Entenda como Danilo Cavalcante foi preso após duas semanas de perseguição na Pensilvânia

Equipamentos de imagens térmicas no ar, experientes equipes de busca trabalhando durante uma noite de tempestade, um cão de busca e o elemento surpresa desempenharam papéis fundamentais na captura do assassino foragido Danilo Souza Cavalcante na manhã de quarta-feira, 13, após uma perseguição de 14 dias pelas fazendas e florestas do sudeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Algumas das centenas de policiais que faziam buscas a pé e aéreas finalmente localizaram Cavalcante perto do perímetro externo de uma zona de busca de quase 16 quilômetros quadrados. O cordão de isolamento foi montado quando Cavalcante foi visto na segunda-feira, 11, logo após o anoitecer, ajoelhado perto de uma árvore e, duas horas depois, saindo de uma garagem.

Veja como Cavalcante foi capturado, de acordo com o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia:

Danilo Souza Cavalcante é levado sob custódia no quartel da Polícia Estadual da Pensilvânia em Avondale, Pensilvânia, na quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Foto: Polícia Estadual da Pensilvânia / AP

Alarme de Roubo

O primeiro possível sinal de Cavalcante que alertou as autoridades foi um alarme de roubo pouco depois da meia-noite de terça-feira, 12. A equipe policial investigou o alarme e não encontrou o brasileiro.

Mas o alarme atraiu equipes de busca próximas para a área. Por volta da 1h da manhã, um avião da Drug Enforcement Administration com uma câmera de imagem térmica captou um sinal de calor. Os pesquisadores em terra começaram a rastrear e cercar o local.

Atraso causado por tempestade

As tempestades que se aproximavam com chuva e raios forçaram o avião a deixar a área. As equipes de busca permaneceram no local e tentaram delimitar um perímetro ao redor do sinal de calor, com o objetivo de evitar que Cavalcante escapasse mais uma vez.

O tenente-coronel George Bivens, à direita, fala durante uma coletiva de imprensa sobre a captura de Danilo Souza Cavalcante em Kennett Square, Pensilvânia, na quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Foto: David Maialetti / AP

Policiais se reúnem enquanto a busca pelo condenado foragido Danilo Cavalcante continuava na terça-feira, 12 de setembro de 2023, em Pottstown, Pa. Foto: Matt Rourke / AP

No final da manhã, o avião retornou com mais equipes de busca. Pouco depois das 8 horas da manhã, uma equipe da Alfândega e da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos se aproximou de Cavalcante em uma área arborizada, a cerca de 800 metros (0,8 km) de distância do local onde o alarme de roubo disparou.

A captura

Cavalcante estava deitado de bruços, provavelmente para evitar ser detectado, quando as equipes de busca com cerca de 20 a 25 membros se aproximaram o suficiente para que ele percebesse que estavam lá.

“Eles conseguiram se mover muito silenciosamente. Eles tinham o elemento surpresa. Cavalcante não percebeu que estava cercado até que isso aconteceu”, disse Bivens.

Cavalcante começou a rastejar pelo mato para tentar escapar, o que levou a equipe da Alfândega e da Patrulha de Fronteira a soltar um cão de busca - um pastor ou um Malinois belga - para persegui-lo. O cão subjugou Cavalcante e o levou para a prisão.

Esta foto fornecida pela Prisão do Condado de Chester mostra Danilo Cavalcante. Foto: Prisão do Condado de Chester / AP

O cão subjugou Cavalcante em uma luta, deixando Cavalcante com um ferimento sangrando no couro cabeludo, até que a equipe de policiais algemou ele. Do momento em que os policiais chegaram até o momento em que capturaram Cavalcante, passaram-se cerca de cinco minutos.

“A situação se desenrolou rapidamente quando eles o identificaram e avançaram, e ele os detectou quando já estavam em posição”, disse Bivens.

Cavalcante havia roubado um rifle durante sua fuga, mas nenhum tiro foi disparado quando ele foi levado sob custódia. /AP