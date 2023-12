Entenda como a selva entre Colômbia e Panamá tornou-se uma via para migrantes de todo o mundo

CIDADE DO MÉXICO — Antes praticamente intransponível para migrantes que seguiam para o norte da América Latina, a selva entre Colômbia e Panamá tornou-se, este ano, uma via rápida, mas ainda assim perigosa, para centenas de milhares de pessoas de todo o mundo.

Impulsionados por crises econômicas, repressão governamental e violência, migrantes da China ao Haiti decidiram arriscar três dias de lama profunda, rios impetuosos e bandidos. Moradores locais empreendedores ofereceram guias e carregadores, montaram acampamentos e venderam suprimentos aos migrantes, usando pulseiras coloridas para rastrear quem pagou por quê.

Com o auxílio das redes sociais e do crime organizado colombiano, mais de 506.000 migrantes — quase dois terços venezuelanos — cruzaram a selva de Darien até meados de dezembro, o dobro dos 248.000 que estabeleceram um recorde no ano anterior. Antes do ano passado, o recorde era de apenas 30.000 em 2016.

Migrantes haitianos atravessam a água enquanto cruzam o Darien Gap da Colômbia para o Panamá na esperança de chegar aos EUA, em 9 de maio de 2023. Foto: Ivan Valencia / AP

Dana Graber Ladek, chefe do México da Organização Internacional para as Migrações da ONU, disse que os fluxos migratórios pela região neste ano foram “números históricos que nunca vimos”.

Não foi apenas na América Latina.

O número de migrantes cruzando o Mediterrâneo ou o Atlântico em pequenos barcos para chegar à Europa este ano disparou. Mais de 250.000 chegadas irregulares foram registradas em 2023, de acordo com a Comissão Europeia.

Continua após a publicidade

Apesar do aumento significativo em relação aos anos anteriores, o número ainda está bem abaixo dos níveis vistos na crise de refugiados de 2015, quando mais de 1 milhão de pessoas chegaram à Europa, a maioria fugindo de guerras na Síria, Iraque e outros lugares. Ainda assim, o aumento alimentou sentimentos anti-imigrantes e preparou o terreno para legislações mais rigorosas.

No início deste mês, o governo britânico anunciou novas regras de imigração rigorosas com o objetivo de reduzir o número de pessoas capazes de se mudar para o Reino Unido a cada ano em centenas de milhares. A imigração autorizada para o Reino Unido atingiu um recorde em 2022, com quase 750.000.

Uma semana depois, os legisladores de oposição franceses rejeitaram um projeto de lei de imigração do presidente Emmanuel Macron sem sequer debatê-lo. O projeto tinha a intenção de facilitar a expulsão de estrangeiros considerados indesejáveis na França. Políticos de extrema-direita alegaram que o projeto aumentaria o número de migrantes que chegavam ao país, enquanto defensores dos migrantes disseram que ameaçava os direitos dos solicitantes de asilo.

Migrantes atravessam o Estreito de Darien, da Colômbia ao Panamá, em sua longa e difícil jornada para chegar aos Estados Unidos, em 9 de maio de 2023. Foto: Ivan Valencia / AP

Em Washington, o debate mudou, passando dos esforços iniciais do ano para abrir novas vias legais, em grande parte, para medidas que impedem a entrada de migrantes, à medida que os republicanos tentam tirar proveito do apoio da administração Biden a mais ajuda à Ucrânia para reforçar a fronteira sul dos EUA.

Os EUA começaram o ano abrindo espaços limitados para venezuelanos — bem como cubanos, nicaraguenses e haitianos — em janeiro, permitindo a entrada legal por dois anos com um patrocinador, enquanto expulsava os que não se qualificavam para o México. Seus números diminuíram por um tempo antes de subir novamente com renovado vigor.

Alexander Mercado, venezuelano, tinha acabado de voltar para seu país depois de perder o emprego no Peru quando ele e sua parceira decidiram seguir para os Estados Unidos com seu filho pequeno.

Continua após a publicidade

O salário mínimo na Venezuela equivalia a cerca de US$4 por mês na época, enquanto 1 quilo de carne custava cerca de US$5, disse Angelis Flores, sua esposa de 28 anos.

“Imagine como alguém sobrevive com um salário de US$4 por mês”, ela disse.

Mercado, 27, e Flores já estavam a caminho quando, em setembro, os EUA anunciaram que concederiam status legal temporário a mais de 470.000 venezuelanos já no país. Semanas depois, a administração Biden anunciou que retomaria voos de deportação para a nação sul-americana.

Roupas de migrantes que atravessam o Estreito de Darien, da Colômbia ao Panamá, em sua longa e difícil jornada para chegar aos Estados Unidos, em 9 de maio de 2023. Foto: Ivan Valencia / AP

Mercado e Flores atravessaram a trilha bem trilhada pela selva, conseguindo passar em três dias. Flores e seu filho, em particular, ficaram muito doentes. Ela acredita que foram infectados pela água contaminada que beberam ao longo do caminho.

“Havia um corpo no meio do rio, e os ‘zamuros’, aqueles pássaros pretos, estavam comendo e despedaçando tudo ... tudo isso estava correndo no rio”, disse ela.

Continua após a publicidade

Para Mercado e Flores, a jornada acelerou quando deixaram a selva. Em outubro, Panamá e Costa Rica anunciaram um acordo para acelerar a passagem de migrantes por seus países. O Panamá levava os migrantes de ônibus para um centro na Costa Rica, onde ficavam até poderem comprar uma passagem de ônibus para a Nicarágua.

A Nicarágua também parecia optar por acelerar a passagem de migrantes por seu território. Mercado disse que cruzaram de ônibus em um dia.

Ao descobrir que a Nicarágua tinha requisitos de visto flexíveis, cubanos e haitianos despejaram-se na Nicarágua em voos fretados, comprando passagens de ida e volta que nunca pretendiam usar. Cidadãos de nações africanas fizeram uma série sinuosa de voos conectados através da África, Europa e América Latina para chegar a Manágua e começar a viajar por terra em direção aos Estados Unidos, evitando a selva de Darien.

Em Honduras, Mercado e Flores receberam uma autorização das autoridades para transitar pelo país por cinco dias.

Migrantes chineses fazem fila para pegar um barco para Lajas Blancas depois de atravessar o Estreito de Darien em Bajo Chiquito, Panamá, em 7 de maio de 2023. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Adam Isacson, analista que rastreia a migração no Escritório de Washington para a América Latina, disse que Panamá, Costa Rica e Honduras concedem status legal aos migrantes enquanto transitam pelos países, que têm recursos limitados, e, ao permitir que os migrantes passem legalmente, os países os tornam menos vulneráveis à extorsão de autoridades e contrabandistas.

Em seguida, há Guatemala e México, que Isacson chamou de “países que fazem um show de bloqueio”, tentando ganhar pontos com o governo dos EUA.

Continua após a publicidade

Para muitos, isso significou gastar dinheiro para contratar contrabandistas para atravessar Guatemala e México, ou se expor a tentativas repetidas de extorsão.

Mercado não contratou um contrabandista e pagou o preço. Foi “muito difícil passar pela Guatemala”, disse ele. “A polícia continuava pegando dinheiro.”

Mas isso foi apenas uma amostra do que estava por vir.

De pé do lado de fora de um abrigo na Cidade do México em uma tarde recente, Flores contou todos os países que haviam percorrido.

Migrantes haitianos atravessam a selva de Darien, perto de Acandi, departamento de Choco, Colômbia, em direção ao Panamá, em 26 de setembro de 2021, tentando chegar aos EUA. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

“Mas eles não te roubam tanto, não te extorquem tanto, não te devolvem como quando você chega aqui no México”, disse ela. “Aqui o verdadeiro pesadelo começa, porque assim que você entra, eles começam a tirar muito do seu dinheiro.”

O sistema de imigração do México foi lançado no caos em 27 de março, quando migrantes detidos em um centro de detenção na cidade fronteiriça de Juarez, do outro lado de El Paso, Texas, atearam fogo a colchões dentro de sua cela em protesto aparente. Os colchões de espuma altamente inflamáveis encheram a cela com fumaça espessa em um instante. Os guardas não abriram a cela, e 40 migrantes morreram.

Continua após a publicidade

O diretor da agência de imigração foi um dos vários funcionários acusados de crimes que vão de negligência a homicídio. A agência fechou 33 de seus centros de detenção menores enquanto conduzia uma revisão.

Incapaz de deter muitos migrantes, o México os circulou pelo país, usando detenções breves e repetidas, cada uma uma oportunidade para extorsão, disse Gretchen Kuhner, diretora do IMUMI, uma organização de serviços jurídicos não governamentais. Defensores chamaram isso de “política de desgaste”.

Mercado e Flores chegaram a Matamoros, do outro lado da fronteira com Brownsville, Texas, onde foram detidos, passaram uma noite em uma instalação de imigração na cidade fronteiriça de Reynosa e foram voados na manhã seguinte 650 milhas (1.046 quilômetros) ao sul, para Villahermosa.

Lá, foram liberados, mas sem seus celulares, cadarços e dinheiro. Mercado teve que esperar que seu irmão enviasse US$100 para que pudessem começar a tentar voltar à Cidade do México por uma rota indireta que os obrigava a viajar de caminhão, motocicleta e até cavalo.

No final de novembro, eles acabaram de voltar para a Cidade do México novamente. Desta vez, Mercado foi categórico: eles não sairiam da Cidade do México até que o governo dos EUA lhes desse uma nomeação para solicitar asilo em um posto de fronteira.

“É realmente difícil voltar aqui de novo”, disse ele. “Se eles conseguirem me mandar de volta novamente, não sei o que faria.”/AP