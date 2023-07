NEW YORK TIMES - Pelo menos cinco pessoas morreram e outras três permaneciam desaparecidas após graves inundações no sábado, 15, em áreas do estado da Pensilvânia. Em uma entrevista coletiva no domingo de manhã, Tim Brewer, chefe de bombeiros de Upper Makefield, no Condado de Bucks, disse que 11 veículos ficaram presos na Washington Crossing Road inundada na tarde de sábado. O mundo, incluindo os EUA, tem sofrido com eventos climáticos radicais.

“A enchente repentina ocorreu algum tempo depois disso”, disse Brewer. “Acreditamos que aproximadamente 11 carros estavam na estrada. Três foram confirmados como levados pela correnteza.” Oito pessoas foram resgatadas dos carros e duas foram resgatadas do rio Houghs Creek, disse ele.

Washington Crossing, com uma população de menos de 5 mil habitantes, atrai turistas o ano todo. A área, ao norte da Filadélfia, é onde George Washington atravessou o Rio Delaware para Nova Jersey em uma batalha crucial da Guerra Revolucionária em dezembro de 1776.

A chuva forte começou por volta das 17h de sábado e rapidamente sobrecarregou bueiros, riachos e córregos. Cerca de 15 a 18 centímetros de chuva caíram em menos de 45 minutos, disse Brewer. “Em meus 44 anos, nunca vi nada parecido”, disse ele. “Quando a água subiu, subiu muito rapidamente.”

Áreas do Canal Delaware, parte de um parque de 97 quilômetros que corre ao lado do rio em Nova Jersey e Pensilvânia, transbordaram, causando enchentes na Rota 29 em Nova Jersey.

Brewer disse no domingo que sempre pensou que o furacão Ida, de 2021, fosse “o ponto de referência” para condições climáticas severas na região. “Este é o novo ponto de referência”, disse ele .

Continua após a publicidade

No domingo, o Departamento de Polícia local disse que os esforços de busca continuariam, com três ou quatro pessoas “ainda não localizadas”. Um corpo adicional foi recuperado no riacho pouco antes das 11h de domingo, disse Brewer. Os socorristas ainda estavam procurando por duas crianças da mesma família, um menino de 9 meses e uma menina de 2 anos, junto com uma mulher adulta.

E a chuva ainda não havia acabado. O Serviço Meteorológico Nacional relatou na manhã de domingo que fortes chuvas e enchentes repentinas “ainda são uma preocupação” para áreas do sudeste da Pensilvânia. Mais chuvas e tempestades eram esperadas ao longo do dia. Um aviso de enchente repentina permanecia em vigor para vários condados até domingo de manhã.

Michael Adler, um advogado que mora em Holland Township, disse que estava voltando para casa depois do jantar com sua família no sábado quando as enchentes repentinas chegaram. “Nunca vi estradas inundadas tão rapidamente”, disse Adler em uma entrevista por telefone. “Aconteceu tão rapidamente.”

Adler disse que dirigiu para casa com cautela e que, felizmente, em sua área do Condado de Bucks, a água não estava tão profunda quanto o 1,5 m registrado em partes do município de Upper Makefield, então a família chegou em casa em segurança. Na tarde de domingo, ainda estava chovendo muito em Holland Township. “Estamos recebendo todos esses alertas em nossos celulares”, disse Adler.

Chuvas intensas e inundações também eram esperadas em áreas de Connecticut e Massachusetts no domingo. Alertas de tornados e enchentes estavam em vigor em partes de Connecticut, com “tempestades fortes” e “chuvas intensas” esperadas. Tempestades de domingo em Nova Jersey e Nova York causaram interrupções de voos nos aeroportos internacionais de Newark Liberty e Kennedy. Em Maryland, autoridades disseram que “enchentes repentinas que representam risco de vida” eram esperadas no domingo.

Essa nova onda de enchentes vem apenas alguns dias depois que uma tempestade poderosa de dois dias devastou partes de Vermont e do norte do estado de Nova York na semana passada, causando danos a milhares de casas e empresas e causando pelo menos uma morte em cada estado.

Tempestades, incêndios e inundações estão se tornando mais frequentes e mais graves como resultado de um clima mais quente, dizem os especialistas. Temperaturas mais altas permitem que o ar retenha mais umidade, levando a chuvas mais intensas e inundações.