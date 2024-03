Acidente com navio e ponte em Baltimore, nos EUA: Entenda o que aconteceu em vídeos e gráficos

BALTIMORE, EUA - Uma das principais pontes de Baltimore, nos Estados Unidos, desabou com vários veículos na madrugada desta terça-feira, 26, depois de ser atingida por um navio de carga. A causa da colisão foi uma pane elétrica que fez a embarcação perder propulsão por alguns segundos, disse a empresa.

PUBLICIDADE A ponte, chamada Francis Scott Key, faz parte da Interstate 695 e se estende por 2,5 quilômetros sobre o porto de Baltimore. No ano passado, estima-se que mais de 12,4 milhões de veículos trafegaram por ela. O navio que atingiu a ponte é um cargueiro de cerca de 288 metros de comprimento chamado Dali. A embarcação havia zarpado do porto há cerca de 30 minutos em direção a Colombo, no Sri Lanka, e tinha bandeira de Cingapura. Todos os tripulantes estão seguros.

Minutos antes da colisão, as luzes do navio acenderam e apagaram. Depois, a embarcação pegou fogo e foi destruída.

Segundo a empresa, o navio apresentou uma falha elétrica que o fez perder propulsão. Assim que a falha foi detectada, as autoridades foram alertadas sobre uma possível colisão. Segundo o governador de Maryland, Wes Moore, após o alerta, funcionários impediram que automóveis trafegassem na ponte em uma resposta que pode ter salvado vidas. “Essas pessoas são heróis”, disse.

O governador também declarou estado de emergência após o incidente. As equipes de resgate seguem no local em busca de automóveis que desapareceram no rio após caírem da ponte. Acredita-se que oito pessoas estão desaparecidas no rio. /NYT