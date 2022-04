Empresas ocidentais enfrentam desafio para manter seus chips fora das armas russas

REUTERS - Quando a Marvell, fabricante de chips do Vale do Silício, soube que um de seus chips foi encontrado em um drone de vigilância russo recuperado em 2016, decidiu investigar como isso aconteceu. O chip, que custa menos de US$ 2, foi enviado em 2009 para um distribuidor na Ásia, que o vendeu para outro corretor na Ásia, que mais tarde faliu.

“Não conseguimos rastrear mais”, disse o diretor de operações do Marvell Technology Group Ltd (MRVL.O), Chris Koopmans, em uma entrevista recente. Anos depois, reapareceu em um drone recuperado na Lituânia.

A experiência da Marvell é um dos inúmeros exemplos de como os fabricantes de chips não têm capacidade de rastrear onde muitos de seus produtos de baixo custo terminam, disseram executivos e especialistas. Isso poderia impedir a aplicação de novas sanções dos EUA destinadas a interromper a exportação de tecnologia norte-americana para a Rússia.

Visão de uma placa-mãe de um drone da Rússia, registrado pela Pesquisa de Armamento de Conflito no dia 11 de maio de 2019 Foto: via REUTERS

Enquanto chips sofisticados e de alto custo, que podem construir supercomputadores, são vendidos diretamente para empresas, os de baixo custo, que podem apenas controlar a energia, geralmente passam por vários revendedores antes de terminarem em um dispositivo eletrônico como um drone.

A indústria global de chips deve vender 578 bilhões de chips este ano, 64% deles chips “commodity”, disse Dan Hutcheson, economista de chips da TechInsights.

Enquanto a Rússia representava menos de 0,1% das compras globais de chips antes das sanções, de acordo com a organização World Semiconductor Trade Statistics, as novas sanções ocidentais ressaltam a ameaça em termos humanos.

“Todos os drones que vimos não estavam armados”, disse Damien Spleeters, vice-diretor de operações do grupo de Pesquisa de Armamento de Conflitos financiado pela União Europeia e Alemanha, que encontrou os chips nos drones.

“Alguns desses drones que documentamos, como o Forpost, agora são usados em sua versão armada no conflito atual” na Ucrânia, continuou Spleeters.

O relatório que motivou o trabalho de rastreamento da Marvell publicado no final do ano passado pela Conflict Armament Research também encontrou chips da Intel, NXP, Analog Devices, Samsung Electronics, Texas Instruments e STMicroelectronics em drones russos.

A Texas Instruments e a STMicroelectronics não responderam à Reuters para falar sobre o assunto; NXP e Analog Devices disseram que cumprem as sanções; A Intel disse que é contra o uso de seus produtos para violações de direitos humanos; e a Samsung disse que não fabrica chips para fins militares.

Armas militares como drones, mísseis guiados, helicópteros, caças, veículos e equipamentos de guerra eletrônica precisam de chips e especialistas dizem que costumam usar chips mais antigos e bem avaliados. Agora, sob as novas sanções dos EUA, mesmo alguns dos chips mais básicos não podem ser enviados para entidades russas proibidas.

Para os chips mais sensíveis, controlados pelo International Traffic in Arms Regulations, a empresa americana que os vende pode ser responsabilizada se o chip acabar nas mãos de uma entidade na lista de proibidos dos EUA, disse Daniel Fisher-Owens, especialista em chips e exportação no escritório de advocacia Berliner Corcoran & Rowe.

‘Como o mercado de drogas’

Descobrir para onde vão os chips é como rastrear o fluxo de narcóticos, dizem os especialistas. “É como o mercado de drogas”, disse James Lewis, diretor do programa de política tecnológica do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington. “Há recortes. Há intermediários. Há lavagem de dinheiro... Há uma rede de distribuição no mercado clandestino.”

O objetivo das sanções russas, disse Lewis, não é rastrear todos os chips, mas interromper sua cadeia de suprimentos, na qual a comunidade de inteligência está trabalhando.

Encontrar uma solução pode exigir abordagens técnicas criativas. “Saber onde os chips vão provavelmente é uma coisa muito boa. Você pode, por exemplo, em cada chip colocar essencialmente um par de chaves públicas privadas, que o autentica” e permite que ele funcione, disse Eric Schmidt, ex-presidente do Google, em uma entrevista recente à Reuters.

A Marvell diz que tem um número crescente de produtos que suportam autenticação digital e rastreamento. A empresa alegou trabalhar com parceiros e clientes do setor para avançar nessa área.

A Global Semiconductor Alliance propôs que seus funcionários trabalhem na construção de uma “segurança de ecossistema de IoT confiável” para marcar e rastrear chips, disse Tom Katsioulas, executivo de tecnologia do grupo da indústria.

Isso pode ser muito mais difícil de fazer em um chip de US$ 2 sem torná-lo excessivamente caro. A solução pode ser uma questão de processo de fabricação, regulamentação e, talvez, vontade.

“Ironicamente, a tecnologia para fazer isso, todas as coisas que temos lá, o blockchain, os IDs no dispositivo, tudo isso já foi feito antes para outros aplicativos”, disse Michael Ford, executivo da Aegis Software que está trabalhando com o grupo de padrões da indústria IPC para melhorar a segurança da cadeia de suprimentos. “Tudo o que é necessário é esse catalisador para que isso aconteça.”

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia com o uso de drones com estes chips, esse pode ser o catalisador, afirmou.