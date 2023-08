Entenda a recuperação econômica lenta da China em dois minutos; veja vídeo

Desde que as medidas do covid zero chegaram ao fim no ano passado, a China tem enfrentado uma recuperação econômica lenta que surpreende o governo e dificulta as metas anuais do país. O valor das exportações neste primeiro semestre do ano foi menor que no mesmo período do ano passado, as vendas de imóveis caíram 27% em junho, em comparação com o mesmo mês de 2022, e o preço dos bens e serviços tem caído, criando um risco de deflação.

O governo tenta estimular o consumo interno, tentando alterar a economia do país para ser menos dependente de exportações, e sinaliza mudanças políticas.

Analistas da China atribuem essa fraqueza às mudanças nos preços globais das commodities, como a queda do preço do petróleo, e à guerra comercial com os Estados Unidos. Outros analistas, no entanto, discordam da primeira afirmação com o argumento de que o PIB conta apenas o valor adicionado a um bem no próprio país, excluindo o valor de commodities que foram importadas.

