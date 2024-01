Entenda a disputa que deve opor Trump e Biden na principal eleição americana dos últimos anos

A eleição presidencial dos Estados Unidos deste ano deve ser uma reedição da conturbada disputa de 2020, entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. Mas, embora os personagens sejam os mesmos, o cenário é bem diferente de quatro anos atrás, e tanto o republicano quanto o democrata enfrentam uma série de problemas para chegar a novembro em condições de vencer a eleição.

Trump deixou a Casa Branca pela porta dos fundos em janeiro de 2020 dias depois que uma turba invadiu o Capitólio, em uma tentativa de reverter a vitória de Biden nas urnas e no colégio eleitoral. Nos últimos meses, ele enfrentou uma série de problemas com a Justiça. Até agora, o ex-presidente responde a quatro processos criminais.

Biden, eleito em 2020, numa disputa renhida contra o próprio Trump, por sua vez, tem tido problemas em convencer a base democrata e até mesmo eleitores independentes que é a melhor opção para impedir o retorno do republicano à Casa Branca. Seu governo sofreu na primeira metade do mandato com uma inflação alta e persistente, produto dos gargalos de logística do pós-pandemia.

No caso de Trump, sua ficha criminal não abalou sua popularidade frente ao eleitorado. Ele é o favorito para as primárias republicanas, que começam no dia 15 com o caucus ( espécie de convenção de eleitores) de Iowa. A nível nacional, ele lidera as pesquisas com vantagem sobre Biden tanto em números gerais quanto nos chamados Estados-chave, que costumam decidir a disputa no colégio eleitoral.

Biden tem ao menos três dores de cabeça: diplomacia, inflação e a imigração ilegal. No front externo, a confusa saída do Afeganistão prejudicou suas credibilidade em diplomacia, mas o golpe mais recente contra o democrata tem sido sua atuação na guerra entre Israel e o Hamas. O apoio incondicional a Binyamin Netanyahu o afastou da ala mais jovem de apoiadores do partido, que tem cada vez mais defendido a causa palestina, sobretudo em universidades americanas.

Além disso, a idade de Biden, que completa 81 anos em 2024, também provocou críticas dentro dos Estados Unidos. Presidente mais velho ao ocupar o cargo, ele concluiria o segundo mandato com 85 anos. Trump, aos 77, também chegaria ao fim do mandato como um octagenário.

Comício de Trump às vésperas do caucus de Iowa Foto: REUTERS / REUTERS

Trump e a Justiça

Dos quatro processos a que o republicano responde, dois são federais e dois correm na Justiça estadual, na Geórgia e em Nova York. O ex-presidente deve ir ao banco dos réus em 4 de março, a poucos dias da Super-Terça — dia em que diversos Estados realizam eleições primárias — para ser julgado pela suposta tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020.

Nesse caso, investigado pelo promotor especial do Departamento de Justiça Jack Smith, Trump é acusado de quatro crimes:

Conspirar para fraudar o governo dos Estados Unidos Conspirar para fraudar um procedimento oficial do governo dos Estados Unidos Obstrução ou tentativa de obstruir um procedimento oficial do governo dos Estados Unidos Conspiração contra direitos garantidos na Constituição americana

Trump diz que é inocente e que a investigação contra ele tem motivações políticas. Em 6 de janeiro de 2020, uma multidão de partidários do presidente invadiu o Capitólio enquanto uma sessão conjunta do Congresso certificava o resultado do colégio eleitoral que dava a vitória na eleição a Biden. Antes da invasão, Trump publicou um pedido a seus apoiadores no Twitter





Grande protesto em Washington no dia 6. Estejam lá! Sejam selvagens!

O segundo caso de Trump na Justiça federal americana ainda não tem data marcada. Ele diz respeito à retenção de documentos sigilosos do governo, apreendidos pelo FBI numa operação em Mar-a-Lago na Flórida, em agosto de 2022. Neste caso, o republicano é acusado de 9 crimes, entre eles reter documentos sigilosos e obstrução de Justiça.

Invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 Foto: AP / AP

Fraude eleitoral na Geórgia

Um caso que corre na Justiça estadual, mas que também envolve a eleição de 2020 é o do condado de Fulton, na Geórgia. Nesta investigação, o ex-presidente é réu em 41 acusações por tentar reverter a vitória de Biden no Estado da Geórgia e responde por crimes como falsificação de documentos e coagir um funcionário público a cometer um crime.

Em 2020, Trump telefonou para uma autoridade eleitoral da Geórgia, o secretário de Estado Brad Raffensperger e pediu que ele ‘encontrasse’ os votos necessários para que o republicano derrotasse Biden no Estado. A vitória democrata acabou sendo crucial para que Biden superasse Trump no colégio eleitoral.

A procuradoria pediu que o caso seja julgado em agosto, já durante a campanha eleitoral. Cabe a um juiz do Estado marcar a data do julgamento. Ao contrário de casos federais, a investigação na Geórgia está fora do escopo de indultos presidenciais os quais Trump poderia, em tese, aplicar a si mesmo, já que se trata de um crime estadual.

O primeiro caso em que Trump virou réu, ainda em 2022, envolve a atriz pornô Stormy Daniels. A procuradoria de NY o acusa de cometer fraude de campanha por não discriminar corretamente o dinheiro pago à atriz para ocultar um caso entre ela e o ex-presidente.

Em alta nas pesquisas

Os problemas com a Justiça, no entanto, não abalaram a imagem de Trump perante seu eleitorado. Ele é o favorito para vencer as primárias e alguns analistas indicam que a disputa deve ser rápida. Rivais como a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley e o governador da Flórida Ron DeSantis não tem tido força para desafiá-lo.

A nível nacional, Trump também supera Biden tanto nas pesquisas gerais como em Estados-chave vencidos pelo democrata em 2020, como Arizona, Michigan, Pensilvânia e Geórgia.

Essa popularidade pode criar, também de acordo com analistas, uma situação inédita na história americana: um réu condenado disputando, e talvez vencendo, a corrida pela Casa Branca.

Condenado e presidente?

Mesmo uma possível condenação não desqualificaria sua candidatura à Casa Branca, de acordo com Anna G. Cominsky, professora da Escola de Direito de Nova York.

“Na verdade, não há muitos requisitos constitucionais para concorrer à presidência”, disse Cominsky. “Não há uma proibição explícita na Constituição dos EUA em relação a ter um indiciamento pendente ou mesmo ser condenado.”

Do ponto de vista político e perante a comunidade internacional, é claro, isso traria sérios danos à imagem dos Estados Unidos. Trump já disse em diversas ocasiões que, caso volte à Casa Branca, privilegiará a lealdade de seus aliados e vai exterminar o que chama sem provas de ‘Estado profundo’ democrata dentro da máquina burocrática americana.

Biden se prepara para viajar para o feriado de fim de ano Foto: NYT / NYT

Biden em baixa

Do lado democrata, o principal problema do presidente Biden é converter os bons números da economia em apoio. Mobilizar tanto a sua base quanto os independentes tem sido um problema para ele. Os números da economia americana tem melhorado, sobretudo com o desemprego em queda e um relativo crescimento da economia puxado pelo consumo. Mas Biden não consegue converter isso em apoio popular.

Antes do fim do ano, o presidente convocou assessores para uma espécie de freio de arrumação na campanha, sobretudo com o objetivo de fazer essa mensagem econômica chegar ao eleitor.

A campanha para a eleição geral, no entanto, é uma disputa totalmente diferente da primária. Nela, o eleitor de centro deve ser decisivo e caberá a eles resolver a dicotomia entre os problemas penais de Trump e a falta de resultados de Biden à frente da Casa Branca.