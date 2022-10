Embaixador italiano critica ‘The Economist’ por recriar estereótipos sobre a Itália em sua capa

ROMA - O embaixador da Itália em Londres, Inigo Lambertini, criticou nesta quinta-feira, 20, a revista britânica The Economist por recriar estereótipos sobre os italianos na capa de sua última edição com foco no caos político no Reino Unido.

Sob a manchete “Bem-vindos à Grã-Bretália”, a capa apresenta a primeira-ministra Liz Truss, que renunciou nesta quinta-feira, vestida como Britannia com um escudo de pizza nas cores da bandeira italiana e um garfo com espaguete em vez de um tridente.

Segundo a agência italiana Ansa, ao enfatizar que gostou de ler The Economist, Lambertini disse em uma carta ao editor que a capa foi “inspirada no mais antigo dos estereótipos”.

A edição desta semana da publicação descreveu “Grã-Britália” como um “um país de instabilidade política, baixo crescimento e subordinação aos mercados”. O artigo lembra aos leitores que, em 2012, Liz Truss e seu secretário do Tesourou Kwasi Kwarteng - demitido antes da queda da primeira-ministra - escreveram um artigo chamado “Britannia Unchained” no qual usaram a Itália como um exemplo de “direção a não tomar” devido aos “serviços públicos paralisados, baixo crescimento e baixa produtividade” do país.

“Embora espaguete e pizza sejam os alimentos mais procurados no mundo, como o segundo maior fabricante da Europa, para a próxima capa sugerimos que você escolha uma mudança para nossos setores aeroespacial, biotecnológico, automotivo ou farmacêutico.”

Reprodução da capa da revista The Economist

“Qualquer que seja a escolha, lançaria um holofote mais preciso sobre a Itália, levando também em conta sua admiração não tão secreta pelo nosso modelo econômico”, escreveu o embaixador.

Nas redes sociais, usuários se referiram à capa como arrogante e ofensiva, enquanto um deles, mostrou o britânico The Guardian, fez uma provocação:

“Se você está ofendido com a capa da Economist desta semana, não consigo imaginar o que acontecerá quando você perceber que há pepinos naquela pizza!”