha renúncia datada para 6 de agosto de 2022″, assinalou.

Pinzón, de 50 anos, que já foi embaixador na Casa Branca durante o governo de Juan Manuel Santos, chegou à embaixada pela segunda vez no ano passado, substituindo o ex-vice-presidente Francisco Santos, com o objetivo de estreitar as relações entre Colômbia e EUA.

Neste sentido, ele destacou que durante o tempo no cargo alcançou “resultados significativos” como o alinhamento temático entre os governos dos dois países para enfrentar a pandemia global da covid-19, às mudanças climáticas e transição energética, a imigração e a defesa da democracia no continente e no mundo.”

Igualmente gerenciou com êxito a primeira reunião entre Duque e o presidente estadunidense, Joe Biden, que ocorreu em 11 de março na oficina Oval da Casa Branca, assim como as recentes celebrações de 200 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre as duas nações.

“Foi um período curto e cheio de intensidade, e com avanços tangíveis e contundentes. Estamos cumprindo a missão a que nos propusemos graças ao trabalho em equipe com todas as instâncias”, assegurou Pinzón. /EFE