Enchentes na Argentina já deixam 16 mortos, mais de 100 desaparecidos e prejuízo de US$ 400 milhões

O transbordamento do riacho Maldonado causou a perda da capacidade de resposta das equipes de resgate. O sistema de esgoto subterrâneo não suportou o volume de água prejudicando os esforços de socorro.

Diversos bairros ficaram submersos, com apenas os telhados das casas visíveis. Em algumas áreas, o nível da água chegou a dois metros, afetando estradas de acesso e destruindo pontes. As equipes de resgate também enfrentaram grandes dificuldades, com muitos veículos, incluindo ambulâncias e viaturas, sendo perdidos na enchente.