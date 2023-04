Enfermeira de UTI neonatal adota adolescente de 14 anos mãe de trigêmeos

Em seus 23 anos como enfermeira neonatal, Katrina Mullen tinha visto milhares de mães e pais preocupados na UTI para recém-nascidos. Mas uma mãe em particular lhe chamou a atenção: Shariya Small, que tinha dado à luz trigêmeos prematuros, duas meninas e um menino. Cada bebê pesava menos de 900 gramas.

Quando Mullen via Small na UTI do Hospital Comunitário Norte, em Indianápolis, “ela sempre estava sozinha e passava dias por lá”, recordou-se a enfermeira, de 45 anos.

Poucos dias depois de os bebês chegarem ao hospital, em agosto de 2020, Mullen se aproximou de Small, então com 14 anos. A enfermeira perguntou à adolescente como ela vinha se mantendo e se tinha comido o suficiente – e ofereceu a ela um lanche do Starbucks.

Shariya Small com os trigêmeos nos EUA: em busca de segurança Foto: Courtesy Katrina Mullen

“Eu não conseguia imaginar como era ter 14 anos, ficar grávida e ter três bebês prematuros debilitados, ligados a aparelhos”, afirmou Mullen. “Eu só estendi a mão, dei a ela uma chance de se salvar.”

A situação tocou Mullen, mãe de cinco meninos, que deu à luz pela primeira vez aos 16 anos. Certo dia, ela decidiu contar sua história para Small, na esperança de que isso ajudasse a adolescente se sentir menos só. “Sei como é ficar grávida nessa idade”, disse a enfermeira a ela. “Se precisar de qualquer coisa, estou aqui.”

Foi quando Small começou a procurá-la em busca de acolhimento e conselhos. Mullen tornou-se seu principal apoio. “Eu era a única mãe adolescente no andar, e finalmente me senti bem conversando com alguém”, afirmou Small, hoje com 17 anos.

Quando a condição dos bebês melhorou, em janeiro de 2021, depois de cinco meses de internação, Mullen e Small trocaram contatos. “Naquele ponto, eu não sabia como era a vida dela em casa, onde ela vivia, nem com quem”, afirmou Mullen.

Mesmo berço

Mullen percebeu que Small de fato precisava de seu apoio — desesperadamente. Small passou a telefonar para Mullen várias vezes ao dia, com frequência às lágrimas. Depois de incontáveis telefonemas, “isso começou a me preocupar”, afirmou Mullen. “Eu comecei a me dar conta de que ela realmente não tinha nenhum apoio em casa.” Ela decidiu ir visitar Small e os bebês — e ficou consternada com sua situação de vida.

“Ela dormia no sofá”, afirmou Mullen, acrescentando que os trigêmeos dividiam um mesmo berço, e que Samari, o menino, não parecia muito bem. “Fiquei realmente preocupada com a saúde dele”, afirmou Mullen, explicando que o bebê estava preocupantemente magro e tinha eczemas e arranhões pelo corpo.

Pouco depois, Mullen recebeu um telefonema de um assistente social dos Serviços de Proteção à Criança informando que Small e seus três filhos seriam removidos da casa em que estavam vivendo. Eles entrariam posteriormente no sistema de adoção — e provavelmente seriam separados. O assistente social disse a Mullen que Small tinha pedido para ficar com ela.

“Você aceitaria adotá-los?”, perguntou-lhe o assistente social. “Sim, vou adotá-los”, respondeu Mullen. “Eu não pensei duas vezes”, afirmou ela. “Todo mundo que eu conhecia achou que eu estivesse insana, e eu provavelmente enlouqueci mesmo naquele momento, mas eu não podia deixar que ela fosse separada dos bebês.”

Mullen frequentou vários cursos obrigatórios e passou por checagens de antecedentes para poder se tornar mãe adotiva. “Ela é inteligente, dedicada e quer ser a melhor mãe que puder”, afirmou Mullen. “Meu desejo foi que ela pudesse continuar a ser assim.”

Além disso, Mullen disse que sabia que conseguiria encarar o desafio, porque “eu tenho muita gente na minha rede: colegas de trabalho, amigos, parentes e até desconhecidos que passaram a me dar todo tipo de parafernália de bebê que tinham”.

Quando Small se mudou para a casa de Mullen, se matriculou em uma escola alternativa de ensino médio que possui creche. Ela deve se formar em junho, foi aceita em duas faculdades, ambas locais, planeja cursar serviço social e, no futuro, pretende ajudar outras mães adolescentes.

“Quero fazer algo para ajudar as pessoas”, afirmou Small. Desde que sua história foi revelada pela imprensa, Small tem recebido comentários de ódio a respeito de sua idade e situação, afirmou Mullen.

“É muito duro para ela”, afirmou a mãe adotiva, acrescentando que o pai dos bebês não participa de suas vidas e que quando Small engravidou dos trigêmeos, “não foi uma situação boa”. Small e Mullen afirmaram que decidiram não revelar detalhes da vida da adolescente anterior ao nascimento dos bebês.

Katrina Muller (E) com Shariya Small e os três bebês, que agora formam uma só família Foto: ESTADAO / undefined

Os trigêmeos, enquanto isso, progrediram bastante. Apesar de alguns problemas de desenvolvimento após nascerem prematuros, todos estão crescendo bem — tanto fisicamente quanto pessoalmente.

“Tanta gente está mandando amor e generosidade para a gente”, afirmou Mullen. “Fico impressionada.” Ela está mais do que agradecida em razão das pessoas, especialmente completos desconhecidos, se esforçarem tanto para demonstrar compaixão com a sua família. Small concordou, afirmando que pode ser fácil desdenhar e criticar os outros, mas às vezes as pessoas podem se encontrar em situações que nunca imaginaram.

Seus bebês são o principal foco de sua vida, afirmou Small, e ela espera continuar a avançar e criá-los em um ambiente feliz e saudável. “Se nós abrimos nossos corações e não julgamos ninguém com base em uma só coisa, todos ficamos bem no mundo”, afirmou Small./W.POST





