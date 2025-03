O funcionário ideal na fabricante química chinesa, segundo um memorando interno, é trabalhador, virtuoso e leal. E — talvez o mais importante — disposto a ter filhos pelo bem do país.

PUBLICIDADE Essa foi a mensagem que a empresa Shandong Shuntian Chemical Group enviou recentemente aos funcionários solteiros, em um comunicado que viralizou nas redes sociais. O aviso instruía os trabalhadores a formarem uma família até 30 de setembro. “Se você não conseguir se casar e começar uma família dentro de três trimestres, a empresa rescindirá seu contrato de trabalho”, dizia o memorando.

A Shandong Shuntian não foi a primeira empresa a tentar interferir na vida pessoal de seus funcionários em meio à crescente preocupação com a queda nas taxas de casamento e natalidade na China. Semanas antes, uma rede de supermercados popular havia instruído seus funcionários a não exigirem dotes de casamento, para reduzir os custos das cerimônias.

Ambas as ordens foram amplamente criticadas, pelos mesmos motivos que levam muitas pessoas a se recusarem a formar uma família. Além do alto custo de criar filhos, muitos jovens chineses citam o desejo de autonomia pessoal. Eles rejeitam a ideia tradicional de que suas famílias devem decidir suas vidas — e não estão dispostos a permitir que seus empregadores tenham essa influência.

No ano passado, apenas 6,1 milhões de casais se casaram na China, uma queda de 20% em relação ao ano anterior e o menor número desde que o governo começou a divulgar essas estatísticas, em 1986. A população chinesa está encolhendo pelo terceiro ano consecutivo.

As autoridades vêm tentando reverter essa tendência. Oficiais têm visitado mulheres em casa para perguntar se planejam engravidar, publicado propagandas afirmando que a gravidez torna as mulheres mais inteligentes e defendido a criação de um “ambiente social favorável à fertilidade”, inclusive nos locais de trabalho.

Algumas empresas parecem dispostas a colaborar. O memorando da Shandong Shuntian, que começou a circular online no mês passado, era direcionado a funcionários solteiros entre 28 e 58 anos, incluindo trabalhadores divorciados.

“Não responder ao chamado do país, não casar e não ter filhos é um ato de deslealdade”, dizia o comunicado.

Com o aumento das críticas online, a empresa recuou rapidamente. Ao ser contatada por telefone, uma funcionária da sede afirmou que o aviso foi retirado e que o governo local ordenou que a empresa passasse por uma “retificação”. Ela se recusou a responder a mais perguntas. Autoridades trabalhistas locais não foram encontradas para comentar o caso.

Pequim está tentando adotar uma abordagem mais branda para incentivar as pessoas a se casarem e terem filhos, talvez receosa de enfrentar uma resistência em massa Foto: Qilai Shen/NYT

Interferência das empresas na vida pessoal dos funcionários

Anos atrás, quando as autoridades chinesas queriam limitar os nascimentos, recorreram a medidas coercitivas, como abortos forçados e esterilizações. (A cidade onde a Shandong Shuntian está localizada, Linyi, era especialmente notória por essas práticas.) Agora que Pequim quer o oposto, está adotando uma abordagem mais branda, provavelmente para evitar uma resistência em grande escala.

No entanto, alguns sinais indicam que o governo apoia certas interferências das empresas, como no caso da rede de supermercados Pangdonglai.

O fundador da rede, Yu Donglai, escreveu em novembro nas redes sociais que proibiria seus funcionários de exigir dotes matrimoniais, pagamentos que os noivos tradicionalmente fazem às famílias de suas futuras esposas e que podem chegar a dezenas de milhares de dólares. Críticos, incluindo o governo, argumentam que essa prática torna o casamento inacessível para muitos homens. Yu também afirmou que os funcionários não poderiam ter mais de cinco mesas de convidados para seus casamentos. Alguns internautas acusaram o empresário de exagerar. Mas o People’s Daily, o principal jornal do Partido Comunista Chinês, defendeu a medida. Em um editorial, o jornal afirmou que as novas regras buscavam “promover uma nova tendência de casamento civilizado” e que sua “orientação merece atenção”.

A Pangdonglai oficializou as regras em janeiro. Funcionários que não cumprirem as diretrizes manterão os benefícios básicos, mas perderão vantagens adicionais, como licenças estendidas.

“Governar por meio de normas sociais é barato, de baixo risco e evita que o governo assuma responsabilidades diretas”, afirmou Lu.

Pressão sobre funcionários públicos

Há indícios, no entanto, de que o governo pode estar se preparando para pressionar diretamente seus próprios funcionários.

No ano passado, um documento preliminar da comissão de saúde de Quanzhou, uma cidade no sul da China, vazou online. O documento pedia que os servidores públicos “liderassem a implementação da política do terceiro filho”.

O texto não especificava o que isso significava na prática. Mas muitos fizeram paralelos com uma famosa carta do governo central que, em 1980, deu início à política do filho único. Na época, o documento exortava os membros do partido a “dar o exemplo” tendo apenas um filho.

Uma funcionária da comissão de saúde de Quanzhou confirmou a existência do rascunho, mas disse que a cidade ainda aguardava instruções superiores antes de emitir diretrizes definitivas.

