Entenda a crise do desemprego da juventude da China; veja o vídeo

O desemprego entre os jovens na China continua em alta com a recuperação econômica mais lenta que a esperada no pós-pandemia. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, a taxa de jovens desempregados chegou a 21,3% em junho, sendo a maior desde que o país passou a medir o índice, em 2018.

Em comparação, a taxa de desemprego entre jovens no Brasil (entre 18 e 24 anos) foi de 17,1% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o IBGE.

O índice cresceu à medida que muitas empresas diminuíram o investimento na China por enfrentarem um cenário incerto causado pela guerra comercial com os Estados Unidos e restrições durante a pandemia de coronavírus, que duraram até ano passado. Muitos negócios faliram e parte das empresas escolheu sair do país. Outras acumulam dívidas com os bancos chineses e tentam sobreviver.

Após o último relatório referente ao emprego na China mostrar uma taxa de desemprego recorde em junho, o governo anunciou a suspensão da divulgação dos dados de desemprego por faixa etária nesta terça-feira, 15. Segundo Fu Linghui, porta-voz do Departamento Nacional de Estatísticas, as pesquisas foram suspensas porque a coleta de dados “precisa ser melhorada e otimizada”.

